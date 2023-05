Applied Intuition und NI arbeiten zusammen, um Validierungstests von Technologien für autonomes Fahren zu beschleunigen

Applied Intuition und NI arbeiten zusammen, um zuverlässige Testsysteme für ADAS- und AD-Validierung bereitzustellen, was es der Automobilindustrie ermöglicht, ihre Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, 12. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Applied Intuition und NI gaben heute bekannt, dass die beiden Unternehmen ihre Expertise bündeln werden, um eine End-to-End-Lösung für den Validierungs-Workflow für vernetzte Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonomes Fahren (AD) bereitzustellen und so eine erstklassige Erfahrung für Kunden zu gewährleisten.

Die Zusammenarbeit zwischen Applied und NI stellt einen bedeutenden Meilenstein bei der Weiterentwicklung der Technologien für autonomes Fahren dar. Die beiden Unternehmen werden ihre gemeinsame Lösung noch in diesem Monat auf der NI Connect 2023 präsentieren. Durch die Kombination ihrer jeweiligen Stärken werden Applied und NI Ingenieure in die Lage versetzen, ihre ADAS und AD-Systeme schneller und sicherer zu entwickeln und zu validieren und so die kostengünstigste Lösung für den Kunden zu gewährleisten. Diese Beziehung wird zu einer sichereren, effizienteren und zuverlässigeren selbstfahrenden Zukunft führen.

Applied ist auf die Bereitstellung von Simulations- und Softwarelösungen für ADAS und AD-Systeme spezialisiert. Seine Plattform ermöglicht es Kunden, ihre autonome Fahrzeugsoftware in einer virtuellen Umgebung zu testen und zu validieren, was eine schnellere und kostengünstigere Entwicklung ermöglicht. Das umfassende ADAS- und AD-Testsortiment von NI umfasst individuell anpassbare Produkte auf Lösungsebene, die umfassende Test- und Messlösungen für die Automobilindustrie bieten. Seine Hardware- und Softwaretools ermöglichen Echtzeittests von ADAS und AD-Systemen und bieten eine sichere und kontrollierte Umgebung für Ingenieure, in der sie ECU-Algorithmen und -Sensoren (ECU = Electronic Control Unit) entwickeln, testen und validieren können.

„NI kann die Stärken von Applied wirklich ergänzen", sagte Peter Ludwig, Mitbegründer und CTO von Applied Intuition. „Die ausgezeichnete Timing-Genauigkeit von NI für Hardware-in-the-Loop (HIL)-Replay funktioniert Hand in Hand mit unserer High-Fidelity-Objekt- und Sensorsimulation. Mit unserer gemeinsamen Lösung können Engineering-Teams endlich Konsistenz über alle Teststufen hinweg schaffen, um die Qualität, Zuverlässigkeit und Rückverfolgbarkeit ihrer ADAS- oder AD-Stacks zu verbessern".

„Durch die Zusammenarbeit mit Applied können wir umfassende Lösungen für ADAS- und AD-Validierungs-Workflows anbieten, die den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen", sagte Drita Roggenbuck, SVP und GM der Transportation Business Unit bei NI. „Durch die Kombination der ADAS- und AD-Systeme von NI mit der Simulationssoftware von Applied können wir die Effizienz und Zusammenarbeit verbessern, was zu einer schnelleren Markteinführungszeit für unsere Kunden führt".

Informationen zu Applied Intuition

Die Mission von Applied Intuition besteht darin, die weltweite Einführung sicherer und intelligenter Maschinen zu beschleunigen. Die Softwarelösungen des Unternehmens machen es schneller, sicherer und einfacher, autonome Systeme auf den Markt zu bringen. Autonomieprogramme in allen Branchen und 17 der Top 20 globalen OEMs in der Automobilindustrie verlassen sich auf die Lösungen von Applied, um autonome Systeme in großem Umfang zu entwickeln, zu testen und bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie auf https://applied.co.

Informationen zu NI

Wir bei NI bringen Menschen, Ideen und Technologien zusammen, damit zukunftsorientierte Denker und kreative Problemlöser die größten Herausforderungen der Menschheit in Angriff nehmen können. Von Daten und Automatisierung bis hin zu Forschung und Validierung bieten wir die maßgeschneiderten, softwarevernetzten Systeme, die Ingenieure und Unternehmen benötigen, um jeden Tag nach dem Motto Engineer Ambitiously™ zu arbeiten. Weitere Informationen zu Testlösungen von NI für ADAS und AD erhalten Sie auf: https://www.ni.com/en/solutions/transportation/adas-and-autonomous-driving-validation.html

