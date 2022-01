Appian nomeia Danny Malchuk como consultor sênior

LONDRES, 6 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ --

Destaques:

Nomeação de Danny Malchuk fortalece a equipe da Appian nas Américas

Danny será consultor sênior da empresa, fornecerá orientação durante o processo de fornecimento, diligência prévia e execução

Ele traz experiência significativa em recursos e uma extensa rede, tendo sido presidente de operações de Minerals Americas na BHP, entre outras funções

A Appian Capital Advisory LLP ("Appian" ou a "Empresa"), uma consultoria de investimento de fundos de capital privado focado em valor de longo prazo que investe exclusivamente em empresas de mineração e relacionadas à mineração, comunica a indicação de Danny Malchuk como consultor sênior, com base em Santiago, no Chile.

Como consultor sênior, Danny oferecerá orientação durante o fornecimento, devida diligência e processo de execução, com foco nas Américas. Além de sua presença global, a América do Norte e do Sul são os principais mercados da empresa, com escritórios no Canadá, Brasil e Peru. Em reconhecimento ao seu trabalho em toda a região, a Private Equity International pré-selecionou a Appian como Empresa de Capital Privado do Ano na América Latina em dezembro de 2021. Em outubro de 2021, a Appian também vendeu suas empresas do portfólio sediadas no Brasil, Atlantic Nickel e Mineração Vale Verde Sibanye-Stillwater, por US$ 1 bilhão e um royalty adicional de 5,0% NSR sobre a produção da expansão subterrânea de Santa Rita.

Danny é um experiente executivo de recursos que, antes de ingressar na Appian, teve uma longa carreira na BHP e um período em um banco de investimentos fornecendo consultoria ao setor de metais e mineração. Mais recentemente, ele foi presidente de operações, na Minerals Americas, liderando as operações da BHP nas Américas, tendo exercido anteriormente várias outras funções na empresa. Entre as posições exercidas, ele foi presidente de cobre, presidente de alumínio, manganês e níquel, presidente de exploração de minerais e vice-presidente de estratégia e desenvolvimento.

Durante sua carreira, Danny liderou operações e transações comerciais de dez diferentes commodities. Ele viveu e trabalhou no Chile, Estados Unidos, Singapura e Austrália e realizou negócios em 20 países. Danny tem ampla exposição à dinâmica de conselhos de empresas de capital aberto, tendo atuado como membro e presidente de conselhos de administração de várias joint-ventures na Austrália, África e nas Américas, bem como de entidades públicas e privadas e associações do setor.

Danny tem um MBA da Universidade da Califórnia, Los Angeles e é formado em engenharia civil industrial pela Universidade do Chile.

Michael W. Scherb, fundador e CEO da Appian, comentou:

"Danny é uma grande adição à Appian à medida que iniciamos 2022 e buscamos ampliar nossa presença nas Américas. Ele traz profunda experiência de liderança, operações e transações comerciais com grandes empresas de mineração, enquanto sua sólida rede será extremamente benéfica para nossos recursos de fornecimento, devida diligência e execução. Estou ansioso para trabalhar com Danny e, após um forte 2021, estou muito animado com o futuro da Appian."

Danny Malchuk, consultor sênior da Appian, comentou:

"É um momento fantástico para ingressar na Appian, uma vez que a empresa continua a ser reconhecida como líder de mercado de metais e mineração nas Américas. Há muito que admiro o trabalho da Empresa na região, em particular em vários países da América do Sul, e estou ansioso para apoiar os negócios e assessorar Michael e a equipe mais ampla durante o processo de investimento."

Sobre a Appian Capital Advisory LLP

A Appian Capital Advisory LLP é uma consultora de investimentos de fundos de capital privado focados em valor de longo prazo que investe exclusivamente em empresas de mineração e relacionadas à mineração.

Com um portfólio operacional global e quase cinco mil funcionários, a Appian é uma consultora líder de investimentos no setor de metais e mineração, com experiência global em toda a América do Sul, América do Norte, Austrália e África e um histórico de sucesso no apoio a empresas para que atinjam suas metas de desenvolvimento.

A Appian tem uma equipe mundial de 54 profissionais experientes com escritórios em Londres, Toronto, Lima, Belo Horizonte, Montreal e Sidney.

Para mais informações, acesse www.appiancapitaladvisory.com, ou encontre-nos no LinkedIn ou Instagram.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1720474/Appian_Logo.jpg

FONTE Appian Capital Advisory LLP

SOURCE Appian Capital Advisory LLP