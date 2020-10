Appian annuncia la conferenza virtuale AppianEUROPE20: 14 - 15 ottobre 2020

La live conference gratuita mette a disposizione la competenza degli esperti in modo che l'eccellenza operativa e la resilienza possa arrivare nelle aziende attraverso la piattaforma di automazione low-code leader di mercato di Appian

MILANO, 1 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) organizza AppianEUROPE20, un evento gratuito combinato tra live e on-demand, i prossimi mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre 2020. Il fatto che si svolga online permetterà a ogni partecipante di avere il posto migliore, direttamente in casa propria, per ascoltare gli esperti del settore mentre condividono le loro esperienze reali di trasformazione delle imprese attraverso il meglio del low-code e dell'automazione dei processi.

Nell'arco di due giorni, i leader del settore discuteranno gli ultimi progressi nello sviluppo del low-code e nell'automazione dei processi. Ciò include l'automazione delle attività di routine con la Robotic Process Automation (RPA), l'eliminazione di moduli e carta tramite l'elaborazione intelligente dei documenti e l'applicazione dell'Intelligenza Artificiale (AI) al fine di prendere decisioni smart più velocemente. Scoprirete perché l'automazione low-code è fondamentale per rimanere agili durante i periodi di cambiamento.

Gli utenti potranno ascoltare direttamente i leader di aziende europee e del Medio Oriente, oltre agli esperti di prodotto Appian, interagendo con loro durante il Q&A live. La lista dei keynote speaker include:

Garry Kasparov , ex campione del mondo di scacchi, attivista politico, scrittore e sostenitore della tecnologia di intelligenza artificiale

, ex campione del mondo di scacchi, attivista politico, scrittore e sostenitore della tecnologia di intelligenza artificiale Miguel Traquina , CIO Operations di Santander UK

, CIO Operations di Santander UK Lulu Zhang , Head of Enabling Technologies, e Pasi Wiklund , Head of Intelligent Process Automation di KONE

, Head of Enabling Technologies, e , Head of Intelligent Process Automation di KONE Luca Verducci , Head of Operations, Governance and Transformation di Poste Italiane

, Head of Operations, Governance and Transformation di Matt Calkins , CEO di Appian

La lista dei clienti Appian che interverranno include Santander UK, KONE, Bexley Health, Poste Italiane, Abdul Latif Jameel (ALJ), Gulf Agency Company (GAC), Marquard & Bahls e Cambridge Assessment. Le aziende condivideranno le loro storie e gli insegnamenti tratti dalla trasformazione del loro business e dalla risoluzione delle sfide del mondo reale. I partecipanti possono anche ottenere informazioni più approfondite prenotando un incontro con un esperto di prodotto di Appian o partecipando a sessioni pratiche.

Durante il secondo giorno di conferenza, i partecipanti potranno unirsi alla community Appian mentre affronta collettivamente il leggendario campione di scacchi (e keynote speaker) Garry Kasparov a una partita a scacchi. La partita si svolgerà su una scacchiera virtuale costruita sulla piattaforma Appian da Vuram, Diamond sponsor della conferenza.

AppianEUROPE20 include anche i Diamond sponsor Infosys e KPMG, così come i Platinum sponsor Coforge, Cognizant e Procensol, e il Gold sponsor Convedo.

La pandemia da COVID-19 ha evidenziato che è fondamentale riuscire a innovare velocemente in circostanze imprevedibili. Ad AppianEUROPE20 gli utenti avranno maggiori informazioni su come l'automazione dei processi full-stack di Appian, fornita alla velocità del low-code, garantisce le migliori funzionalità delle quali le organizzazioni hanno bisogno per rimanere sulla cresta dell'onda.

Per saperne di più e registrarsi all'evento è possibile visitare il sito appianeurope.com

A proposito di Appian

Appian fornisce una piattaforma di sviluppo low-code che accelera la creazione di applicazioni aziendali ad alto impatto. Molte tra le più grandi organizzazioni al mondo utilizzano le applicazioni Appian per migliorare l'esperienza del cliente, raggiungere l'eccellenza operativa e semplificare la gestione globale del rischio e la compliance. Per ulteriori informazioni, visita www.appian.it

