Applied Intuition, Inc. atteint une valorisation de 6 milliards de dollars et obtient 250 millions de dollars en financement de série E pour faire progresser les logiciels pour véhicules et les capacités d'IA

MOUNTAIN VIEW, Californie, 13 mars 2024 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc. , fournisseur de logiciels pour véhicules dans les secteurs de l'automobile, du camionnage, de la construction, de l'exploitation minière, de l'agriculture et d'autres industries, a levé un financement de série E de 250 millions de dollars à une valorisation de 6 milliards de dollars. Ce cycle de financement a été mené par Bilal Zuberi de Lux Capital (investisseur principal de série C), Elad Gil (investisseur principal de série D) et l'investisseur stratégique Porsche Investments Management S.A. Applied Intuition a également présenté les investisseurs nouveaux et existants suivants : Andreessen Horowitz (investisseur principal de série A), General Catalyst (investisseur principal de série B), Mary Meeker chez BOND, Human Capital, Henry Kravis, Mustafa Suleyman, Ray Dalio, John Quinn et Nico Rosberg.

Applied Intuition is a Tier 1 vehicle software supplier that accelerates the adoption of safe and intelligent machines worldwide.

Applied Intuition a maintenu un pourcentage de croissance durable à trois chiffres d'une année sur l'autre, de manière rentable. Elle s'est développée au-delà de son siège de la Silicon Valley, à Detroit, Washington, D.C., en Allemagne, en Corée et au Japon, et compte des clients dans le monde entier, dont 18 des 20 plus grands équipementiers automobiles.

« Applied Intuition bénéficie des mégatendances générationnelles, notamment l'IA générative, les systèmes autonomes et les véhicules définis par logiciel. Il n'est pas étonnant que l'entreprise ait construit une activité évolutive et soit devenue un partenaire indispensable des principaux équipementiers automobiles et de l'armée américaine, a déclaré Bilal Zuberi, partenaire général chez Lux Capital. Applied Intuition est à l'avant-garde de la révolution de l'IA visant à transformer l'industrie mondiale des transports, et nous sommes enthousiasmés par sa croissance et sa position distinctive sur le marché. La meilleure preuve en est notre enthousiasme à investir dans chaque opportunité de l'histoire de l'entreprise. »

L'entreprise utilisera ce financement pour réaliser des investissements importants dans l'IA générative afin de libérer une valeur substantielle pour les clients et les partenaires. Grâce aux récentes avancées dans le domaine des grands modèles de langage (LLM), Applied Intuition est particulièrement bien placée pour aider ses clients à révolutionner le processus de développement de logiciels pour véhicules. L'entreprise continuera à recruter les meilleurs ingénieurs en logiciel et en IA au monde afin d'élargir encore ses offres qui permettent à ses clients de disposer des systèmes d'aide à la conduite (ADAS) et des solutions de conduite automatisée (AD) les plus avancés au monde.

« Plus que jamais, les consommateurs attendent une intégration logicielle exclusive et transparente dans leurs voitures, a commenté Lutz Meschke, directeur financier de Porsche AG. Grâce à cet investissement stratégique et à ce partenariat, nous souhaitons renforcer l'expertise de Porsche dans le domaine des logiciels et de l'expérience client. »

« Au cours des dernières années, nous avons assisté à des avancées massives dans le domaine de l'intelligence artificielle qui auront des impacts révolutionnaires sur les industries qu'Applied Intuition sert. Notre rôle en tant que leader de l'écosystème est d'apporter le meilleur de ce que la Silicon Valley a à offrir à notre clientèle mondiale, a indiqué Qasar Younis, PDG et cofondateur d'Applied Intuition. Nos produits logiciels pour véhicules, à la pointe de l'industrie, infuseront la technologie de l'IA pour aller au-delà de notre chaîne d'outils ADAS et AD définitive, ce qui accélérera de manière exponentielle la production des véhicules de la prochaine génération. »

À propos d'Applied Intuition Applied Intuition est un fournisseur de logiciels pour véhicules de niveau 1 qui accélère l'adoption de machines sûres et intelligentes dans le monde entier. Fondée en 2017, Applied Intuition fournit la chaîne d'outils ADAS et AD définitive pour fournir des systèmes de haute qualité et raccourcir les délais de mise sur le marché. Dix-huit des 20 premiers constructeurs automobiles mondiaux font confiance aux solutions de bout en bout d'Applied Intuition pour stimuler la production de véhicules modernes. Applied Intuition est au service des industries de l'automobile, du camionnage, de la construction, de l'exploitation minière, de l'agriculture et de la défense. Son siège social se trouve à Mountain View, en Californie, et elle possède des bureaux à Ann Arbor et à Detroit, dans le Michigan, à Washington, à Munich, à Stockholm, à Séoul et à Tokyo. Pour en savoir plus, consultez https://appliedintuition.com .