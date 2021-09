Appian Low-Code-Automatisierungsplattform unterstützt Minsait bei der Erstellung von Cloud-basierten Geschäftslösungen

Ausweitung der Partnerschaft und Zusammenschluss der Kompetenzen bringen Vorteile für Kunden in Europa und Lateinamerika

FRANKFURT, Deutschland, 21. September 2021 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) unterstützt Minsait, Teil der Indra Unternehmensgruppe, im Rahmen einer strategischen Partnerschaft, um Produkte und Dienstleistungen in der Cloud anzubieten. Die digitale Transformation von Geschäftsabläufen wird künftig durch eine Low-Code-Automatisierungsplattform vorangetrieben. Die Technologie reduziert die manuelle Code-Entwicklung auf ein Minimum und beschleunigt die Erstellung von Geschäftsanwendungen.

Minsait wird die Low-Code-Automatisierungsplattform von Appian in die Geschäftsprozesse und Systeme seiner Kunden integrieren. Damit sind diese in der Lage, Anwendungen schnell und flexibel zu erstellen, ohne dass dafür fortgeschrittene Kenntnisse in der Softwareentwicklung notwendig sind. Die Low-Code-Technologie kann die Design- und Entwicklungszeiten herkömmlicher Cloud-Lösungen um bis zu 50 Prozent reduzieren sowie die administrativen Kosten für die Pflege der Software halbieren. Die Technologie wird beispielsweise in folgenden Fällen angewandt, unter anderem bei Workflows für das Onboarding von Kunden, Partnern und Mitarbeitern, Kredit- und Hypothekenmanagement, Wartungsarbeiten bei geplanten Abschaltungen von Kraftwerken oder Raffinerien sowie gewerblichen Versicherungs-Schadensmeldungen.

Diese Allianz stärkt die Fähigkeiten von Minsait als Technologiepartner bei der Umsetzung von Projekten für den agilen Übergang seiner Kunden in die Cloud und erleichtert diesen durch den Einsatz der innovativsten Technologien. Die umfangreiche Zusammenarbeit ermöglicht es Minsait, seinen Kunden strategischen Support und andere Dienstleistungen zu bieten. Darüber hinaus ist Minsait in der Lage, Unternehmen bei ihrer Expansion in neue Märkte zu unterstützen. Seit der ersten Partnerschaft in Spanien hat sich die Kooperation schnell auf Italien und Portugal in Europa sowie auf Mexiko, Brasilien und weitere Länder in Lateinamerika ausgeweitet.

Appian und Minsait haben bereits in verschiedenen Sektoren gemeinsam Projekte erfolgreich abgeschlossen. Dazu gehört unter anderem die Zentralisierung des Kundendienstes in der Zeiterfassung für mehr als 9.000 Kunden eines führenden Energieunternehmens. Der Anbieter kann damit schneller auf deren Anfragen reagieren. Gemeinsam haben Appian und Minsait einer Großbank die notwendigen Kapazitäten zur Verfügung gestellt, damit die Anwender im operativen Bereich ihre eigenen Prozesse entwickeln können, was zur Automatisierung von mehr als 700.000 Aufgaben und Prozessen in Eigenregie geführt hat.

„Die Erweiterung unserer Partnerschaft in neue Märkte zeigt, dass Appian und Minsait fest davon überzeugt sind, dass die Hyperautomatisierung und Low-Code-Technologie wichtige Hebel zur Umgestaltung von Abläufen sowie zur Steigerung der Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen sind. Das gemeinsame Angebot beider Unternehmen bringt Kunden erhebliche Vorteile in Bezug auf Agilität, Kostenreduzierung und Flexibilität", sagt José Javier Láinez, Director of Digital Operations bei Minsait.

„Minsait ist seit einigen Jahren ein zuverlässiger Partner für Appian auf der Iberischen Halbinsel", so Oscar Garcia de Andoin, Senior Director of Alliances, Iberia bei Appian. „Wir haben Unternehmensanwendungen auf der Appian Low-Code-Automatisierungsplattform für viele große Kunden in Spanien und Portugal erfolgreich eingesetzt. Der Ausbau unserer Partnerschaft ermöglicht es uns, mehr Kunden zu erreichen sowie mehr geschäftliche Problematiken anzugehen und innovative, wirkungsvolle Lösungen für Unternehmen in Europa und Lateinamerika anzubieten, die in ihrer Branche führend sein möchten."

Minsait Sessions und viele weitere Präsentationen im Rahmen der kürzlich veranstalteten Appian Europe finden Sie als On-Demand-Aufzeichnungen hier.

Über Appian

Appian unterstützt Unternehmen bei der schnellen Erstellung von Anwendungen und Workflows mit einer Low-Code-Automatisierungsplattform. Durch die Kombination von Menschen, Technologien und Daten in einem einzigen Workflow kann Appian helfen, Ressourcen zu maximieren und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Viele der weltweit größten Organisationen nutzen Appian-Anwendungen, um die Kundenerfahrung zu verbessern, operative Exzellenz zu erreichen und globales Risikomanagement und Compliance zu vereinfachen. Weitere Informationen finden Sie unter de.appian.com.

Über Minsait

Minsait (www.minsait.com) ist die führende Unternehmenssparte von Indra im Bereich der digitalen Transformation und der Informationstechnologien. Minsait verfügt über ein hohes Maß an Spezial- und Branchenkenntnissen und untermauert diese durch seine Fähigkeit zur Integration der realen mit der digitalen Welt, seiner Führungsrolle bei Innovation und digitaler Transformation und seiner Flexibilität. So kann das Unternehmen sein Angebot auf Leistungen konzentrieren, die echten Mehrwert erzielen. Diese basieren auf End-to-End-Lösungen und bieten einen bemerkenswerten Grad an Segmentierung. Minsait ist so in der Lage, für seine Kunden in der jeweiligen Branche mit einem Fokus auf Transformation greifbare Verbesserungen zu erzielen. Seine Fähigkeiten und Marktführerschaft zeigen sich in der Produktpalette unter der Marke Onesait und dem umfassenden Leistungsspektrum.

Über Indra

Indra (www.indracompany.com) ist eines der führenden globalen Technologie- und Beratungsunternehmen und der technologische Partner für die Kerngeschäftsbereiche seiner Kunden weltweit. Das Unternehmen ist weltweit führend bei der Bereitstellung eigener Lösungen in bestimmten Segmenten des Verkehrs- und Verteidigungsmarktes und über seine Tochtergesellschaft Minsait ein führendes Unternehmen für digitale Transformation und Informationstechnologien in Spanien und Lateinamerika. Das Geschäftsmodell von Indra basiert auf einem umfassenden Angebot an eigenen Produkten mit einem End-to-End-Fokus auf hohe Wertschöpfung und einer starken Innovationskomponente. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Indra einen Umsatz von 3,043 Milliarden Euro, beschäftigte fast 48.000 Mitarbeiter, hatte eine Vertretung in 46 Ländern und war in über 140 Ländern tätig.

