Appian sluit zich aan bij het PartnerConnect Solution Alliance Ecosysteem van Guidewire

Appian en Guidewire helpen verzekeraars om processen te versnellen en klanttevredenheid te verbeteren

AMSTERDAM, 16 november 2022 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) en Guidewire kondigen vandaag aan dat Appian toetreedt tot Guidewire PartnerConnect als Solution partner op het niveau Select. De rol van Appian in het programma is die van experience development partner. Het Appian Low-Code Process Automation Platform integreert rechtstreeks met Guidewire Cloud API's en het Jutro Digital Platform.

"Wij kijken er naar uit om toe te treden tot Guidewire's PartnerConnect ecosysteem als een solutions partner met een focus op experience developmen.", aldus Michael Beckley, oprichter en Chief Technology Officer van Appian. "De snelheid en flexibiliteit van Appian is een perfecte aanvulling op de cloud-first strategie van Guidewire. Door samen te werken kunnen de teams van Appian en Guidewire nieuwe creëren de Appian- en Guidewire-teams digitale oplossingen en meer waarde creëren op het gebied van procesautomatisering voor verzekeraars die direct integreren met het Guidewire Platform."

Door de geavanceerde technologie van Appian kunnen verzekeraars hun processen versnellen door complexe processen in systemen en teams te ontdekken, vorm te geven en te automatiseren om op deze manier de efficiëntie te verhogen, de kosten te verlagen en de klanttevredenheid te verbeteren. Ook zal de cloud-transformatie en de stap naar automatisering worden versneld door Appian Ready for Guidewire. De eerste integratie met InsuranceSuite zal zich richten op commerciële lijnen en het bieden van een uniforme desktop voor verzekeraars van commerciële lijnen.

"We zijn blij dat wij Appian mogen verwelkomen als nieuwste toevoeging tot ons PartnerConnect Solution programma en zo de kracht van Guidewire Cloud te combineren met de snelheid en wendbaarheid van het Appian Low-Code Process Automation Platform", aldus Eugene Lee, Senior Vice President en General Manager, InsuranceSuite, Guidewire. "Door middel van deze samenwerking tussen Appian en Guidewire kunnen verzekeraars op een snelle en overtuigende manier cloud-based digitale oplossingen creëren en beheren, passend bij de huidige dynamische en veranderlijke markt."

Over Appian

Appian is het uniforme platform voor verandering. Wij versnellen de bedrijfsvoering van onze klanten door de belangrijkste processtromen en mogelijke optimalisatie hiervan bij hen te identificeren, te ontwerpen en te automatiseren. Het Appian Low-Code Platform combineert alle essentiële capaciteiten die nodig zijn voor een versnelde uitvoering van werk: Process Mining + Workflow + Automation, in één gezamenlijk low-code platform. Appian is open, enterprise grade, en wordt vertrouwd door 's werelds grootste bedrijven. Voor meer informatie, bezoek appian.com .

