APPLETON ESTATE JAMAICA RUM ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE RUBY ANNIVERSARY EDITION, EN CONMEMORACIÓN DE LAS CUATRO DÉCADAS DE LA MAESTRA MEZCLADORA JOY SPENCE EN LA DESTILERÍA

Solo puede haber una mujer con el título de "primera maestra mezcladora en la industria de los licores", y esa mujer es Joy Spence. Su logro es prueba de su mentalidad pionera y su compromiso con la excelencia en su trabajo. Con una fuerza natural enérgica, increíblemente calificada y profundamente apasionada, Joy ha trabajado en Appleton Estate durante cuatro décadas y ha servido con orgullo como su maestra mezcladora durante casi un cuarto de siglo, en que ha llevado su vasto conocimiento y perfeccionismo a cada botella del ron más celebrado de Jamaica. Las incomparables habilidades sensoriales de Joy, que le permiten detectar las notas más delicadas de sus rones, son el revolucionario epítome de su dedicación y experiencia.

"Hace cuarenta años, tuve la oportunidad de canalizar mi pasión, talento y conocimiento al obtener un puesto en Appleton Estate", recuerda Spence. "Tuve el honor de incorporarme a una de las marcas de clase mundial más veneradas, en el lugar al que llamo hogar. Cuarenta años después", continúa Spence, "desde ediciones de lujo hasta expresiones permanentes, sigo muy orgullosa de seguir innovando y produciendo lujosos rones envejecidos con los más altos estándares de calidad, adecuados para cada ocasión. Desde 1981, mi objetivo ha sido crear los rones más exquisitos y refinados del mundo, y compartirlos con el mundo. Esta edición especial marca un hito para mí y fue creada utilizando algunas de las mejores existencias en nuestros más de 200,000 barriles".

Producido en la destilería de ron en operación continua más antigua de Jamaica, Ruby Anniversary Edition es una mezcla exquisita de cinco rones de columna y alambique seleccionados a mano, elaborados con agua filtrada de piedra caliza jamaiquina, sin sabores añadidos y envejecidos en Jamaica, una prueba de la excelencia de la tierra y su gente. Con una edad mínima de 35 años, uno de los encantos de Ruby Anniversary Edition está arraigado en su estricto proceso de envejecimiento. Cada botella contiene líquido de entre 35 y 45 años de edad, una exclusiva cápsula de tiempo para saborear el sabor de décadas en los trópicos. Debido al clima de Jamaica, los rones de Appleton Estate se añejan casi tres veces más rápido que en los climas más fríos, lo que permite que los sabores más ricos y robustos se desarrollen en un período de tiempo más corto. Esto significa que la edad mínima de 35 años en el clima tropical de Jamaica equivale a más de 100 años de envejecimiento en un clima más frío gracias a la pérdida significativa de líquido por evaporación. La "envidia del cielo" se captura en la muy limitada cantidad de líquido embotellado para este lanzamiento.

Ruby Anniversary Edition, una pieza de colección realmente única, es un verdadero trabajo de artesanía y maestría, una oda al talento de la icónica maestra mezcladora Joy Spence. Para celebrar tal ocasión, se debe alentar la realización de un ritual de degustación. Se disfruta mejor puro o en una copa Glencairn en forma de tulipán, al oler el ron se descubren los potentes aromas a canela con un toque de naranja mentolada. A continuación, al airear el ron se revelarán notas delicadas de manzana que se superponen al rico aroma a vainilla y se complementa con toques de caramelo tibio y café con roble tostado. Al degustar este lujoso ron se revela en el paladar una meticulosa melaza y un picante sabor a miel. El acabado es delicado y suave, con roble seco cremoso; un ron complejo de beber que se debe disfrutar lentamente.

Ruby Anniversary Edition de Appleton Estate es un lanzamiento de edición limitada, con solo 500 botellas disponibles en la Joy Spence Appleton Estate Retail Rum Experience en Jamaica y en determinados minoristas prémium a partir de enero de 2022.

ACERCA DE APPLETON ESTATE

Situado en el corazón de Jamaica, en el hermoso y frondoso valle de Nassau se encuentra Appleton Estate. Durante más de 265 años, hemos elaborado rones auténticos y de primera calidad por medio de importantes tradiciones que se han transmitido de generación en generación. Desde la caña hasta el cóctel, nuestros rones aclamados por la crítica son creados por el entorno, los ingredientes y las prácticas que son exclusivas de nuestra finca. Nuestro terruño, con su clima ideal, suelo fértil y topografía, el manantial natural que nos provee agua para los procesos desde la fermentación, la destilación y el añejamiento hasta la mezcla se combinan para producir rones deliciosos, vivos, vívidos y profundos con sabores y aromas complejos.

La colección de ron Appleton Estate incluye los rones Signature, 8 Year Old Reserve, 12 Year Old Rare Casks, 15 Year Old Black River Casks y 21 Year Old Nassau Valley Casks. Hacen gala del renombrado inventario de ron de la finca sus ofertas de edición limitada, como los rones 30 Year Old Jamaica y 50 Year Old Jamaican Independence Reserve. Además, en 2017 Appleton Estate presentó Joy Anniversary Blend, un ron de edición limitada de 25 años, para celebrar el vigésimo aniversario de Joy Spence como la primera maestra mezcladora en la industria de los licores.

ACERCA DE CAMPARI GROUP

Campari Group es un actor importante en el sector global de las bebidas y opera en más de 190 naciones de todo el mundo con posiciones líderes en Europa y las Américas. Campari Group fue fundado en 1860 y hoy es el sexto mayor participante del mundo en la industria de las bebidas alcohólicas prémium. La cartera de Campari Group, que cuenta con más de 50 marcas, abarca bebidas alcohólicas (el negocio principal), vinos y refrescos. Entre sus marcas de renombre internacional se incluyen Aperol®, Appleton Estate®, Campari®, SKYY®, Wild Turkey® y Grand Marnier®. Con sede en Sesto San Giovanni, Italia, Campari Group es propietaria de 22 plantas en todo el mundo y cuenta con su propia red de distribución en 22 países. Campari Group emplea a cerca de 4,000 personas. Las acciones de la empresa matriz, Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM), han sido cotizadas en la Bolsa de Valores de Italia desde 2001. Para obtener más información: www.camparigroup.com. Disfrute nuestras marcas de manera responsable.

Disfrute nuestras marcas de manera responsable.

