Appian à nouveau désigné comme « choix des clients » dans l'édition 2022 du classement Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer : Plateformes d'applications Low-Code d'entreprise

Gartner Peer Insights est une plateforme gratuite d'évaluation et de notation destinée aux décideurs en matière de logiciels et de services d'entreprise. Les évaluations sont soumises à un processus strict de validation et de modération afin de garantir leur authenticité.

Selon Gartner®, « pour pouvoir prétendre à la distinction du choix des clients, les fournisseurs doivent avoir un produit répertorié dans ce marché sur Gartner Peer Insights, avoir leur note globale (sur 5 étoiles) supérieure ou égale à la note moyenne de ce marché, et recevoir au moins 50 avis de clients éligibles publiés au cours de la période de soumission d'un an. »

Au 31 décembre 2021, Appian avait le plus grand nombre d'avis au sein de Gartner Peer Insights pour le marché LCAP : 141 critiques avec une note globale de 4,6 sur 5.

Pour en savoir plus, le nouveau rapport de mars 2022 « Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Enterprise Low-Code Application Platforms » est disponible en ligne.

Voici un échantillon d'avis d'utilisateurs finaux d'Appian publiés au cours des 12 derniers mois :

« Obtenez un retour sur investissement significatif grâce au développement et au déploiement rapide de solutions métiers complexes. »

- Architecte de données senior dans le secteur des transports [lire l'article].

« Appian nous aide à réimaginer notre activité. »

- Directeur de la technologie dans le secteur des médias [lire l'article].

« Une plateforme incontournable pour tous vos besoins d'entreprise ! »

- Directeur de programme senior dans le secteur des sciences de la vie [lire l'article].

« Faites plaisir à vos utilisateurs, clients et développeurs avec Appian ! »

- Développeur informatique dans le secteur de la fabrication industrielle [lire l'article].

« Les expériences réelles des clients sont la mesure la plus précise de la valeur d'une entreprise », a déclaré Pavel Zamudio-Ramirez, Chief Customer Officer chez Appian. « D'après nous, ce nouveau rapport témoigne de l'importance que nous accordons à la réussite de nos clients et à la qualité de l'expérience qu'ils tirent de nos logiciels et de notre personnel. »

La dernière version d'Appian est disponible pour un essai gratuit sur le site d'Appian.

Avis de non-responsabilité

Gartner® et Peer Insights™ sont des marques commerciales de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Le contenu de Gartner Peer Insights est constitué d'opinions d'utilisateurs finaux individuels basées sur leurs propres expériences, et ne représente pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de ce contenu, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Gartner, Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer' : Enterprise Low-Code Application Platforms, 31 mars 2022.

À propos d'Appian

Appian est la plateforme unifiée du changement. Nous accélérons les activités de nos clients en découvrant, concevant et automatisant leurs processus les plus importants. La plateforme Appian Low-Code combine les capacités clés nécessaires pour accélérer le travail, Process Mining + Workflow + Automation, dans une plateforme low-code unifiée. Appian est ouverte, de niveau entreprise et bénéficie de la confiance des leaders du secteur. Pour plus d'informations, visitez appian.fr.

