Appian nomeia Ignacio Bustamante como diretor da Base Metals

Destaques

A nomeação de Ignacio Bustamante , atual CEO da Hochschild Mining PLC, fortalece a liderança operacional no nível de portfólio da empresa

Ignacio Bustamante ingressará em 28 de agosto de 2023 e vai liderar os metais básicos globalmente, administrando as operações da Appian nessa área tão importante estrategicamente

Ele traz uma experiência significativa e compreensão da empresa líder em mineração listada em Londres, além de relacionamentos profundos na América Latina e outras jurisdições importantes

E demonstra a capacidade da Appian de atrair talentos líderes do setor para apoiar o crescimento

A Appian Capital Advisory LLP ("Appian" ou a "Empresa"), consultora de investimentos para fundos de capital privado focados em valor de longo prazo que investem exclusivamente em empresas de mineração e relacionadas à mineração, anuncia hoje a nomeação de Ignacio Bustamante como diretor da Base Metals, com sede em Londres. Ao deixar o cargo de CEO da Hochschild Mining, Bustamante iniciará seu cargo na Appian em 28 de agosto de 2023.

Ignacio será um membro fundamental da equipe de liderança da empresa, responsável pelo portfólio de metais básicos da Appian globalmente. Em particular, ele supervisionará as operações e a estratégia de crescimento da Appian em todos os metais básicos, sendo responsável por aquisições, desenvolvimento e operações. Os metais básicos e as commodities de descarbonização, incluindo zinco, cobre e níquel, continuam sendo um foco central da Appian, e Ignacio desempenhará um papel fundamental no fortalecimento da posição da empresa nessa área. Sua nomeação também demonstra a capacidade da Appian de atrair talentos líderes do setor para apoiar ainda mais os recursos de arbitragem técnica da empresa.

Ignacio é executivo sênior de mineração e atualmente CEO da Hochschild Mining PLC, uma empresa líder em negócios de mineração de prata e ouro listada em Londres que opera nas Américas. Cidadão peruano, ele tem uma experiência significativa na gestão de operações na América Latina, com uma especialização em liderança muito forte e um amplo conhecimento de gestão financeira e operacional.

Ele ingressou na Hochschild em 1992 e, antes de sua nomeação como CEO em abril de 2010, atuou como COO e diretor geral das operações peruanas. Entre 1998 e 2003, ele foi CFO e membro do Conselho da Cementos Pacasmayo, uma afiliada da Hochschild. Entre 2003 e 2007, trabalhou para a Zemex Corporation, uma subsidiária da Cementos Pacasmayo, com sede em Atlanta, Geórgia, atuando primeiro como CFO e vice-presidente de desenvolvimento de negócios e, em seguida, presidente.

Ignacio é membro do Conselho da Aclara Resources, do Scotiabank Peru, do Profuturo AFP e do Colegio Roosevelt e presidente do Silver Institute. Ele é bacharel em negócios e em contabilidade pela Universidad del Pacifico no Peru e tem um MBA pela Stanford University.

Michael W. Scherb, fundador e CEO da Appian, comentou: "Ignacio é uma adição fantástica à equipe da Appian e desempenhará um papel fundamental no desenvolvimento de nossos negócios de metais básicos. Sua significativa experiência operacional e de gestão será inestimável à medida que embarcarmos em nossa próxima fase de crescimento, enquanto sua profunda experiência e relacionamentos na América Latina apoiarão nossa expansão na região.

Como um dos executivos de mineração mais experientes e respeitados do mundo, a nomeação de Ignacio também reflete a força dos negócios da Appian e sua capacidade de atrair talentos líderes de mercado. Os metais básicos continuam sendo o foco principal da Appian, e estamos incrivelmente bem posicionados para nos beneficiar da transição energética e gerar retornos robustos para os investidores".

Guillermo Kaelin, sócio-gerente da Appian, comentou: "Como já conheço e trabalhei com Ignacio por mais de 15 anos, sei que ele será uma adição significativa aos negócios, trazendo uma rica experiência de uma das principais empresas de mineração do mundo. Os metais básicos permanecem estrategicamente importantes para a Appian, e a visão e experiência de Ignacio desempenharão um papel fundamental no avanço dessa parte importante do nosso portfólio".

Ignacio Bustamante disse: "A Appian é a principal fornecedora de capital privado no setor de mineração, e é realmente um momento emocionante para participar dos negócios. Os metais básicos permanecem em alta demanda, e a estratégia exclusiva e o capital de valor agregado da Appian fornecem um plano atraente para liberar valor e apoiar a demanda por essas commodities tão essenciais."

Sobre a Appian Capital Advisory LLP

A Appian Capital Advisory LLP é a consultora de investimentos para fundos de capital privado focados em valor de longo prazo que investem exclusivamente em mineração e empresas relacionadas à mineração.

A Appian é uma consultora de investimentos líder no setor de metais e mineração, com experiência global na América do Sul, América do Norte, Austrália e África e um histórico de sucesso no apoio a empresas que queriam atingir suas metas de desenvolvimento, além de contar com um portfólio operacional global supervisionando 6.300 funcionários.

A Appian tem uma equipe global de 65 profissionais experientes com presença em Londres, Nova Iorque, Toronto, Vancouver, Lima, Belo Horizonte, Montreal, Dubai e Perth.

Para mais informações, visite www.appiancapitaladvisory.com ou nos encontre no LinkedIn, Instagram ou Twitter.

Appian Capital Advisory LLP

