AppGallery promuje równowagę finansową poprzez innowacje, odkrywając możliwości otwartej bankowości wraz z partnerami

Czy otwarta bankowość może przyczynić się do poprawy warunków finansowych?

AppGallery, której celem jest zapewnienie 730 milionom użytkowników na całym świecie możliwości wyboru najnowszych aplikacji bankowych i płatniczych, wprowadza nowoczesne technologie, które wspierają jej partnerów.

Niedawno do AppGallery dołączyła firma Noffe , która wykorzystuje otwartą bankowość do oferowania usługi wspierającej norweskie dzieci w nauce nawyków oszczędzania. Bluecode, dzięki możliwościom NFC AppGallery, oferuje swoim klientom w Europie wygodne rozwiązanie płatnicze wykorzystujące kody QR.

Huawei pozostaje oddana idei promowania światowego bezpieczeństwa finansowego, które można osiągnąć dzięki współpracy z zaawansowanymi technologiami finansowymi. W odniesieniu do konsumentów Huawei udostępnia informacje o tym, jak użytkownicy mogą korzystać z usług bankowości otwartej, aby mieć pełniejszą kontrolę nad swoimi finansami.

AppGallery, wraz ze swoimi partnerami, przyczynia się do rozwoju innowacji

Siri G. Børsum wraz z Brettem Kingiem, autorem książki The Rise of Technosocialism i gospodarzem podcastu Breaking Banks zatytułowanego FinTech #1, odniosła się do ostatnich zmian w zachowaniu konsumentów, które doprowadziły do wzrostu zapotrzebowania na komfort. Biorąc pod uwagę fakt, że w 2020 roku obserwowany jest 45% skok w wykorzystaniu aplikacji bankowych, eksperci podkreślili potencjał drzemiący w twórcach aplikacji.

„Przyglądając się zmieniającemu się krajobrazowi w branży usług finansowych, dostrzegamy ogromny potencjał innowacyjny – powiedział Brett King. - Gdy spojrzymy na największe instytucje finansowe na całym świecie, wykazują one tendencję do bycia organizacjami zorientowanymi na cyfryzację".

Dzięki AppGallery Huawei planuje wspierać innowacje, aby wspomóc twórców rozwiązań FinTech w realizacji ich potencjału rozwoju biznesowego, jednocześnie opowiadając się za zachowaniem równowagi finansowej.

Børsum wyjaśniła, że system zabezpieczeń i ochrony Huawei obejmuje pełen cykl weryfikacji prawdziwych nazwisk twórców, czterostopniowy proces weryfikacji, dodatkowe zabezpieczenia przed pobieraniem i instalacją oraz mechanizm zapobiegający bezpiecznemu działaniu aplikacji.

AppGallery

AppGallery to innowacyjny ekosystem, umożliwiający deweloperom tworzenie wyjątkowych funkcji dla konsumentów. HMS Core pozwala aplikacjom integrować się na różnych urządzeniach, zapewniając płynne działanie - co jest częścią szerszej strategii „1+8+N" Huawei.

Wizją Huawei jest stworzenie otwartej, innowacyjnej platformy, która będzie dostępna dla konsumentów, jednocześnie ściśle chroniąc ich prywatność i zapewniając im unikatowe i inteligentne rozwiązania. AppGallery obsługuje ponad 560 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie i współpracuje z 5,1 milionami twórców aplikacji.

