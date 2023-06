Appian anuncia venda das empresas brasileiras Atlantic Nickel e Mineração Vale Verde para a ACG por US$ 1,065 bilhão

Londres, 13 de junho de 2023 /PRNewswire/ --

Destaques

Fundos assessorados pela Appian acertam a venda da Atlantic Nickel e da Mineração Vale Verde de propriedade integral para a ACG por US$ 1 bilhão, enquanto a ACG também pagará US$ 65 milhões para extinguir o fluxo de ouro para a Mineração Vale Verde, tudo em dinheiro

Fornece uma proposta de valor atraente para a ACG, que será a única produtora de escala de sulfeto de níquel listada em Londres, criando uma plataforma natural para maior crescimento e consolidação de ativos de metais essenciais com foco em grandes OEMs ocidentais

A transação reflete o trabalho significativo de otimização dos ativos, demonstrando a força do modelo operacional da Appian e sua capacidade de identificar, adquirir e desenvolver projetos de mineração

o Em 2018, adquiriu a Atlantic Nickel, que estava em processo de falência, realizando uma reinicialização bem-sucedida, com desempenho de custo C1 no primeiro quartil (c. US$ 3,16/lb Ni para mina a céu aberto e c. US$ 2,02/lb Ni para a mina subterrânea), definindo um recurso subterrâneo e estendendo a vida útil da mina para 35 anos

o Adquiriu a Mineração Vale Verde em 2018, ajustando suas demonstrações financeiras e concluindo a construção e o comissionamento do projeto durante a pandemia da COVID-19, antes do previsto e abaixo do orçamento, antes de acelerar com sucesso

o As minas são operações geradoras de caixa, que produzem sulfeto de níquel e concentrados de cobre com baixas emissões de carbono

A ACG firmou parcerias de investimento de longo prazo com o grupo de commodities globais Glencore, com a PowerCo (subsidiária interna de desenvolvimento de baterias da Volkswagen) e com a Stellantis (proprietária da Fiat e da Peugeot) para aquisição e financiamento

o Reflete a qualidade dos ativos e seus atributos atraentes para os fabricantes automotivos ocidentais neste ponto do ciclo de investimento, proporcionando um fornecimento transparente e seguro de metais essenciais em toda a cadeia de valor

o Apoiará a otimização da capacidade dos ativos de atender à demanda futura e ajudará a enfrentar os desafios da cadeia de suprimentos que estão surgindo nas commodities globais

Os fundos da Appian permanecem extremamente bem posicionados para o crescimento com exposição a commodities de descarbonização fundamentais equilibradas com investimentos em metais preciosos

A Appian Capital Advisory LLP ("Appian" ou a "Empresa"), consultora de investimentos de fundos de capital privado focados em valor de longo prazo que investem em empresas de mineração e relacionadas à mineração, anuncia a venda de suas empresas brasileiras com portfólio voltado para metais de baterias, a Atlantic Nickel ("Atlantic Nickel") e a Mineração Vale Verde ("MVV") (juntas denominadas "Ativos"), para a ACG Acquisition Company Limited ("ACG"), pela contrapartida em dinheiro de US$ 1 bilhão, além da venda de seus royalties de ouro sobre a MVV para a ACG por US$ 65 milhões (a "Transação").

Os fundos da Appian adquiriram a Atlantic Nickel (anteriormente Mirabela Nickel), proprietária da Santa Rita, uma das maiores minas de sulfeto de níquel a céu aberto do mundo, localizada na Bahia, no Brasil ("Santa Rita"), que estava em processo de falência em 2018. No mesmo ano, também adquiriram a MVV, proprietária da Serrote, ativo greenfield de cobre-ouro a céu aberto localizado em Alagoas, no Brasil ("Serrote"). Posteriormente, a Appian restabeleceu com sucesso a Atlantic Nickel e comissionou a MVV. A Appian realizou um trabalho significativo para reduzir o risco e melhorar os Ativos, demonstrando a força do modelo da Empresa e sua capacidade de identificar, adquirir e otimizar projetos de mineração usando arbitragem técnica para gerar valor. Ambas as minas têm vida longa, baixo custo e estão classificadas dentro do primeiro decil em termos de emissões de carbono entre todos os produtores de níquel e cobre do mundo todo.

A Transação fornecerá uma proposta de valor atraente para a ACG, a Appian e seus respectivos investidores. Após o fechamento, a ACG será renomeada como ACG Electric Metals, criando a única produtora de sulfeto de níquel listada em Londres, com exposição pura a metais elétricos, como uma plataforma natural para maior crescimento e consolidação de ativos de metais críticos com foco em entregas para os principais OEMs ocidentais.

Michael W. Scherb, fundador e CEO da Appian, comentou:

"A Appian começou a investir em commodities de descarbonização há uma década, reconhecendo que a sociedade estava estruturalmente subabastecida para a futura transição energética. Essa transação inovadora no segmento de metais de baterias marcará a 10a, 11a e 12a saídas da Appian, refletindo a força de nosso modelo operacional e nossa capacidade de identificar, adquirir e otimizar ativos de mineração. Da mesma forma, a ACG é uma grande custodiante da Atlantic Nickel e da MVV e está bem posicionada para promover um crescimento significativo para essas empresas líderes de mercado.

As parcerias com a Glencore, a Volkswagen e a Stellantis são particularmente notáveis, destacando a crescente necessidade de commodities de VE e a demanda por cadeias de suprimentos robustas, transparentes e rastreáveis por parte dos OEMs automotivos ocidentais, da indústria e de outras partes interessadas."

Artem Volynets, CEO da ACG, disse:

"Temos muito orgulho de anunciar essa transação em parceria estratégica com a Glencore, a Stellantis, a La Mancha, a PowerCo e a Royal Gold, bem como com os fornecedores de crédito privilegiado Citigroup, ING e Société Générale. Ela estabelecerá a ACG Electric Metals como fornecedora de destaque de metais essenciais para a cadeia de valor ocidental de VE, com os melhores atributos de ESG da categoria e emissões mínimas de CO2.

A ACG Electric Metals será uma empresa projetada para aproveitar as oportunidades apresentadas pelas principais tendências globais: o enorme aumento na demanda por metais de baterias, a polarização das cadeias de suprimentos e a necessidade de reduzir a pegada de carbono total do mundo – da mina até o cliente final.

Essas minas de alta qualidade permitirão a concretização da missão da ACG de ser a fornecedora de metais verdes preferida pelas montadoras ocidentais de VE. Essa aquisição estabelece uma plataforma sólida para maior crescimento e geração de valor de longo prazo para os acionistas."

Detalhes da transação

De acordo com os termos da Transação, a ACG concordou em adquirir a totalidade da Atlantic Nickel e da MVV por uma contrapartida em dinheiro de US$ 1 bilhão, enquanto a ACG também pagará US$ 65 milhões em dinheiro para extinguir o fluxo de ouro da MVV.

A Transação é respaldada por compromissos de financiamento de partes financeiras e estratégicas, incluindo parcerias notáveis com grandes comerciantes de commodities e fabricantes automotivos, para apoiar a transição para veículos elétricos:

A Glencore será uma investidora âncora, assumindo um compromisso de US$ 100 milhões e tornando-se a compradora preferida para a ACG, permitindo o fornecimento do concentrado de sulfeto de níquel da ACG para as refinarias da Glencore na Europa Ocidental e América do Norte.

A PowerCo, subsidiária de propriedade integral da Volkswagen, comprometeu-se a realizar um pagamento antecipado vinculativo de US$ 100 milhões para a ACG por unidades de níquel equivalentes à tonelagem de uma porção dos concentrados produzidos pela mina Atlantic Nickel em Santa Rita .

por unidades de níquel equivalentes à tonelagem de uma porção dos concentrados produzidos pela mina Atlantic Nickel em . A Stellantis, conglomerado automotivo formado em 2021 pela fusão da Fiat Chrysler e do PSA Group, comprometeu-se a fazer um investimento de capital âncora de US$ 100 milhões na ACG.

Tanto a PowerCo quanto a Stellantis se tornarão parceiras de longo prazo por meio de contratos de compra e venda de níquel refinado a partir do concentrado produzido pela Santa Rita .

Essas parcerias demonstram a qualidade dos Ativos e suas características atraentes para os fabricantes automotivos ocidentais neste ponto do ciclo de investimento, proporcionando um fornecimento transparente e seguro de metais essenciais para atender à futura demanda global.

O fundo de investimento líder de mineração La Mancha Resource Fund ("La Mancha"), também se comprometeu a fazer um investimento de capital âncora de US$ 100 milhões na ACG.

O restante do financiamento da Transação vem de compromissos vinculativos na forma de financiamento de royalties da Royal Gold, dívida bancária sênior subscrita pelo Citigroup, ING e Société Générale, que também concordaram em fornecer uma linha de crédito rotativo e uma oferta de ações planejada pela ACG de US$ 300 milhões. A oferta de ações oferece a um grupo mais amplo de investidores institucionais a oportunidade de participar da futura geração de valor da ACG. Os fundos da Appian também se ofereceram para contribuir com até US$ 50 milhões do financiamento de capital.

Os fundos da Appian também reterão seu Retorno Líquido de Fundição ("NSR") de 2,75% na mina de Santa Rita, enquanto um NSR de 2,5% sobre a produção da mina de Santa Rita será concedido à La Mancha.

Após a conclusão da Transação, as equipes operacionais dos Ativos se unirão à ACG, proporcionando continuidade para impulsionar o sucesso futuro. Os gerentes atuais, Paulo Castellari-Porchia e Milson Mundim, continuarão a supervisionar a Atlantic Nickel e a MVV, após terem gerenciado os ativos por muitos anos e alcançado sólidos resultados operacionais, desempenho de ESG e um excelente histórico de segurança.

Como parte da transação, a ACG reforçou seu compromisso com as práticas de sustentabilidade em suas unidades de mineração, concordando em implementar a Norma IRMA para Mineração Responsável em Santa Rita e passar por uma avaliação da IRMA em 2025 e 2030.

Espera-se que a Transação seja concluída em julho de 2023 e sujeita aos consentimentos e condições habituais dos acionistas. As empresas Citigroup e Standard Chartered estão atuando como consultoras financeiras da Appian na Transação, com a Norton Rose Fulbright e a Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto como consultoras jurídicas.

Aquisição e otimização da Atlantic Nickel

Os fundos da Appian adquiriram a Atlantic Nickel, que passava por um complexo processo de falência em 2018, após identificar uma oportunidade de implementar uma abordagem operacional diferencial para reiniciar a mina em uma posição de custo de primeiro quartil e tirar proveito de mais de US$ 1 bilhão de capital anteriormente afundado.

Posteriormente, a empresa realizou um grande trabalho para melhorar Santa Rita, desenvolvendo um plano de mineração redefinido com uma reinicialização bem-sucedida em janeiro de 2020. Como resultado, a Appian reduziu o risco do ativo com um custo caixa C1 médio atraente no primeiro quartil da curva de custo de níquel global (c. US$ 3,16/lb Ni para a mina a céu aberto e c. US$ 2,02/lb Ni para a mina subterrânea). Desde 2018, a Appian aumentou significativamente os Recursos em Santa Rita por meio de preenchimento sistemático e perfuração de expansão das áreas de Recursos subterrâneos e a céu aberto, estendendo a vida útil da mina em 27 anos, de modo a totalizar 35 anos.

A Atlantic Nickel reportou recentemente desempenho operacional e financeiro recorde em 2022, produzindo 117kdmt de concentrado de níquel (2021: 107kdmt), contendo 15,9kt de níquel (2021: 14,5kt), 5,0kt de cobre (2021: 4,7kt) e 291t de cobalto (2021: 266t). Isso resultou em US$ 210 milhões de EBITDA (US$ 127 milhões em 2021) sobre receita de US$ 406 milhões (US$ 289 milhões em 2021).

Santa Rita possui uma abordagem ESG e registro de segurança que são líderes do setor, com uma Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento de 0,18 em 2022 (em comparação com 0,20 em 2021). Desde a reinicialização, a Appian ampliou a equipe da Atlantic Nickel de 40 para aproximadamente 3 mil funcionários, oferecendo empregos e benefícios locais significativos.

Aquisição e otimização da MVV

A MVV foi adquirida da Aura Minerals em 2018, tendo identificado a Serrote como um raro projeto autônomo de cobre pronto para construção, com créditos significativos de subprodutos de metais preciosos que podem tirar proveito da estratégia de arbitragem técnica da Appian. A Appian otimizou o plano de mineração da Serrote, atualizando o Estudo Definitivo de Viabilidade (DFS) e colocando o ativo em produção em maio de 2021, abaixo do orçamento e antes do previsto.

A Appian anunciou recentemente a aceleração bem-sucedida durante 2022, com a produção anual de 19,8kt de cobre e 9-10koz de ouro contido em 84,5kdmt de concentrado. Isso resultou em EBITDA de US$ 60 milhões em receita de US$ 155 milhões, com preços médios de commodities realizados de US$ 3,71/lb CuEq. A MVV tem um custo caixa C1 médio de US$ 1,37/lb Cu.

A MVV tem a melhor abordagem de ESG e registro de segurança da categoria, com zero acidentes com afastamento durante o ano de 2022 (durante 1,9 milhão de horas cumulativas trabalhadas). Outras iniciativas incluem o oferecimento de suporte a escolas locais, projetos sociais para mulheres empreendedoras e educação ambiental.

O programa de exploração da MVV continua a demonstrar seu potencial positivo regional significativo mais amplo, identificando metas adicionais que podem ser levadas para o plano de mineração da Serrote no longo prazo.

Perspectiva e foco estratégico

A Appian continuará a aprimorar seu modelo operacional diferenciado e a se concentrar em commodities de transição energética usadas em baterias, veículos elétricos e sistemas de energia renovável, incluindo cobre e níquel, equilibradas por investimentos em metais preciosos e outras commodities.

Sobre a Appian Capital Advisory LLP

A Appian Capital Advisory LLP é a consultora de investimentos de fundos de capital privado focados em valor de longo prazo, que investe exclusivamente em empresas de mineração e relacionadas à mineração.

A Appian é uma consultora líder de investimentos no setor de metais e mineração, com experiência global na América do Sul, América do Norte, Austrália e África, e um histórico bem-sucedido de apoio às empresas para atingir suas metas de desenvolvimento, com um portfólio operacional global supervisionando 6.300 funcionários.

A Appian tem uma equipe global de 65 profissionais experientes com escritórios em Londres, Nova York, Toronto, Vancouver, Lima, Belo Horizonte, Montreal, Dubai e Perth.

Para mais informações, acesse www.appiancapitaladvisory.com ou siga-nos no LinkedIn, Twitter ou Instagram.

Sobre a ACG

A ACG é uma empresa com a visão de consolidar o setor de metais essenciais. Por meio de uma série de aquisições implementadas, a ACG pretende se tornar a principal fornecedora de metais críticos para a cadeia de suprimentos OEM ocidental, com os melhores atributos de ESG e pegada de carbono da categoria. Em 12 de outubro de 2022, a ACG arrecadou com sucesso os lucros de aproximadamente US$ 125 milhões em sua oferta pública inicial, e está presente na Bolsa de Valores de Londres (símbolos: ACG e ACGW).

Para saber mais, acesse www.acgcorp.co

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1720474/Appian_Logo.jpg

FONTE Appian Capital Advisory LLP

SOURCE Appian Capital Advisory LLP