AppGallery favorise la santé financière grâce à l'innovation et explore les capacités de l'Open Banking avec ses partenaires

« Nous sommes ravis de partager nos plans pour AppGallery dans les services financiers », a déclaré Siri G. Børsum, vice-présidente internationale, Finance Vertical Eco-development & Partnerships chez Huawei Consumer Business Group. « Après quelques mois passionnants, nous avons expérimenté le potentiel des partenariats au service de l'innovation et de la croissance, et nous sommes impatients d'accueillir d'autres FinTech qui veulent faire des vagues dans l'industrie. »

L'Open Banking pourrait-il être le champion de la santé financière ?

Soucieuse d'offrir à ses 730 millions d'utilisateurs dans le monde un choix des dernières applications bancaires et de paiement, AppGallery s'appuie sur les nouvelles technologies pour soutenir ses partenaires.

Noffe a récemment rejoint AppGallery, utilisant Open Banking pour offrir un service qui aide les enfants à acquérir des habitudes d'épargne en Norvège. Bluecode offre à ses clients en Europe une solution de paiement pratique, utilisant les codes QR grâce aux capacités NFC d'AppGallery.

Huawei reste engagée à promouvoir la santé financière mondiale, ce qui est possible grâce à des partenariats avec les Fintechs. Pour les consommateurs, Huawei a expliqué comment les utilisateurs pouvaient utiliser l'Open Banking pour avoir un meilleur contrôle sur leurs finances.

Aux côtés de ses partenaires, AppGallery favorise l'innovation

Rejointe par Brett King, auteur de The Rise of Technosocialism et animateur du podcast FinTech n°1 Breaking Banks, Siri G. Børsum a abordé les récents changements de comportement des consommateurs qui ont conduit à une demande accrue de commodité. Avec un bond de 45 % dans l'utilisation des applications bancaires en 2020, le duo a souligné le potentiel pour les développeurs.

« Nous voyons tellement de potentiel d'innovation quand on regarde l'évolution du paysage dans le secteur des services financiers », a déclaré Brett King. « Lorsque vous regardez les plus grandes institutions financières dans le monde, elles ont tendance à être des organisations numériques d'abord. »

Avec AppGallery, Huawei prévoit de favoriser l'innovation pour aider les développeurs FinTech à réaliser leur potentiel de développement commercial, tout en défendant la santé financière.

Børsum a expliqué le système de sécurité et de protection à cycle complet de Huawei, qui comprend la vérification du nom réel du développeur, un processus d'examen en quatre étapes, une protection supplémentaire pour le téléchargement et l'installation, ainsi qu'un mécanisme de prévention pour le fonctionnement sécurisé des applications.

À propos d'AppGallery

AppGallery est un écosystème intelligent qui permet aux développeurs de créer des expériences uniques pour les consommateurs. Son HMS Core permet aux applications de s'intégrer sur différents appareils, offrant ainsi une expérience plus fluide, dans le cadre de la stratégie « 1+8+N » chez Huawei.

Avec AppGallery, la vision de Huawei est de créer une plateforme ouverte et innovante, accessible aux consommateurs tout en protégeant strictement leur vie privée et en leur offrant une expérience unique et intelligente. AppGallery compte plus de 560 millions d'utilisateurs actifs mensuels et a établi des partenariats avec 5,1 millions de développeurs.

