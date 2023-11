Appian renforce sa stratégie du programme de partenariat mondial « One Appian » pour 2024

L'habilitation, l'alignement et l'investissement accélèrent la réussite des partenaires

PARIS, 15 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq : APPN) a annoncé aujourd'hui des mises à jour importantes de sa stratégie de croissance axée sur les partenaires et du programme de partenariat mondial « One Appian » pour 2024. Appian s'engage pleinement auprès de son écosystème de partenaires en tant que levier stratégique pour renforcer la position de l'entreprise de « fournisseur de choix » pour l'automatisation des processus de bout en bout. Le programme amélioré permet aux partenaires Appian de développer leurs activités grâce à une variété de canaux marché alignés sur leurs modèles commerciaux préférés, une structure de programme simplifiée et des avantages « cumulables » entre les niveaux de partenariat.

Appian announces significant updates to its partner-focused growth strategy and the “One Appian” Global Partner Program for 2024. (PRNewsfoto/Appian)

« Les améliorations apportées en 2024 à notre programme de partenariat soutiennent la stratégie de mise sur le marché « One Appian » que j'ai décrite en début d'année. Le programme est axé sur l'alignement des ressources combinées et des capacités collectives afin de favoriser une plus grande collaboration pour offrir des expériences client et des résultats commerciaux exceptionnels », a déclaré Chris Jones, Chief Revenue Officer chez Appian. « Nous augmenterons la valeur client et les nouvelles affaires en soutenant nos partenaires dans leurs stratégies de mise sur le marché et leurs spécialisations sectorielles, et en leur offrant un accès sans précédent aux ressources, aux incitations financières et à l'assistance sur-mesure d'Appian. »

Le programme 2024 offre un ensemble d'avantages économiques, relationnels, commerciaux, marketing et techniques conçus pour soutenir et reconnaître l'expertise de chaque partenaire, son niveau d'engagement envers Appian ainsi que son engagement au service de la réussite des clients. Il s'agit notamment d'avantages financiers et d'incitations basées sur la valeur liés à l'enregistrement des transactions, de nouveaux parcours de formation et de l'exécution de campagnes de marketing conjointes pour aider les partenaires à créer rapidement de nouvelles affaires, à générer une activité qualifiée et à augmenter la rentabilité.

Le programme comprend trois niveaux de partenariat : Authorized, Premier et Elite. Les incitations financières, les remises et avantages cumulables augmentent à chaque niveau de programme. Au fur et à mesure que les partenaires accèdent à des niveaux supérieurs, ils bénéficient d'avantages financiers accrus basés sur les performances et de niveaux d'accès plus poussés de la part d'Appian.

Les nouveaux avantages du programme comprennent :

Enregistrement des transactions : protège les investissements commerciaux des partenaires grâce à des règles d'engagement définies et augmente la rentabilité des partenaires en offrant des remises prévisibles, des incitations croissantes pour les transactions enregistrées et les nouveaux logos, et offre la possibilité de revendre à de nouveaux clients identifiés et enregistrés par des partenaires dans n'importe quel segment de marché.

Aide à la création de pipelines : Appian fournit davantage de ressources dédiées au soutien des activités de mise sur le marché des partenaires, de nouveaux outils de vente pour accélérer l'avancement des transactions et un financement d'accélération du pipeline disponible plus tôt dans la relation pour lancer la création de pipelines en amont.

Extension de l'accès produits : pour aider les partenaires à développer et à faire évoluer leur mise en œuvre de la pratique Appian, les programmes incluent désormais Appian Fast Start, qui permet aux nouveaux partenaires de bénéficier rapidement d'une formation et de certifications gratuites pour les développeurs. Appian Edge qui permet aux partenaires d'améliorer leurs compétences et de certifier leurs praticiens détenant des certifications éligibles sur des plateformes concurrentes ; le cours accéléré développeurs seniors, qui offre une approche unique de l'apprentissage tout en travaillant activement sur des projets clients ; et l'aide aux partenariats universitaires, qui permet aux partenaires Appian de travailler avec des écoles locales souhaitant proposer un programme d'études sur Appian.

M. Jones a poursuivi : « Le programme de partenariat mondial 2024 d'Appian concrétise notre engagement en faveur de la réussite des partenaires grâce à l'accès à des ressources qui améliorent et renforcent l'expérience des partenaires, à l'alignement pour accélérer la réussite ensemble et à l'augmentation des investissements dans tous nos niveaux de partenariat. »

En savoir plus sur les avantages de devenir partenaire Appian.

À propos d'Appian

Appian est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'automatisation des processus métiers. La Appian AI Process Platform comprend tout ce dont vous avez besoin pour concevoir, automatiser et optimiser les processus, même les plus complexes, de la première à la dernière étape. Les organisations les plus innovantes au monde font confiance à Appian pour améliorer leur workflows, unifier les données et optimiser les opérations, ce qui favorise la croissance et améliore les expériences client. Pour plus d'informations, visitez appian.fr . [Nasdaq: APPN]

