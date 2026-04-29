Appian treibt den Einsatz von KI in Geschäftsprozessen voran, um Unternehmenserfolge in großem Maßstab zu erzielen

Neue Funktionen in den Bereichen agentische Automatisierung und KI-gestützte, spezifikationsgesteuerte Entwicklung transformieren komplexe Arbeitsabläufe.

ORLANDO, Florida, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Appian [Nasdaq: APPN] gab heute Erweiterungen der Appian-Plattform bekannt, darunter KI-gestützte, spezifikationsgesteuerte Entwicklung und die Integration des Model Context Protocol (MCP) für Agenten. Durch die Einbindung von KI in Prozesse beseitigt Appian die größten Hindernisse für den Nutzen von KI: fragmentierte Daten sowie mangelnde Zuverlässigkeit und Kontrolle. Prozessmodelle bieten die erforderliche Struktur, um Ergebnisse sicher und in großem Maßstab zu liefern.

Fortschritte bei KI-Agenten ermöglichen intelligentere, koordiniertere Arbeit

KI-Agenten in Appian sind intelligenter, sicherer und effektiver, da sie über eine bessere Struktur, mehr Kontext und klarere Leitplanken verfügen. Appian verbessert die Interoperabilität innerhalb seines KI-Ökosystems. Durch die Einführung leistungsstarker Standards wie dem Model Context Protocol (MCP) können Appian-Agenten sicher mit externen Unternehmenssystemen kommunizieren. KI-Agenten von Drittanbietern erhalten Zugriff auf leistungsstarke Appian-Tools wie Data Fabric, das auf einzigartige Weise einen einheitlichen Lese- und Schreibzugriff auf Unternehmensdaten bietet.

Appian treibt zudem das Lernen der Agenten voran, indem es Nutzern die Möglichkeit bietet, die Leistung der Agenten zu verfolgen und anschließend das „Gedächtnis" eines Agenten prozessübergreifend zu nutzen, um die Entscheidungsfindung zu verbessern. Nutzer werden dies bald erweitern können, indem sie der KI Vorgaben machen, welche Ziele optimiert werden sollen, und Verbesserungen empfehlen, die sicher umgesetzt werden können.

Kundennutzen

Global Excel Management, ein weltweit tätiger Anbieter von Risikomanagementlösungen im Gesundheitswesen, nutzt Appian, um Schadenbearbeitungsprozesse mit KI zu transformieren.

„Im Rahmen unserer digitalen Transformation entwickeln wir unsere Schadenbearbeitungsprozesse weiter, indem wir von fragmentierten Arbeitsabläufen zu einem verbesserten Betriebsniveau übergehen, das durch technologische Fortschritte mit KI-Funktionen ermöglicht wird", sagte Pascal Tanguay, SVP, Global Technology Services, Global Excel Management. „Mit Appian werden unsere Prozesse vereinheitlicht. Von der Erfassung bis zur Entscheidung wird unsere fortschrittliche Technologie redundante Aufgaben reduzieren und die Komplexität für unsere Teammitglieder verringern. Dies stellt sicher, dass unsere Schadenbearbeitungsprozesse konsistent sind und effizienter und genauer abgewickelt werden."

Context bietet Sachbearbeitern ein gemeinsames Vokabular für Geschäftsdaten

Um die erweiterten Fähigkeiten der Sachbearbeiter zu unterstützen, baut Appian seine branchenführende Data Fabric aus. Die Data Fabric von Appian wurde erweitert, um ein einheitliches Metadatenmodell bereitzustellen, das den Sachbearbeitern einen klareren Kontext darüber vermittelt, wie Informationen strukturiert und systemübergreifend miteinander verknüpft sind.

Um sein Engagement für die Unterstützung branchenführender Datenplattformen weiter voranzutreiben, geht Appian eine Technologiepartnerschaft mit Snowflake ein. Dies vereint Appian als KI-Orchestrierungsschicht mit der AI Data Cloud von Snowflake und kombiniert Datenaggregation, Modelltraining und Prozessorchestrierung, um sofortigen geschäftlichen Nutzen zu ermöglichen. Die direkte MCP-fähige Integration zwischen der Appian-Data-Fabric und Snowflake versorgt Mitarbeiter mit tiefgreifendem Unternehmenskontext und ermöglicht ihnen die direkte Interaktion mit Snowflake Cortex AI, um intelligente, datengestützte Entscheidungen zu treffen.

„Unternehmen brauchen keine weiteren KI-Experimente, sie brauchen KI, die auf der Grundlage kontrollierter Daten echte Geschäftsergebnisse liefert", sagte Baris Gultekin, Vice President of AI bei Snowflake. „Durch die Kombination von Appians Prozessorchestrierung und Data Fabric mit der Snowflake AI Data Cloud bringen wir Intelligenz direkt in den Arbeitsablauf. Gemeinsam ermöglichen wir sichere KI auf Unternehmensniveau, bei der Mitarbeiter über Cortex AI auf vertrauenswürdige Daten zugreifen, kontextbezogen handeln und messbare Auswirkungen im gesamten Unternehmen erzielen können."

KI-gestützte, spezifikationsgesteuerte Entwicklung

KI-gestützte Entwicklung hat das Programmieren revolutioniert, doch geschäftskritische Aufgaben erfordern mehr als nur schnellen, kostengünstigen Code. Appian schafft eine Struktur für die KI-gestützte Entwicklung. Ohne diese Struktur kann KI-generierter Code Compliance-Probleme und technische Schulden verursachen, anstatt geschäftlichen Mehrwert zu schaffen.

Appian führt die KI-gestützte, spezifikationsgesteuerte Entwicklung ein. KI extrahiert detaillierte Spezifikationen aus Legacy-Anwendungen, um einen klaren visuellen Plan zu erstellen. Dieser Plan hilft dabei, die Benutzeroberfläche, Datenmodelle und Prozessabläufe zu visualisieren, um schnelle und iterative operative Verbesserungen zu erzielen. KI-Entwickleragenten, die unter menschlicher Aufsicht arbeiten, erledigen Aufgaben gemäß den Spezifikationen, beschleunigen so die Bereitstellung und reduzieren Nacharbeiten.

Neue MCP-Entwicklerserver ermöglichen es Unternehmen, KI-Entwicklungstools ihrer Wahl wie Claude Code oder Kiro zum Erstellen und Aktualisieren von Appian-Anwendungen zu nutzen. Appian wird eine breite Palette von KI-Modellen unterstützen, sodass Teams in den von ihnen bevorzugten Umgebungen arbeiten können.

Zusammen sorgen diese Verbesserungen für die Geschwindigkeit und Entwicklerproduktivität der KI-gestützten Entwicklung bei gleichzeitiger Kontrolle auf Unternehmensniveau.

„Appian Composer, Agents und Appian MCP-Server ermöglichen eine vertrauenswürdige agentische Prozessorchestrierung und Anwendungsmodernisierung", sagte Mike Beckley, Chief Technology Officer und Gründer von Appian. „Composer ergänzt die agentische Orchestrierung und Data Fabric von Appian um neue, spezifikationsgesteuerte Entwicklungstools, die sowohl dialogorientiert als auch iterativ sind. Im Hintergrund basiert Appian Composer auf Appians neuem offenen MCP – einer modellgesteuerten Darstellung Ihrer gesamten Anwendungslandschaft – Anforderungen, Apps, Datenentitäten, Logik, Workflows, Sicherheits-/Governance-Regeln, Integrationen und Abhängigkeiten zwischen mehreren Objekten –, die nun als Kontext für Entwickler und Agenten verfügbar ist, um diese sicher weiterzuentwickeln und zu optimieren."

Die heute angekündigten Neuerungen wurden auf der Appian World 2026 vorgestellt und werden in kommenden Releases verfügbar sein. Erfahren Sie mehr unter www.appian.com

Über Appian

Appian bietet Technologie zur Prozessautomatisierung. Wir automatisieren komplexe Prozesse in großen Unternehmen und Behörden. Unsere Plattform ist bekannt für ihre einzigartige Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit. Wir automatisieren seit 25 Jahren Prozesse und verstehen Unternehmensabläufe wie kein anderer. Weitere Informationen finden Sie unter appian.com. [Nasdaq: APPN]

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