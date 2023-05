Appian annonce le programme de Process Mining « Insight to Action »

L'engagement forfaitaire pour l'optimisation des processus crée des économies récurrentes

PARIS, 3 mai 2023 /PRNewswire/ -- Appian [Nasdaq : APPN] a annoncé aujourd'hui le programme "Insight to Action" pour le Process Mining . Le programme accélère la valeur des initiatives d'exploration des processus en fournissant des heures de préparation, d'analyse et de service d'exploitation pour mettre en œuvre des améliorations de processus, le tout moyennant des frais fixes uniques.

Le Process Mining permet aux organisations d'identifier les goulots d'étranglement et autres inefficacités dans les processus métier. La plupart des technologies de Process Mining présentent des obstacles qui empêchent les organisations d'atteindre une valeur réelle. La gouvernance des données (à la fois la sécurité et la qualité) est une préoccupation majeure, tout comme les compétences spécialisées requises en matière de données, les résultats d'exploration qui peuvent être difficiles à interpréter ou encore la plupart des Process Mining qui sont généralement déconnectés des technologies d'automatisation nécessaires pour mettre en œuvre des améliorations.

« Les initiatives de Process Mining sont confrontées à un ensemble commun de défis », a déclaré Pavel Zamudio, directeur de la clientèle chez Appian. « Il s'agit notamment de sélectionner et de cartographier le bon processus, de préparer correctement les données, d'interpréter avec précision les résultats et de déployer les modifications recommandées dans les flux de travail opérationnels. Notre programme Insight to Action est conçu pour éliminer toute cette complexité afin que nos clients puissent capter rapidement la valeur d'Appian Process Mining ».

Appian Process Mining simplifie ce qui est nécessaire pour découvrir les inefficacités des processus, vérifier la conformité pour détecter les activités non conformes et effectuer une analyse automatisée des causes profondes pour identifier les modèles et expliquer le comportement indésirable des processus. Appian unifie l'exploration des processus avec l'automatisation sur une plateforme low-code unique, ce qui facilite la mise en œuvre des modifications et l'amélioration continue des processus. Cet ensemble est soutenu par la structure de données d'Appian qui permet une unification hautement sécurisée des données à l'échelle de l'entreprise, sans gestion complexe des données.

Libérer la Valeur du Process Mining

Le nouveau programme Insight to Action aide les organisations à libérer rapidement la valeur du Process Mining. Dans la phase Insight, Appian effectuera l'évaluation et la transformation des données nécessaires pour identifier et préparer un processus d'exploration, terminer l'analyse d'exploration et fournir un rapport de résultats avec des recommandations. Au cours de la phase d'action, Appian créera un plan de projet tenant compte des résultats, concevra un workflow optimisé, mettra en œuvre le nouveau processus, puis relancera l'exploration de processus pour valider l'amélioration. Plus précisément, cela intègre :

Conseils pour sélectionner le processus Appian approprié pour exploiter

Transformation des données extraites pour le cas d'usage

Analyse du Process Mining

Présentations et visualisations d'analyse des performances et des causes profondes

Conseil d'optimisation de processus avec recommandations

Plan de réussite : Une charte collaborative pour évaluer les éléments clés du Process Mining avec un plan de projet pour parvenir à une amélioration continue.

Points de contrôle de la réussite : sessions proactives et récurrentes pour évaluer l'avancement du plan de réussite

Lecture finale du Process Mining pour valider les améliorations de processus

Pour en savoir plus sur Appian Process Ming, cliquez ici .

Pour en savoir plus sur le programme Insight to Action, envoyez un e-mail à [email protected] .

À propos d'Appian

Appian est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'automatisation des processus métiers. La Plateforme Appian comprend tout ce dont vous avez besoin pour concevoir, automatiser et optimiser les processus, même les plus complexes, de la première à la dernière étape. Les organisations les plus innovantes au monde font confiance à Appian pour améliorer leurs workflows, unifier les données et optimiser les opérations, ce qui favorise la croissance et améliore les expériences client. Pour plus d'informations, visitez appian.fr . [Nasdaq: APPN]

Suivez Appian France : Twitter , LinkedIn .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2068666/appian_french.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/4017463/Appian_Logo.jpg

SOURCE Appian