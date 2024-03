Applied Intuition lance une solution de développement de stationnement automatisé pour les systèmes ADAS et AD

La solution permettra aux équipes d'ingénierie des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et de conduite automatisée (AD) de développer jusqu'à 12 fois plus rapidement des systèmes de stationnement automatisés (APS) fiables et efficaces.

MOUNTAIN VIEW, Californie, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, un fournisseur de logiciels pour véhicules, a annoncé aujourd'hui sa nouvelle solution de développement de stationnement automatisé pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et la conduite automatisée (AD). La solution permettra aux équipes de développement de systèmes ADAS et AD de développer, tester et déployer jusqu'à 12 fois plus rapidement des systèmes de stationnement automatisés (APS) classiques ou basés sur le ML, avec une sécurité et une fiabilité accrues.

Les systèmes de stationnement automatisés permettent aux véhicules de se garer automatiquement, améliorant ainsi la sécurité et le confort des conducteurs, mais ils sont traditionnellement difficiles à mettre au point. Les fabricants d'équipement d'origine automobile (FEO) et les fournisseurs de niveau 1 font face à de nombreux défis lors du développement des APS, notamment la diversité des domaines de conception opérationnelle (ODD), l'imprévisibilité des mouvements des véhicules et des piétons dans les parkings et la dynamique non linéaire des véhicules. En outre, la nécessité d'une couverture à 360 degrés très précise des capteurs et de la perception exige souvent des techniques avancées d'apprentissage automatique telles que la vue d'ensemble ou les réseaux d'occupation.

La solution de développement de stationnement automatisé d'Applied Intuition répond aux principaux défis de l'ingénierie d'un APS, ce qui permet aux équipes de développement des systèmes ADAS et AD d'améliorer la sécurité et la fiabilité de l'APS tout en réduisant les délais de mise sur le marché. La solution comprend :

Des taxonomies des ODD préconstruites , des suites de tests et des cartes, permettant aux équipes de développement de personnaliser les simulations en fonction des besoins de leur programme

, des suites de tests et des cartes, permettant aux équipes de développement de personnaliser les simulations en fonction des besoins de leur programme Des tests de détection et de perception à 360 degrés avec des simulations software-in-the-loop (SIL) et hardware-in-the-loop (HIL) multi-capteurs qui modélisent les capteurs APS tels que les ultrasons et les caméras fisheye

avec des simulations software-in-the-loop (SIL) et hardware-in-the-loop (HIL) multi-capteurs qui modélisent les capteurs APS tels que les ultrasons et les caméras fisheye L'exploration et la conservation des données pour optimiser le développement de l'IA/ du ML axé sur les données en réunissant rapidement de nouveaux ensembles de données d'entraînement qui ciblent les faiblesses spécifiques des modèles

pour optimiser le développement de l'IA/ du ML axé sur les données en réunissant rapidement de nouveaux ensembles de données d'entraînement qui ciblent les faiblesses spécifiques des modèles Des ensembles de données synthétiques sur les stationnements pour entraîner la perception basée sur le ML , en ciblant des cas limites et des données lacunaires identifiées lors des tests de modèles et de la conservation des ensembles de données

, en ciblant des cas limites et des données lacunaires identifiées lors des tests de modèles et de la conservation des ensembles de données Une dynamique et des comportements réalistes de véhicules simulés qui modélisent avec précision le comportement des véhicules à faible vitesse et à angle de braquage élevé dans des parkings non structurés, ce qui permet de tester tous les planificateurs et d'entraîner la perception basée sur la ML

qui modélisent avec précision le comportement des véhicules à faible vitesse et à angle de braquage élevé dans des parkings non structurés, ce qui permet de tester tous les planificateurs et d'entraîner la perception basée sur la ML Orchestration dans le cloud pour s'assurer que les tests de simulation peuvent être exécutés à grande échelle sur un ODD

Ces capacités permettent aux équipes de développement des systèmes ADAS et AD de développer jusqu'à 12 fois plus rapidement des APS sûrs et efficaces, de réduire les coûts de simulation dans le cloud jusqu'à 70 % et d'améliorer jusqu'à 3 fois les performances de la perception basée sur le ML sur des cas limites ciblés.

« Des systèmes de stationnement automatisés sûrs et fiables peuvent avoir un impact considérable sur le confort et la commodité de conduite. Le stationnement automatisé devrait être une expérience quotidienne fluide, mais il est difficile d'y parvenir et la plupart des systèmes existants ne fonctionnent pas bien en dehors de la démonstration sur le terrain du concessionnaire », a déclaré Peter Ludwig, directeur technique et co-fondateur d'Applied Intuition. « Applied Intuition permet aux équipementiers et aux fournisseurs de niveau 1 de développer des APS de nouvelle génération qui fonctionnent remarquablement bien partout où un véhicule peut se garer et qui offrent la meilleure expérience possible aux conducteurs et aux passagers. »

