Appian annonce le lancement d'Appian Connected Claims pour les assureurs

Low-code et configurable, Appian Connected Claims peut être déployée en quelques semaines afin d'améliorer l'expérience client, optimiser les processus et compléter les stratégies clés de modernisation

PARIS, 14 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de la conférence virtuelle AppianEUROPE20 qui a lieu aujourd'hui, Appian (NASDAQ : APPN) a dévoilé Appian Connected Claims, dédiee aux assureurs. Cette suite d'applications modulaires intégrées est conçue pour les assureurs qui cherchent à réduire la complexité opérationnelle de la gestion des sinistres grâce à une solution configurable qui procure, en temps réel, une visibilité complète sur l'ensemble du cycle de vie des sinistres.

Appian Connected Claims permet aux assureurs d'unifier les données issues de leurs bases de données et systèmes de gestion des sinistres existants (sans migration des données) afin de créer une vue unique à 360 ° du client et du sinistre. Cette nouvelle visibilité comble les lacunes et les inefficacités de leurs processus de gestion des sinistres actuels. Il en résulte non seulement un règlement plus rapide des sinistres et une expérience client supérieure mais aussi la réduction des coûts de traitement des sinistres et l'accélération des délais de clôture.

Appian Connected Claims est rapide à mettre en œuvre et configurable car elle se base sur la plateforme d'automatisation low-code Appian . Elle peut utiliser toutes les fonctionnalités de la plateforme Appian, y compris le traitement intelligent des documents (IDP) et l'automatisation robotique des processus (RPA). L'IDP permet d'économiser des milliers d'heures de main d'œuvre par an en supprimant l'enregistrement manuel de formulaires grâce à l'intelligence artificielle utilisée pour convertir, sans intervention humaine, les données non structurées immobilisées dans les formulaires en données structurées. Appian RPA utilise des bots pour accéder aux systèmes hérités non-API et accélérer l'extraction et la mise à jour de données sur les systèmes de back-end.

Appian est une société leader dans le domaine des logiciels pour le secteur de l'assurance. Six des dix principales entreprises d'assurance mondiales sont des clients Appian. Appian est également reconnue par des analystes du secteur comme leader dans le domaine des logiciels pour les sociétés d'assurance. Dans le rapport The Forrester Wave™ : Insurance Agency Portals du troisième trimestre 2020, Appian a reçu les meilleures notes parmi tous les fournisseurs dans les catégories Stratégie et Offres actuelles et dans le rapport The Forrester Wave™ : Automated Life Insurance Underwriting Systems du quatrième trimestre 2019, les analystes du secteur soulignaient que « Appian se distingue par son processus robuste et l'attention qu'elle apporte à la gestion des cas. »

La solution de gestion connectée des sinistres Appian représente une alternative supérieure aux approches coûteuses de type « rip-and-replace » (jeter et remplacer) et « build-from-scratch » (partir de zéro), offrant :

L'unification des données sur l'ensemble des bases de données et systèmes sous-jacents grâce à l'intégration sans-code Appian qui supprime le besoin de migrer les données d'entreprise

Une visibilité complète à 360 ° qui permet aux partenaires et aux intervenants externes de s'impliquer et de collaborer aux processus de gestion des sinistres

Une réduction des pertes de sinistres réalisée en permettant aux assureurs de standardiser et d'automatiser leurs processus sur l'ensemble de leur entreprise

Un déploiement rapide en quelques semaines grâce à une configuration low-code simple

« L'optimisation de la gestion des sinistres est une priorité permanente pour les assureurs », explique Michael Heffner, vice-président Solutions and Industry Go To Market chez Appian. « Les conditions actuelles d

u marché rendent plus urgente que jamais la nécessité de remédier aux inefficacités et aux moyens perdus en raison de lacunes dans les processus. Appian Connected Claims réduit la complexité opérationnelle et permet aux assureurs de prendre directement et facilement le contrôle des changements. »

Pour plus d'informations sur Appian Connected Claims, consultez le site www.appian.com/connected-claims.

À propos d'Appian

Appian fournit une plateforme d'automatisation low-code qui accélère la création d'applications métiers à très fort impact. Beaucoup d'entreprises, parmi les plus importantes, utilisent les applications Appian pour améliorer l'expérience client, atteindre l'excellence opérationnelle et simplifier la gestion globale des risques et la conformité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.appian.fr.

