Appian recibe "Customer's Choice" de Gartner Peer Insights™ para Plataformas de Aplicaciones Empresariales Low Code

Según Gartner®, "para optar al reconocimiento de los clientes, los proveedores deben ofrecer un producto que aparezca en el mercado en el informe Gartner Peer Insights, tener su valoración general (sobre 5 estrellas) por encima o igual a la valoración media en ese mercado, y recibir 50 o más reseñas de clientes publicadas durante el período de presentación - correspondiente a un año".

El 31 de diciembre de 2021, Appian contaba con el mayor número de reseñas en Gartner Peer Insights para la categoría LCAP: 141 reseñas con una valoración general de 4,6 sobre 5. Para más información, consulte el nuevo informe de marzo de 2022 "Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Enterprise Low-Code Application Platforms".

Entre las reseñas de usuarios finales de Appian enviadas en los últimos 12 meses se incluyen las siguientes:

"Reducir significativamente el ROI con el rápido desarrollo y desplegar de soluciones empresariales complejas".

- Arquitecto de datos senior en el sector del transporte [leer reseña].

"Appian nos ayuda a rediseñar nuestro negocio".

- Director de Tecnología en el sector de los medios de comunicación [leer reseña]

Plataforma "Go-To" para todas las necesidades de su empresa".

- Director de programa senior en el sector de las ciencias biológicas [leer reseña]

"¡Sorprender a sus usuarios, clientes y desarrolladores con Appian!"

- Desarrollador de TI en el sector de fabricación [leer reseña]

"Las experiencias de los clientes en el mundo real son la medida más precisa para estimar el valor de una empresa", indicó Pavel Zamudio-Ramírez, Chief Customer Officer de Appian. "Creemos que este nuevo informe es una prueba de nuestro enfoque en el éxito del cliente y de la calidad de la experiencia que nuestros clientes pueden obtener con nuestro software y nuestro personal".

Para probar la última versión de Appian, regístrese gratuitamente en www.appian.com/platform/free-trial/.

Aviso legal

Gartner® y Peer Insights™ son marcas comerciales de Gartner, Inc. y/o sus filiales. Todos los derechos están reservados. El contenido de Gartner Peer Insights consiste en las opiniones de usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias, y no deben interpretarse como declaraciones de hecho, ni representan las opiniones de Gartner o sus afiliados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en este contenido ni ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este contenido, sobre su exactitud o integridad, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

Gartner, Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Enterprise Low-Code Application Platforms, 31 de marzo de 2022.

Acerca de Appian

Appian es la plataforma unificada para el cambio. Aceleramos los negocios de los clientes descubriendo, diseñando y automatizando sus procesos más importantes. La plataforma Appian Low-Code combina las capacidades clave necesarias para hacer el trabajo más rápido, Process Mining + Workflow + Automation, en una plataforma unificada de low-code. Appian es abierta, de nivel empresarial y cuenta con la confianza de los líderes del sector. Para más información, visite appian.es.

Siguenos Appian Iberia Twitter, LinkedIn.

