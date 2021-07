AppGallery s'associe à Belka Games pour faire profiter du jeu Clockmaker les utilisateurs d'appareils Huawei

Dans une course pour découvrir le mystère de l'Horloger maléfique et briser les malédictions, les joueurs doivent résoudre des puzzles pour récupérer des diamants afin de réparer la vieille ville enchantée. Clockmaker invite les joueurs à explorer une ambiance mystérieuse et à jouer à un millier de mini-jeux qui nécessitent un esprit tactique et de l'habileté pour faire voler les diamants en éclats.

Dans le cadre du partenariat et pour célébrer le lancement de Clockmaker, AppGallery et Belka Games offrent aux joueurs des cadeaux exclusifs. Les joueurs qui ont accédé au jeu à partir de l'AppGallery recevront un cadeau exclusif, qui comprend 24 heures de vies illimitées, ainsi que 15 rubis à dépenser dans le magasin du jeu. Le cadeau peut être échangé après avoir terminé le premier niveau de la maison, au début du jeu.

« Nous sommes heureux qu'un plus grand nombre de joueurs dans le monde puissent maintenant vivre l'expérience de jeu du populaire Clockmaker, a déclaré Yuriy Krasilnikov, vice-président, Développement des affaires à Belka Games. Le jeu remportait déjà un énorme succès. Nous sommes donc ravis que davantage de joueurs y aient accès grâce à notre partenariat avec Huawei. »

Huawei offre un soutien technologique à ses partenaires

AppGallery est l'un des marchés d'applications les plus dynamiques au monde, en plus d'être le troisième plus grand au monde. Il montre comment les développeurs peuvent tirer parti du soutien opérationnel de premier ordre de Huawei avant le lancement d'une application. Clockmaker est un bon exemple du potentiel de l'écosystème Huawei Mobile Services (HMS) Core de Huawei, qui intègre le IAP Kit et le Ads Kit pour offrir aux utilisateurs des solutions de paiement intégrées et des expériences publicitaires agréables.

« Travailler avec Huawei a été une expérience agréable pour l'équipe à Belka Games, a déclaré M. Krasilnikov. Dès le début, nous avons reçu un excellent niveau de soutien quant aux opérations et au développement, et nous sommes heureux de l'intégration harmonieuse des éléments du HMS Core qui nous permettent d'offrir aux fans du jeu les services qu'ils méritent. »

Au cours des deux dernières années, Clockmaker a connu un énorme succès sur diverses plateformes dans le monde et a atteint le palmarès des jeux les plus rentables en raison de ses jeux interactifs et stimulants. Le partenariat entre Belka Games et AppGallery montre un désir de croissance et laisse supposer que les joueurs peuvent s'attendre à voir beaucoup plus dans les prochains mois.

Clockmaker peut maintenant être téléchargé sur l'AppGallery.

À propos d'AppGallery - L'un des trois plus importants marchés d'applications au monde

AppGallery est disponible dans plus de 170 pays et régions et compte plus de 550 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde. Huawei s'est associé à 4,5 millions de développeurs dans le monde entier. En 2020, le total des téléchargements a atteint 384,4 milliards de téléchargements. À la fin du mois de juin 2021, le HSM Core avait été intégré à plus de 141 000 applications à l'échelle mondiale.

