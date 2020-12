Appian présente la première plate-forme unifiée d'hyperautomatisation

RPA low-code, IA et automatisation des processus, unifiées et intégrées grâce à l'architecture Data Anywhere, viennent apporter une plus grande valeur commerciale à l'automatisation

PARIS, 9 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ : APPN) a annoncé aujourd'hui le lancement de la dernière version de la plate-forme d'automatisation low-code d'Appian. Cette nouvelle version permet aux départments IT de créer très facilement une valeur commerciale substantielle et rapide en mettant à profit une nouvelle génération de technologies d'automatisation d'entreprise, puissantes et évolutives, réunies sur la plate-forme leader de l'industrie pour le développement low-code.

« 2020 a rendu indéniable le besoin urgent d'une automatisation rapide et puissante des processus, les entreprises devant faire face à la dispersion des collaborateurs, à la rupture des process et à l'inaccessibilité des données dues à la pandémie de Covid-19 », déclare Michael Beckley, fondateur et Chief Technology Officer d'Appian. « La nouvelle version de notre plate-forme offre les technologies d'automatisation unifiées et la vitesse de développement qui définissent le nouveau monde de l'hyperautomatisation. Elle donne jour à des entreprises plus intelligentes, plus rapides et plus résilientes. »

Les principaux perfectionnements apportés à la version antérieure de la plate-forme d'Appian unifient l'automatisation des processus robotiques low-code (RPA), l'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation des processus. Ils ont été réalisés au moyen de la technologie SAIL brevetée d'Appian, qui est la méthode low-code la plus rapide et la plus simple pour composer et unifier tous les composants d'une application industrielle, des intégrations de back-end à l'interface. La dernière version perfectionne également le traitement intelligent des documents (IDP) , prêt à l'emploi et basé sur l'IA, d'Appian. L'IDP permet d'économiser des milliers d'heures-personne par an en éliminant le traitement manuel des formulaires et des documents commerciaux grâce à l'utilisation de l'IA pour convertir les données non structurées en données structurées sans intervention humaine.

La dernière version exploite par ailleurs l'architecture exceptionnelle d'Appian, baptisée Data Anywhere, pour unir l'ensemble de la force de travail moderne des robots, de l'IA et des personnes aux données de l'entreprise, sans nécessiter une migration de données.

Forrester prévoit que d'ici fin 2021, 75 % des développeurs d'applications utiliseront une plate-forme low-code, contre 44 % en 2020 (Source : « Predictions 2021: Software Development » 10/30/20, J. Hammond, et al). De nombreuses grandes entreprises internationales font confiance à Appian pour automatiser leurs processus commerciaux les plus complexes, durables et importants : des opérations de back-office à l'expérience client, en passant par la gestion des risques et la conformité. Appian compte parmi ses clients 5 des 10 plus grandes banques du monde, 6 des 10 premiers gestionnaires d'actifs du monde et 9 des 10 plus grandes entreprises de sciences de la vie du monde. Les améliorations apportées à la dernière version de la plate-forme d'Appian comprennent :

Une automatisation rapide des processus et des tâches avec la RPA low-code

L'enregistrement des processus et leur transformation rapide en robots



La création de robots qui interagissent facilement en low-code avec des sites Internet et des services cloud

L'automatisation des formulaires et des documents papiers avec le système natif de traitement intelligent des documents (IDP)

L'utilisation de l'IA pour classer et extraire les données des documents sans transmettre les données vers le cloud

L'intégration et la construction d'applications sans migration de données

La construction rapide de vues de données unifiées par intégrations sans code désormais compatibles avec des services Internet



La cache des données issues des sources connectées pour améliorer la performance des applications

Un tableau de bord de l'état des applications à 360° pour les développeurs

La surveillance centralisée de la performance des applications et des alertes de sécurité



L'identification des problèmes de conception des applications et la mise en œuvre de recommandations intelligentes pour l'amélioration de la conception

Si vous souhaitez essayer la dernière version d'Appian par vous-mêmes, inscrivez-vous à un essai gratuit à l'adressehttps://fr.appian.com/platform/free-trial/.

À propos d'Appian

Appian fournit une plateforme d'automatisation low-code qui accélère la création d'applications métiers à très fort impact. Beaucoup d'entreprises, parmi les plus importantes, utilisent les applications Appian pour améliorer l'expérience client, atteindre l'excellence opérationnelle et simplifier la gestion globale des risques et la conformité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.appian.fr.

