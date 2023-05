Appian verrijkt procesautomatisering met kunstmatige intelligentie

Introductie van Appian AI Skill Designer en Generative AI integratie maken het eenvoudig om de kracht van AI aan te boren via low-code

AMSTERDAM , 3 mei 2023 /PRNewswire/ -- Appian [Nasdaq: APPN] heeft vandaag de lancering van Appian AI Skill Designer en de integratie van Generative AI in het Appian Platform aangekondigd. Door low-code design democratiseert Appian AI-ontwikkeling, waardoor gespecialiseerde data science- en python-coderingsvaardigheden overbodig worden en de voordelen van AI-automatisering, kostenbesparingen, uitmuntende processen en verbeterde besluitvorming direct bij zakelijke gebruikers terechtkomen.

Appian AI Skill Designer is a simple and powerful way for organizations to create custom AI machine learning models on their private data.

Appian AI Skill Designer is een eenvoudige en krachtige manier voor organisaties om aangepaste AI machine learning modellen te creëren op hun eigen data. Dit stelt hen in staat om unieke AI-oplossingen op maat te creëren zonder dat ze daarvoor data science-vaardigheden nodig hebben. Het stelt hen ook in staat om de gegevens die ze gebruiken om AI-modellen te trainen veilig te houden en te voldoen aan de privacyregelgeving. Bij de eerste release richt Appian AI Skill Designer zich op het automatiseren van e-mailcommunicatie, documentclassificatie en -extractie.

Bij de lancering biedt de Appian AI Skill Designer drie essentiële AI-mogelijkheden:

E-mailclassificatie: Het platform is ontworpen om e-mails automatisch te interpreteren en te classificeren, waardoor organisaties hun e-mailcommunicatie op grote schaal kunnen automatiseren. Met deze functie kunnen bedrijven vragen, feedback en verzoeken van klanten efficiënter verwerken en beantwoorden, waardoor de algehele klanttevredenheid toeneemt.

Het platform is ontworpen om e-mails automatisch te interpreteren en te classificeren, waardoor organisaties hun e-mailcommunicatie op grote schaal kunnen automatiseren. Met deze functie kunnen bedrijven vragen, feedback en verzoeken van klanten efficiënter verwerken en beantwoorden, waardoor de algehele klanttevredenheid toeneemt. Documentclassificatie: Appian AI Skill Designer kan informatie in verschillende documenten identificeren en classificeren, waardoor de routering van documenten wordt gestroomlijnd en processen die met content omgaan verder worden geautomatiseerd.

Appian AI Skill Designer kan informatie in verschillende documenten identificeren en classificeren, waardoor de routering van documenten wordt gestroomlijnd en processen die met content omgaan verder worden geautomatiseerd. Documentextractie: Het platform kan informatie uit verschillende soorten documenten halen, waardoor handmatige gegevensinvoer wordt verminderd en nauwkeurigheid wordt gegarandeerd. Hierdoor kunnen medewerkers zich richten op taken met een hogere waarde.

De AI Skill Designer is gebouwd op een uitbreidbare architectuur zodat klanten en partners hun palet aan AI Skills kunnen uitbreiden vanuit de Appian App Marketplace. Appian heeft de eerste AI Skill uitbreiding gemaakt, een OpenAI/ChatGPT Generative AI Skill die nu beschikbaar is op de Appian AppMarket. Appian's focus is om barrières tussen mensen en machines te doorbreken, zodat mensen natuurlijke en intuïtieve benaderingen kunnen gebruiken om hun intentie aan computers uit te drukken.

Nieuwe generatieve AI-technologieën met behulp van grote taalmodellen ontwikkelen zich tot het punt waarop computers nu menselijke taal en intentie beter kunnen begrijpen. Het verminderen van de complexiteit van AI door middel van low-code zal de digitale innovatie nog meer versnellen.

Appian heeft ervoor gezorgd dat Natural Language Processing (NLP) op basis van GPT begrijpt hoe automatiseringen met het Appian Platform kunnen worden gebouwd. Met behulp van de OpenAI integratie ontwikkelt Appian verschillende AI-ondersteunde generatieve mogelijkheden om automatisering te vergroten, met de nadruk op het verbeteren van de productiviteit van ontwikkelaars in de dagelijkse activiteiten. Deze omvatten:

Generatieve AI en natuurlijke taal gebruiken om automatisch digitale formulieren te bouwen vanuit een bestaand formulier met instructies in Natural Language. Bijvoorbeeld een bestaand document nemen, zoals een aanvraag voor een bedrijfsvergunning, en generatieve AI toepassen om een veilig digitaal formulier te bouwen dat kan worden gebruikt om direct een bedrijf te digitaliseren in Appian.

Generatieve AI gebruiken om te begrijpen hoe complexe toepassingen werken. Door het ontwerp van een softwareapplicatie te onderzoeken, kan Generative AI het ontwerp ontleden om Natural Language description beschrijvingen te geven van hoe een applicatie werkt, wat voordelen biedt zoals het automatisch genereren van softwaredocumentatie.

Generative AI verbinden met Appian's Data Fabric. Appian's Data Fabric-technologie verbindt bedrijfsgegevens in een enkel, veilig virtueel datamodel. Met een verbinding tussen Generative AI en de Data Fabric kunnen gebruikers in Natural Language vragen stellen over hun bedrijfsdata. Een gebruiker kan bijvoorbeeld vragen: "Welke klanten lopen risico op churning in de komende 30 dagen?". Generatieve AI kan aanbevelingen en inzichten bieden die proactieve actie in het Appian Platform stimuleren.

"De potentiële voordelen van kunstmatige intelligentie voor procesautomatisering zijn immens, maar alleen als organisaties complexe AI-technologieën succesvol kunnen opnemen in hun digitale workflows", zegt Matt Calkins, CEO van Appian. "Appian AI Skill Designer en onze integratie van OpenAI zijn belangrijke vooruitgangen die de toegang tot de voordelen van AI democratiseren."

Lees hier meer over de kracht van kunstmatige intelligentie voor procesautomatisering.

Over Appian

Appian is een softwarebedrijf dat bedrijfsprocessen automatiseert. De Appian-platform bevat alles wat u nodig heeft om zelfs de meest complexe processen te ontwerpen, automatiseren en optimaliseren, van begin tot eind. De meest innovatieve organisaties ter wereld vertrouwen op Appian om hun workflows te verbeteren, data bij elkaar te brengen en operationele optimalisatie te bewerkstelligen, wat resulteert in betere groei en buitengewone klantervaringen. Voor meer informatie, bezoek appian.com . [Nasdaq: APPN]

