Applied Materials nomme Florent Ducrot à la tête des opérations européennes

M. Ducrot apporte de solides relations avec les clients et une expertise en matière de développement commercial à un moment où l'industrie des semi-conducteurs est en pleine effervescence.

GRENOBLE, France, 4 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Applied Materials, Inc. a annoncé aujourd'hui la nomination de Florent Ducrot, vice-président et directeur général, au poste de responsable des opérations européennes. M. Ducrot a plus de trois décennies d'expérience dans l'industrie des semi-conducteurs, couvrant le marketing, les services et le développement commercial. Au cours des 21 années qu'il a passées chez Applied Materials, il a mené des initiatives qui ont contribué à la croissance significative des activités de services de la société.

Applied Materials Appoints Florent Ducrot as Head of European Operations

M. Ducrot succède à James Robson qui prend sa retraite après plus de 35 ans passés chez Applied.

« Florent a une longue expérience de la création de valeur pour nos clients en Europe et dans le monde, et nous sommes ravis qu'il prenne la direction de la région Europe », a déclaré Ryan Gibson, vice-président et directeur général régional pour l'Amérique du Nord et l'Europe d'Applied Materials. « Le solide leadership de Florent en matière de développement commercial et son expertise approfondie de l'industrie des semi-conducteurs profiteront à Applied alors que la société étend ses opérations pour soutenir la croissance future dans la région. »

« Je suis ravi de diriger l'équipe européenne alors que nous constatons l'impact d'incroyables changements technologiques, en particulier l'Internet des objets, l'IA, les véhicules électriques et l'énergie propre, qui stimulent la demande pour davantage de puces et davantage d'innovation », a déclaré Florent Ducrot. « Il est passionnant de participer à ces avancées majeures dans la technologie des semi-conducteurs, qui permettront d'obtenir des puces plus performantes et plus économes en énergie. »

Le rôle précédent de M. Ducrot chez Applied était celui de vice-président du développement commercial pour Applied Global Services, où il a joué un rôle déterminant dans la forte croissance de l'entreprise en développant, définissant et soutenant des services innovants pour aider les clients à accélérer le passage des nouvelles technologies à la production à haut volume, à améliorer le rendement et à optimiser les coûts.

Au cours de sa carrière chez Applied, M. Ducrot a également occupé des postes de direction dans le domaine du marketing des services pour les équipements de 200 mm, des ventes régionales pour les services en Europe, et il a été président national d'Applied Materials en France.

M. Ducrot est titulaire d'un diplôme technico-commercial de l'université d'Orléans.

À propos d'Applied Materials

Applied Materials, Inc. (Nasdaq : AMAT) est le leader des solutions d'ingénierie des matériaux utilisées pour produire pratiquement toutes les nouvelles puces et tous les écrans avancés dans le monde. Notre expertise dans la modification des matériaux au niveau atomique et à l'échelle industrielle permet à nos clients de transformer les possibilités en réalité. Chez Applied Materials, nos innovations rendent possible un avenir meilleur. Pour en savoir plus, allez sur www.appliedmaterials.com.

Contact:

Audrey Pariente (editorial/media) +491743365768

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2495283/Applied_Materials.jpg