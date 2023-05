APPLETON ESTATE JAMAICA RUM BRINGT 17 YEAR OLD LEGEND AUF DEN MARKT, EINE HOMMAGE AN DEN BERÜHMTEN RUM DES ORIGINALEN MAI-TAI-COCKTAILS

Der Rum namens 17 YEAR OLD LEGEND (auf deutsch: 17 Jahre alte Legende) basiert auf der Originalformel des legendären Geistes und ist eine exquisite und historische Mischung, die einen einmaligen Geschmack der Cocktail-Geschichte besitzt.

St. ELIZABETH, Jamaika, 18. May 2023 /PRNewswire/ -- Appleton Estate, ein weltweit führender Hersteller von Premium-Rumsorten, gibt die Markteinführung einer limitierten Auflage des 17 Year Old Legend bekannt – eine exklusive und originalgetreue Nachbildung des legendären Rum mit der Bezeichnung 17 Year Old, der in den 1940er Jahren von J. Wray & Nephew auf dem Weingut hergestellt wurde. Der 17 Year Old von J. Wray & Nephew ist auf der ganzen Welt als die Inspiration für die Kreation des Mai-Tai-Cocktails bekannt und es werden über ihn Geschichten erzählt. Der Rum ist zu einer der begehrtesten Flaschen der Welt geworden, und heute kehrt eine Hommage an diese Legende der Cocktail-Geschichte als begrenztes Angebot auf die Weltbühne zurück – gute Nachrichten sowohl für Rum-Kenner als auch für klassische Cocktail-Enthusiasten.

Appleton Estate

Der 17 Year Old Legend von Appleton Estate ist ein Symbol der beispiellosen Geschichte der Brennerei, die außergewöhnlich gereiften Rums herstellt. Unter Bezugnahme auf Originalmanuskripte und -formeln schuf die legendäre Mischmeisterin Joy Spence diese einmalige Ausgabe unter Verwendung von vier sehr seltenen Destillaten, die auf dem Weingut ruhen, um das Geschmacksprofil der geschätzten goldenen Mischung bestmöglich wiederzugeben. 17 Year OldLegend ist das Geschenk einer der ältesten reifenden Rum-Bibliotheken der Welt und wird bald ein Juwel der feinsten Rumsammlungen werden. Aufgrund der Seltenheit der Destillate gibt es weltweit nur 1.500 Flaschen, die nie wieder hergestellt werden.

Für die Barkeeper, die in den 1940er Jahren an der Spitze der aufkommenden Tiki-Cocktail-Bewegung standen, war der 17 Year Old von J. Wray & Nephew eine der begehrtesten Rumsorten der Welt und setzte den Goldstandard, geschätzt für seine goldene Farbe und seine sinnlichen, rauchigen, orangefarbenen Kopfnoten. Die Legende besagt, dass diese exquisite Spirituose 1944 in Kalifornien, weit weg von den tropischen Ufern Jamaikas, die Fantasie eines besonderen Barkeepers weckte – Victor Bergeron, dem Gründer der berühmten Bar Trader Vic's in San Francisco. Als er mit Freunden experimentierte, soll er nach einer Flasche 17 Jahre alten Rums gegriffen haben, der von J. Wray & Nephew gemischt worden war und der von da an sein bevorzugter Rum wurde. Die Farbtöne des mittelkräftigen, schönen, goldenen Rums erinnerten ihn an die jamaikanische Sonne. Um diese besondere Mischung nicht zu überladen, kombinierte ihn Victor mit einer subtilen Auswahl an Zutaten, die eine gute Ergänzung zu den Kopfnoten des Rums darstellten. Er teilte diese Kreation mit seinen Freunden aus Tahiti und diese erklärten sie zu „Maita'i roa a'e", was übersetzt „die Beste" heißt, und so wurde eine Legende geboren.

Heute ist Appleton Estate stolz darauf, diesem beständigen Geist Tribut zu zollen. Die berühmte Mischung wird in der ältesten kontinuierlich arbeitenden Rumbrennerei Jamaikas hergestellt und reift mindestens 17 Jahre im fruchtbaren, tropischen Klima der Insel heran. Die Rums des Appleton Estate altern fast dreimal schneller als Spirituosen, die in kühlerem Klima eingelagert sind, was es ermöglicht, in kürzerer Zeit reichhaltigere, vollere Geschmacksrichtungen zu entwickeln – in der Tat entspricht das Mindestalter von 17 Jahren im tropischen Klima in Jamaika mehr als 50 Jahren der Reifung in einem kühleren Klima. Der 17 Year Old Legend wird mit durch Kalkstein gefiltertem Wasser ohne zusätzliche Aromen hergestellt und hat einen reichen Geschmack, der an karamellisierte Birne und Banane erinnert und sich mit warmen, nussigen, Eichen- und blumigen Kräuternoten mischt. Das vollmundige Crescendo gipfelt in einem anhaltenden, seidig-glatten Abgang. Die kostbare Flüssigkeit wird in der berühmten Glasflasche der Marke aufbewahrt, mit einer tropischen Interpretation der visuellen Codes von Appleton Estate in ihrem Halsetikett und ihrer Geschenkbox, was die Rolle dieser Version als wahrer Geschmack von Luxus aus Jamaika veranschaulicht.

„Bei unserem 17 Year Old Legend wussten wir, dass wir eine besondere Geschichte zu erzählen hatten", sagte Joy Spence, der Mischmeister von Appleton Estate. „Dieses Projekt wurde über Jahre hinweg entwickelt und ist wirklich eine der größten Herausforderungen meiner Karriere. Bei der sorgfältigen Neugestaltung des wunderschönen Geschmacksprofils des originalen Rums haben wir einen Ausdruck geschaffen, der eine Hommage sowohl an unser eigenes Erbe als auch das Erbe der klassischen Cocktail-Kunst darstellt."

Es wurden 1.500 Flaschen mit diesem besonderen Ausdruck hergestellt und sind zum Verkauf erhältlich. Ab dem 17. Mai 2023 werden 36 NFTs, die gegen Flaschen des 17 Year Old Legend von Appleton Estate eingelöst werden können, auf BlockBar.com erhältlich sein. Appleton Estate hat mit der jamaikanischen bildenden Künstlerin Oneika Russell zusammengearbeitet, um für jedes NFT exklusive Grafiken für BlockBar zu entwickeln – eine Neuheit von Appleton Estate.

Der 17 Year Old Legend wird ab Juni 2023 in den Vereinigten Staaten, auf Jamaika, im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Italien, der Tschechischen Republik, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Österreich, Dänemark, Singapur, Taiwan, Südkorea, Neuseeland, Japan und Hongkong zum empfohlenen Verkaufspreis von 500 US-Dollar im ausgewählten Premium-Einzelhandel erhältlich sein.

Appleton Estate 17 YEAR OLD LEGEND MAI TAI

60 ml Appleton Estate 17 Year Old Legend

150 ml frischer Limettensaft

150 ml Orange Curaçao

150 ml Orgeat (Mandelsirup)

In einen mit Eis gefülltem Shaker (zerstoßenes Eis und Eiswürfel) geben.

Gut schütteln und kühlen. In ein doppeltes altmodisches Glas gießen.

Mit einer Limettenschale und einem Zweiglein frischer Minze garnieren.

INFORMATIONEN ZU APPLETON ESTATE

Im Herzen von Jamaika befindet sich im schönen, üppigen Nassau-Tal das Landgut Appleton Estate. Seit mehr als 270 Jahren entwickeln wir hier authentische Premium-Rums mit ehrenwerten Traditionen, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Vom Rohr bis zum Cocktail – unsere vielgepriesenen Rums werden durch die Umwelt, die Zutaten und die Praktiken geschaffen, die es einzig und allein nur auf unserem Anwesen gibt. Von unserem Landstrich mit seinem idealen Klima, seinem fruchtbaren Boden und der speziellen Topographie über die natürliche Quelle, aus der wir unser Wasser für die Gärung beziehen, bis hin zur Destillation, Alterung und Mischung ist es diese Kombination, die zur Produktion von Rums führt, die köstlich und lebendig, voller Kraft und Tiefe sind und komplexe Geschmacksvarianten und Aromen haben.

Die Rum-Kollektion des Appleton Estate umfasst die Rums der Varianten Signature, 8-Year-Old Reserve, 12-Year-Old Rare Casks, 15-Year-Old Black River Casks und 21-Year-Old Nassau Valley Casks. Limitierte Auflagen des Anwesens mit seinem renommierten gealtertem Rum-Inventar beinhalten unter anderem die Rums 30-Year-Old Jamaica und 50-Year-Old Jamaican Independence Reserve. Darüber hinaus brachte Appleton Estate 2017 denJoy Anniversary Blend auf den Markt, einen 25 Jahre alten Rum in limitierter Auflage, um das 20-jährige Jubiläum von Joy Spence als erste weibliche Mischmeisterin in der Spirituosenbranche zu feiern.

INFORMATIONEN ZUR CAMPARI GROUP

Die Campari Group ist ein wichtiger Akteur im globalen Getränkesektor und wird in mehr als 190 Ländern auf der ganzen Welt gehandelt, mit Führungspositionen in Europa sowie Nord- und Südamerika. Die Campari Group wurde 1860 gegründet und ist heute weltweit der sechstgrößte Akteur in der Premium-Spirituosenbranche. Das Portfolio der Campari Group von über 50 Marken umfasst Spirituosen (das Kerngeschäft), Weine und Erfrischungsgetränke. Zu seinen international renommierten Marken gehören Aperol®, Appleton Estate®, Campari®, SKYY®, Wild Turkey® und Grand Marnier®. Die Campari Group hat ihren Hauptsitz in Sesto San Giovanni, Italien, besitzt weltweit 22 Werke und verfügt über ein eigenes Vertriebsnetzwerk in 22 Ländern. Die Campari Group beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter. Die Aktien der Muttergesellschaft, Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI – Bloomberg CPR IM), sind seit 2001 an der italienischen Börse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.camparigroup.com. Bitte genießen Sie unsere Marken verantwortungsbewusst.

