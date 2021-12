Appian nommé leader dans le rapport sur les logiciels d'automatisation des processus numériques par un cabinet de recherche indépendant

peuvent gérer les cas d'utilisation les plus profonds et les plus sophistiqués peuvent évoluer pour répondre aux exigences uniques des déploiements étendus offrent des capacités low-code d'usage général.

Appian a reçu un classement de leader dans le rapport, qui indique : "Fonctionnellement, Appian n'a pas de réelles faiblesses".

Appian a reçu les meilleures notes possibles sur 11 critères, notamment le support Deep DPA, les audits et certifications de sécurité, les outils de développement UX, les outils de développement d'applications mobiles, les outils de contenu, le support de Case Management, l'automatisation des documents et les options de déploiement d'applications.

Le rapport indique également qu'"Appian maintient l'accent sur les processus sophistiqués tout en stimulant le marché du low-code". Appian était à l'origine connu pour son offre solide de gestion des processus métier (BPM) (prédécesseur de DPA), mais a changé de cap vers le low-code au moment de son introduction en bourse en 2017. Ne vous y trompez pas, Appian peut se présenter sur le marché strictement en tant que fournisseur low-code, mais il est toujours fort en DPA et DCM et obtient des scores élevés sur les améliorations prévues, car il continue à investir massivement dans ces domaines. Appian dispose d'une feuille de route solide, avec en tête de liste l'intégration de Lana Labs, récemment acquis. Avec Lana Labs, Appian sera positionné pour fournir une pile qui va de la compréhension des processus à l'exécution de l'automatisation avec DPA, DCM, RPA et low-code".

Le rapport poursuit en affirmant qu '"Appian excelle dans le développement mobile, la gestion des documents et la sécurité et est solide dans tous les domaines essentiels pour répondre aux exigences sophistiquées de DPA et DCM (gestion dynamique des cas). Les clients de référence ont indiqué qu'ils l'utilisent pour des applications critiques à l'échelle de l'entreprise. Appian est très attaché à une stratégie low-code destinée aux développeurs techniquement avertis qui peuvent apprendre la plateforme en quelques semaines sans avoir de connaissances en programmation. Dans cette optique, Appian convient parfaitement aux organisations qui souhaitent poursuivre une stratégie d'automatisation low-code..."

"Le flux de travail ou workflow est l'épine dorsale de toute entreprise, et la capacité d'optimiser et d'automatiser rapidement le flux de travail est la clé de l'avantage concurrentiel", a déclaré Malcolm Ross, Deputy CTO chez Appian. "Notre expertise dans la gestion des processus métier complexes à travers les personnes, la RPA et l'IA, combinée à notre leadership dans le low-code, font d'Appian le choix idéal pour une automatisation des processus numériques rapide et à fort impact."

Consultez le rapport complet sur https://ap.pn/31FgoA3.

Pour faire l'expérience de la plateforme Low-Code Appian par vous-même, et pour voir à quel point il est facile de se faire certifier, obtenez votre environnement Appian Community Edition gratuit.

À propos d'Appian

Appian fournit une plateforme d'automatisation low-code qui accélère la création d'applications métiers à très fort impact. Beaucoup d'entreprises, parmi les plus importantes, utilisent les applications Appian pour améliorer l'expérience client, atteindre l'excellence opérationnelle et simplifier la gestion globale des risques et la conformité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fr.appian.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1709474/Complete_Automation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Logo.jpg

Related Links

http://www.appian.com/



SOURCE Appian