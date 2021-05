Appian dévoile la dernière version de sa plate-forme d'automatisation low-code

« Appian élimine la complexité inhérente à l'utilisation des technologies d'automatisation les plus avancées pour que nous puissions nous concentrer sur l'optimisation de l'expérience de nos membres », souligne Matt Richard, DSI de Laborers International Union of North America (UIJAN), un syndicat de travailleurs du bâtiment, des services postaux et d'autres industries, fort de 500,000 membres. « En seulement quatre jours, nous avons pu créer notre premier processus Appian RPA, intégré à nos processus humains et à l'IA d'Appian. La simplification de la conception des données aura pour nous une énorme incidence ; j'attends donc avec impatience la nouvelle version incluant des données low-code. »

Les nouvelles évolutions de la plate-forme soutiennent la Garantie Appian, qui vise à offrir un délai de livraison de huit semaines seulement pour le premier projet d'un client, moyennant des frais de service fixes. Les nouvelles capacités de la dernière version de la plate-forme Appian comprennent :

Des données low-code : le développement d'applications low-code est simple et visuel, mais l'intégration de données nécessitait encore une foule de compétences en matière de bases de données - jusqu'à maintenant. Appian rend l'intégration de données aussi facile que le développement d'applications. Obtenez des données provenant de n'importe où, sans avoir besoin de les transférer. Combinez, élargissez et modélisez visuellement les relations entre diverses sources de données et optimisez automatiquement les performances des ensembles de données, sans codage ni programmation de bases de données.

le développement d'applications low-code est simple et visuel, mais l'intégration de données nécessitait encore une foule de compétences en matière de bases de données - jusqu'à maintenant. Appian rend l'intégration de données aussi facile que le développement d'applications. Obtenez des données provenant de n'importe où, sans avoir besoin de les transférer. Combinez, élargissez et modélisez visuellement les relations entre diverses sources de données et optimisez automatiquement les performances des ensembles de données, sans codage ni programmation de bases de données. Le traitement intelligent des documents (IDP) : le traitement intelligent des documents (IDP) d'Appian procure de formidables gains d'efficacité grâce au traitement de bout en bout de volumes massifs de données non structurées. L'IDP intègre désormais une fonction native de reconnaissance optique de caractères (ROC) qui permet d'extraire les données des documents de façon sécurisée sans avoir recours à des services ou des logiciels tiers. Associé aux modèles d'IA natifs, pré-entraînés et en apprentissage constant d'Appian, l'IDP peut éliminer le traitement manuel dans n'importe quel workflow.

: le traitement intelligent des documents (IDP) d'Appian procure de formidables gains d'efficacité grâce au traitement de bout en bout de volumes massifs de données non structurées. L'IDP intègre désormais une fonction native de reconnaissance optique de caractères (ROC) qui permet d'extraire les données des documents de façon sécurisée sans avoir recours à des services ou des logiciels tiers. Associé aux modèles d'IA natifs, pré-entraînés et en apprentissage constant d'Appian, l'IDP peut éliminer le traitement manuel dans n'importe quel workflow. RPA low-code : L'automatisation des processus robotisés d'Appian gère et surveille de manière centralisée les robots d'Appian, les robots tiers et les processus de bout en bout pour augmenter l'échelle et les performances. Les clients d'Appian peuvent désormais automatiser les tâches encore plus rapidement grâce aux nouvelles actions Windows de RPA low-code et à de nouvelles bibliothèques d'actions supplémentaires qui peuvent être téléchargées directement depuis l'AppMarket d'Appian.

: L'automatisation des processus robotisés d'Appian gère et surveille de manière centralisée les robots d'Appian, les robots tiers et les processus de bout en bout pour augmenter l'échelle et les performances. Les clients d'Appian peuvent désormais automatiser les tâches encore plus rapidement grâce aux nouvelles actions Windows de RPA low-code et à de nouvelles bibliothèques d'actions supplémentaires qui peuvent être téléchargées directement depuis l'AppMarket d'Appian. Des applications low-code : Appian permet aux entreprises de créer et de modifier des applications et des automatismes dix fois plus vite grâce au développement visuel, qui est aussi simple que de dessiner un organigramme. De nouvelles capacités de collaboration entre les développeurs simplifient la co-création d'applications, tandis que l'aide à la conception améliorée optimise les performances, la sécurité et les tests applicatifs. Cela entraîne une forte augmentation de la productivité des développeurs.

: Appian permet aux entreprises de créer et de modifier des applications et des automatismes dix fois plus vite grâce au développement visuel, qui est aussi simple que de dessiner un organigramme. De nouvelles capacités de collaboration entre les développeurs simplifient la co-création d'applications, tandis que l'aide à la conception améliorée optimise les performances, la sécurité et les tests applicatifs. Cela entraîne une forte augmentation de la productivité des développeurs. Le DevSecOps low-code : Chez Appian, tout est conçu pour instaurer le plus de confiance possible. Depuis les certifications de sécurité inégalées jusqu'au DevSecOps (Développement-Sécurité-Opérations) low-code complet, Appian aide ses clients à innover, à être compétitifs et à se développer. La nouvelle version continue d'accroître la simplification du déplacement des progiciels entre les environnements de développement, de test et de production avec la comparaison et le déploiement en un clic pour accélérer les déploiements contrôlés sécurisés.

La dernière version de la plate-forme d'automatisation low-code d'Appian sera disponible en juin 2021. Pour essayer gratuitement la plate-forme, rendez-vous sur www.appian.com/platform/free-trial/.

À propos d'Appian

Appian fournit une plateforme d'automatisation low-code qui accélère la création d'applications métiers à très fort impact. Beaucoup d'entreprises, parmi les plus importantes, utilisent les applications Appian pour améliorer l'expérience client, atteindre l'excellence opérationnelle et simplifier la gestion globale des risques et la conformité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.appian.fr

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1507301/Appian_Latest_Version.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Logo.jpg

Related Links

http://www.appian.com/



SOURCE Appian