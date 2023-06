Appian firma parceria com Detronic e ingressa no segmento de energia limpa

Brasil é o primeiro do país do Grupo a atuar na área de geração fotovoltaica;

A partir de experiência brasileira, fundo dá início a implantação de soluções em energia limpa em seu portfólio de mineração global;

Minas Gerais é o estado eleito para dar início ao projeto de geração distribuída. Projeto estima a geração de mais de 1.200 empregos diretos e 600 indiretos na região durante o período de obras;

Joint-venture entre as duas empresas desenvolverá, inicialmente, 20 usinas solares, com capacidade de produção de 62,4MWp;

LONDON, 1 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Appian Capital Advisory LLP, fundo de investimentos britânico especializado em mineração e similares, e a Detronic Energia, hub de soluções em energia renovável mais completo do Brasil, anunciam hoje uma parceria de energia limpa para desenvolvimento de um portfólio de 20 parques solares, com capacidade total de 62,4 MWp, em Minas Gerais, considerado um dos principais estados para o setor de mineração no Brasil.

Com isso, a Appian Capital Brazil, unidade de negócios da Appian Capital Advisory LLP, com sede em Londres, faz importante movimento em sua estratégia de negócios no mercado brasileiro e expande sua atuação também para segmento de energia limpa. "Este é um marco significativo para as ambições de sustentabilidade da Appian. Como um dos principais investidores em mineração, vemos o ESG como essencial para a entrega de nossa estratégia e o sucesso de nossos investimentos. Ao fazer parceria com a Detronic, especialista do setor, demonstramos que fornece energia limpa para nosso portifólio no Brasil é uma prioridade, além de oferecer retornos atraentes e ajustados ao risco para nossos investidores no processo. Estou ansioso para aproveitar a oportunidade que esta parceria representa para nossos negócios", comenta Michael W. Scherb, fundador e CEO da Appian.

"Vivemos em um mundo conectado e elétrico, e as fontes de energia renováveis são as protagonistas de um futuro sustentável. Nossa parceria é construída com propósito, e estamos ansiosos para combinar os esforços de duas equipes incríveis para alcançar objetivos e resultados comuns. Juntos, vamos desenvolver os alicerces fundamentais para grandes projetos em todo o planeta. A Detronic tem um modelo de negócios totalmente verticalizado, o que garante segurança aos nossos clientes e coloca a empresa à frente de empreendimentos de nosso portfólio desde o desenvolvimento do projeto até a distribuição e gestão final da energia, com uma estrutura 360° e um time de profissionais de ponta", explica André Barreto, CEO da Detronic.

Neste primeiro momento, o objetivo da joint-venture, formada entre Appian e Detronic, é atender ao mercado regulado, abastecendo o consumidor residencial. Por isso, será desenvolvido um portifólio de usinas solares de pequeno porte, de fácil construção e baixo risco, em Minas Gerais, estado que é uma das regiões mais atrativas para projetos fotovoltaicos, devido à excelente irradiação solar e a incentivos fiscais. A Appian Capital Brazil avalia também oportunidades para construção de fazendas solares adicionais em suas operações.

Novo mercado: Geração Distribuída de energia solar

Com grande potencial de produção de energia solar, Minas Gerais é o maior mercado de geração distribuída do Brasil, com 2,5GWpde capacidade energética já instalada. O ambiente estável de preços de energia e a realização de projetos de baixo risco, além dos incentivos fiscais para a geração solar no estado, são alguns dos principais benefícios da parceria com a Detronic, representando retornos atraentes ajustados ao risco para os investidores da Appian. A parceria vai ajudar a descarbonizar o país e os benefícios do projeto vão muito além de seus atributos ambientais: os consumidores mineiros que vão receber a energia podem economizar entre 15% e 20% na conta-de-luz.

A construção das 20 usinas solares em território mineiro está prevista para o segundo trimestre de 2023. O desenvolvimento do portfólio de energia renovável no Brasil servirá como proteção e reduzirá a exposição da Appian a futuros aumentos de preços de energia em suas operações no país. Juntamente com seus benefícios ambientais e econômicos, a parceria permitirá que o grupo desenvolva ainda mais sua experiência interna em sustentabilidade, como a energia fotovoltaica, particularmente em torno da incorporação de projetos renováveis daqui para frente, ampliando a descarbonização de suas operações.

"Com esta aquisição, ampliamos nossa atuação no país e ficamos cada vez mais preparados para implementar essa estratégia em outros mercados do Grupo no mundo. A matriz energética brasileira é predominantemente renovável e precisamos utilizar essa vantagem competitiva para suprir a crescente demanda por energia solar. Tenho convicção de que, juntamente com o nosso modelo de gestão e excelência operacional, a parceria com a Detronic irá ser o alicerce para o crescimento do Grupo Appian no setor de renováveis", explica Paulo Castellari, CEO da Appian Capital Brazil."

Ampliação de expertise em energias renováveis

Com ampla expertise no setor, a Detronic Energia irá liderar a construção dos parques solares. A empresa possui 34 parques solares recentemente construídos e conectados à rede, bem como outros 47 em construção. As atividades atuais da companhia especializada em energias renováveis substituem o equivalente à emissão de 6.263 toneladas de CO2 por ano.

A Detronic oferece soluções inovadoras para que o consumidor possa ter mais opções e que geram aos clientes da empesa economia de até 15%. A Detronic instala sistemas de geração própria para residências e empresas e também oferece energia por assinatura, modalidade que vem crescendo no Brasil. O consumidor que não quer imobilizar seu capital imediato para investir em placas fotovoltaicas e obras no imóvel pode optar pela locação da energia em projetos de geração compartilhada. É similar à assinatura de serviço streaming, só que é um plano de energia solar.

Compromisso com a sustentabilidade e boas práticas ESG

Transformar e desenvolver as regiões onde atua, aliado a um sólido compromisso com o meio ambiente e com a Integração Social. Com esse propósito, a adição de uma unidade de negócios voltada ao segmento de renováveis consolida o compromisso da Appian Capital com as boas práticas de ESG e com o estímulo e fomento de novas matrizes sustentáveis.

Sobre a Appian Capital Brazil

A Appian Capital Brazil, fundo de investimentos privados especializado em mineração e metalurgia, é a representante no país do grupo Appian Capital Advisory. Fundada em 2011 em Londres com investimentos em 8 países, a empresa é referência no setor, com seu modelo diferenciado de mineração inteligente, respeitando o meio ambiente, trabalhando de forma integrada com as comunidades onde atua e apoiando o desenvolvimento destas regiões. Com 04 anos de atuação no mercado brasileiro e presente em três estados: Minas Gerais, Bahia e Alagoas, o fundo se estabeleceu no país em 2018. Atualmente, o grupo possui dois ativos no país: Atlantic Nickel (ATN), produtora de níquel sulfetado no Sul da Bahia, e Mineração Vale Verde (MVV), com operação de cobre no Agreste Alagoano. A Appian Capital Brazil exporta anualmente 196 mil toneladas e atingiu ao marco de 18 mil toneladas de minério mensais, com o seu modelo único de gestão, com crescimento contínuo no mercado nacional.

Com sólido compromisso e missão de transformar recursos naturais em prosperidade e desenvolvimento sustentável, o grupo trabalha alinhada às melhores práticas ESG. Nesses anos de atuação no território brasileiro, a empresa protege 1.900 hectares de áreas naturais. Transformando regiões onde atua, aliado à Integração Social, o grupo Appian tem como prioridade o profundo respeito com as pessoas e com a segurança nas operações. Para isso, investe em ações voltadas para gerenciamento de riscos e prevenção de acidentes. Com poucos anos de atuação no Brasil, aliado à sua forma gestão inteligente, a empresa já conquistou por duas vezes, em 2021 e 2022, a certificação Great Place to Work (GPTW), pelo compromisso com seus colaboradores. Para saber mais acesse: https://appiancapitaladvisory.com/pt-br/ .

Sobre a Detronic Energia:

A Detronic Energia é o hub de soluções em energia renovável mais completo do Brasil. Com modelo verticalizado e propostas inovadoras para parceiros e consumidores de energia dos mais diversos portes e perfis, a companhia desenvolveu um ecossistema para conectar todos os players de mercado e entregar uma experiência de valor, adequada às necessidades de cada cliente. Possui mais de 100 MWp de potência instalada ou em instalação, cerca de 100 MWp de projetos ready to build e mais de 4,2 mil clientes ativos em energia por assinatura. A energia limpa e renovável está no centro de seus projetos de geração, eficiência energética, mobilidade elétrica e diversos outros, que contribuem com a transição energética do Brasil e do mundo. Pautada pela ética e pela transparência, a Detronic Energia acredita em uma nova forma de fazer negócios para transformar a vida das pessoas.

