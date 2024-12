Appian gibt die Gewinner des Partner Awards 2024 auf der Appian Europe bekannt

Gewinnende Partner haben mit Prozessorchestrierung positive geschäftliche Auswirkungen erzielt.

BERLIN, 19 Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) hat heute auf der Appian Europe die Gewinner der jährlichen International Partner Awards bekanntgegeben. Die ausgezeichneten Partner haben erfolgreich wirksame Lösungen zur Orchestrierung von Geschäftsprozessen auf der Appian-Plattform implementiert.

„Wir gratulieren den Gewinnern der Appian Partner Awards 2024", verkündet Americo Mazzotta, Vice President of EMEA Sales bei Appian. „Unsere Partner sind der entscheidende Faktor für die Bereitstellung herausragender Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, sich zu transformieren und im Wettbewerb zu bestehen. Diese Auszeichnungen würdigen ihr Engagement für Appian. Mit der Appian-Plattform setzen sie Maßstäbe und erzielen wirtschaftlichen Mehrwehrt."

Die diesjährigen Auszeichnungen würdigen herausragende Leistungen, Werte und Wachstum für unsere Kunden. Die Gewinner sind:

Partner Awards

Gewinner des Delivery Award: KPMG

KPMG hat mehrere hochwirksame Unternehmens­Transformationsprogramme in wichtigen Branchen in Italien und Zentraleuropa umgesetzt. Innerhalb von nur sechs Wochen implementierte KPMG eine Projekt- und Budgetmanagement-Lösung auf Basis von Appian für eine italienische Stadtverwaltung. Zudem modernisierte das Unternehmen veraltete Legacy-Systeme eines globalen Versicherungsmaklers und digitalisierte regulatorische Compliance-Prozesse für eine italienische Bank. KPMG beeindruckt weiterhin mit der Bereitstellung innovativer Appian-Lösungen und KI-Integrationen für seine Kunden.

Gewinner des Growth Awards: Minsait, an Indra Company

Die Zusammenarbeit von Indra mit Appian führte zu einem jährlichen Wachstum von 50 % in Spanien, Portugal, Italien und Mexiko. Innerhalb eines Jahres implementierte Indra Appian-Lösungen für 15 Kunden aus den Bereichen öffentlicher Sektor, Finanzdienstleistungen und Versicherungswesen. Die Anwendungsfälle reichen von Transport und Verteidigung über Investitionen, soziale Sicherheit, Treasury, Energie bis hin zu Telekommunikation. Indra hat beeindruckende Vielseitigkeit und Agilität bewiesen, um das Wachstum mit Appian voranzutreiben.

Gewinner des Innovation Awards: Xebia

Xebia entwickelte die innovative Lösung Xebia Lifecycle Management (xLM) für Kunden aus den Branchen Life Sciences, Versicherungen und Einzelhandel. Vollständig auf der Appian-Plattform aufgebaut, ist xLM eine umfassende horizontale Lösung, die darauf abzielt, das Fallmanagement zu optimieren und zu automatisieren. Die Lösung bewältigt Herausforderungen bei der Gestaltung und Anpassung komplexer Workflows, reduziert Verzögerungen bei der Markteinführung und fördert die Zusammenarbeit zwischen Business und IT.

Gewinner des Transformation Awards: PwC

PwC kombiniert Branchenexpertise mit Know-how in der Appian-Implementierung und unterstützt weltweit über 4.000 Versicherungskunden. PwC Spanien half der größten Versicherungsgesellschaft des Landes, 12 Appian-Anwendungen einzuführen, um komplexe Versicherungs-Workflows für 26.500 Nutzer zu verwalten. Diese Maßnahme soll bis zum zweiten Jahr Einsparungen von 500.000 Euro ermöglichen. Zudem implementierte PwC UK Appian Connected Claims für einen weiteren Versicherer, was zu einer 30-prozentigen Steigerung der Effizienz in der Schadensbearbeitung führte. Die Arbeit von PwC wurde als Finalist bei den 2023 Management Consultancies Association (MCA) Awards in der Kategorie „Change and Transformation in the Private Sector" ausgezeichnet.

Industry Awards

Gewinner des Retail Awards: Inetum

Inetum, seit 2019 Appian-Partner, konnte erfolgreich mit der größten Warenhausgruppe Europas zusammenarbeiten, die einen jährlichen Umsatz von über 15 Milliarden Euro erzielt. Das Team implementierte eine innovative Einkaufslösung auf der Appian-Plattform, um den Prozess der Verhandlungsführung mit Lieferanten zu optimieren. Durch die Ablösung manueller Prozesse, E-Mails und Microsoft Office-Produkte reduzierte die digitale Lösung Fehler und ermöglichte ein globales Tracking für bessere Transparenz. Darüber hinaus verkürzte sie die Einkaufsabwicklungszeit, um neue Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

Gewinner des Financial Services Awards: NextWave

Dank umfassender Branchenkenntnisse und exzellenter Software-Implementierung gestaltet NextWave die Transformation der Finanz-, Risiko- und Compliance-Funktionen der weltweit größten Finanzdienstleistungsunternehmen mit Appian neu. Das "Future of Finance"-Playbook von NextWave bietet einen praktischen Fahrplan für die Geschäftsautomatisierung in Unternehmen von erheblichem Umfang. NextWave hat eine ESG-Anwendung für eine britische Bank entwickelt, um Kreditanträge zu verwalten und den Fortschritt in Richtung des nachhaltigen Finanzierungsziels der Bank von 100 Milliarden Pfund zu verfolgen. Zudem unterstützte NextWave einen führenden Versicherer dabei, Informationen zu Sicherheitsleistungen mit Appian AI zu verwalten, wodurch die Freigabezeit für Zahlungen von zwei Wochen auf wenige Minuten bei Portfolios im Milliarden-Euro-Bereich verkürzt wurde.

Gewinner des Insurance Awards: Bits in Glass (BiG)

BiG hat sich als führender Anbieter von Appian-Lösungen im bisher wenig erschlossenen Rückversicherungssektor etabliert. Ihre Underwriting Workbench verbessert Workflows und Automatisierung für Nutzer in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Die Lösung verkürzte die Bearbeitungszeit im Underwriting und steigerte die operative Effizienz – jeweils um 30 %.

Gewinner des Public Sector Awards: Coforge

Coforge hat die Coforge Grants Management-Lösung entwickelt, um automatisierte Workflows und intelligentes Scoring in den Antrags- und Überprüfungsprozess von Fördermitteln einzubringen. Die Appian-Lösung verbessert nicht nur Effizienz und Transparenz, sondern senkt auch Kosten und optimiert die Nutzererfahrung, was zu schnelleren Bearbeitungszeiten bei der Vergabe von Fördermitteln führt.

Specialty Delivery Excellence: Yexle

Seit seiner Gründung im Vereinigten Königreich im Jahr 2020 hat Yexle seine Präsenz auf sieben Länder ausgeweitet und über 15 intelligente Lösungen auf der Appian-Plattform entwickelt. Yexle hat mit Kunden aus verschiedenen Branchen zusammengearbeitet, darunter Bank- und Finanzdienstleistungen, Versicherungen, der öffentliche Sektor, Automobilindustrie, Life Sciences, Telekommunikation und Transport. Das Unternehmen hat mehr als 10 Appian-Anwendungen für über 700 Versicherungsanwender in acht Ländern in Nordamerika, Europa und Asien implementiert.

„Herzlichen Glückwunsch an die diesjährigen Gewinner," sagte Christopher O'Connell, VP of Global Partners and Alliances bei Appian. „Ihr Engagement für Appian ist entscheidend, um innovative Lösungen zu liefern und Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Vielen Dank für die Zusammenarbeit und ihren Beitrag zu unserem gemeinsamen Erfolg. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft auszubauen und noch größere Erfolge zu erzielen."

Weitere Informationen über das Appian-Partnerprogramm finden Sie unter appian.de/partners

Über Appian

Appian ist ein Softwareunternehmen, das Geschäftsprozesse orchestriert. Die Appian Plattform ermöglicht es Führungskräften, wichtige Prozesse von Anfang bis Ende zu entwerfen, zu automatisieren und zu optimieren. Mit unserer branchenführenden Plattform und unserem Engagement für den Kundenerfolg vertrauen Spitzenunternehmen auf Appian, wenn es darum geht, transformative Prozessänderungen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf appian.de. [Nasdaq: APPN]

