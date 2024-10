Appian nomme Mark Dorsey au poste de Chief Revenue Officer

Ce dirigeant expérimenté apporte plus de 25 ans d'expérience en leadership stratégique des ventes au leader de l'industrie de l'automatisation des processus

PARIS, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq : APPN) annonce la nomination de Mark Dorsey au poste de Chief Revenue Officer. Mark Dorsey dirigera les opérations de vente mondiales de l'entreprise afin d'accélérer la croissance, notamment par le biais de ventes directes et de partenariats. Il reportera au PDG d'Appian, Matt Calkins.

« Je suis ravi de rejoindre Appian et de collaborer avec toute l'équipe pour accélérer la croissance », a déclaré Mark Dorsey, Chief Revenue Officer d'Appian. « Je suis impatient de travailler en partenariat avec nos clients pour assurer leur succès en utilisant la technologie d'automatisation des processus éprouvée d'Appian pour transformer leurs organisations. »

Dorsey apporte plus de 25 ans d'expérience dans la direction d'équipes de vente dans des entreprises cloud et SaaS. Il a occupé des postes de direction chez Oracle, IBM et, plus récemment, Alteryx. Chez Oracle, il a occupé le poste de vice-président directeur des ventes de cloud d'entreprise, où il a joué un rôle déterminant dans le lancement de l'activité cloud d'Oracle et la transition de l'organisation des ventes d'une approche on-premise vers des solutions basées sur le cloud. Il a également dirigé l'activité cloud pour les 1 000 principaux comptes nord-américains d'Oracle, pilotant des initiatives stratégiques et établissant des relations à long terme avec les clients. Après avoir dirigé l'équipe cloud, Mark Dorsey a dirigé le secteur de la vente au détail, stimulant la croissance des solutions cloud, des logiciels on-premise et du hardware en tant que vice-président directeur du secteur de la vente au détail pour l'Amérique du Nord. Auparavant, Mark Dorsey a dirigé les secteurs verticaux de la vente au détail et de la santé d'Oracle au sein de la division technologique pour l'Amérique du Nord, où il a géré les ventes pour les deux secteurs et supervisé des domaines clés tels que les bases de données, les middlewares, la business intelligence et les services de plateforme cloud.

« Je suis ravi d'accueillir Mark chez Appian », a déclaré Matt Calkins, PDG. « C'est un leader naturel avec un talent pour créer des équipes performantes et évolutives. »

En outre, Appian réaffirme ses prévisions pour le troisième trimestre 2024 et l'exercice complet se terminant le 31 décembre 2024, précédemment fournies dans son communiqué sur les résultats du T2 et sa conférence du 1er août 2024.

À propos d'Appian

Appian est un éditeur de logiciels qui orchestre les processus d'entreprise. La plateforme Appian permet aux leaders de concevoir, d'automatiser et d'optimiser les processus importants du début à la fin. Grâce à sa technologie de pointe et à son engagement en faveur de la réussite de ses clients, Appian bénéficie de la confiance d'organisations de premier plan pour mener à bien la transformation des processus. Pour plus d'informations, visitez appian.fr. [Nasdaq: APPN]

Forward-Looking Statements

This press release includes forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. All statements contained in this press release other than statements of historical facts, including statements regarding Appian's future financial and business performance for the third quarter and full year 2024, are forward-looking statements. The words "anticipate," "believe," "continue," "estimate," "expect," "intend," "may," "will," "plan," and similar expressions are intended to identify forward-looking statements. Appian has based these forward-looking statements on its current expectations and projections about future events and financial trends that Appian believes may affect its financial condition, results of operations, business strategy, short-term and long-term business operations and objectives, and financial needs. These forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties, including the risks and uncertainties associated with Appian's ability to grow its business and manage its growth, Appian's ability to sustain its revenue growth rate, continued market acceptance of Appian's AI-Powered Process platform and adoption of low-code solutions to drive digital transformation, the fluctuation of Appian's operating results due to the length and variability of its sales cycle, competition in the markets in which Appian operates, AI being a disruptive set of technologies that may affect the markets for Appian's software dramatically and in unpredictable ways, risks and uncertainties associated with the composition and concentration of Appian's customer base and their demand for its platform and satisfaction with the services provided by Appian, Appian's ability to operate in compliance with applicable laws and regulations, Appian's strategic relationships with third parties, and additional risks and uncertainties set forth in the "Risk Factors" section of Appian's most recent annual report on Form 10-K, quarterly reports on Form 10-Q, and other filings with the Securities and Exchange Commission. Moreover, Appian operates in a very competitive and rapidly changing environment. New risks emerge from time to time. It is not possible for Appian's management to predict all risks, nor can Appian assess the impact of all factors on its business or the extent to which any factor, or combination of factors, may cause actual results to differ materially from those contained in any forward-looking statements Appian may make. In light of these risks, uncertainties, and assumptions, Appian cannot guarantee future results, levels of activity, performance, achievements, or events and circumstances reflected in the forward-looking statements will occur. Appian is under no duty to update any of these forward-looking statements after the date of this press release to conform these statements to actual results or revised expectations, except as required by law.

