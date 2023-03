Applover figure dans le classement FT 1000 des sociétés européennes à la croissance la plus rapide

WROCŁAW, Pologne, 10 mars 2023 /PRNewswire/ -- Cette agence numérique basée à Wrocław a été classée 13e parmi les entreprises polonaises dans la dernière édition du prestigieux classement annuel du Financial Times. Il s'agit de la septième édition du classement FT 1000 des sociétés européennes à la croissance la plus rapide. Applover a été classée 47e dans la catégorie des technologies de l'information et 260e au total.

« Figurer dans ce classement du Financial Times est un immense honneur. C'est un honneur pour moi de travailler avec plus de 140 experts qui ont co-créé Applover, et qui nous ont permis d'arriver jusque là. Je tiens à remercier l'équipe pour les excellents résultats obtenus et l'atmosphère dans laquelle nous nous efforçons de les obtenir. Ces six dernières années ont été marquées par des moments difficiles et intéressants, mais ce jour prouve leur qualité », a déclaré Piotr Sędzik, PDG et cofondateur d' Applover .

En 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 25 millions de zlotys et un EBITDA de 4,5 millions de zlotys.

« Les chiffres ne mentent pas. En six ans, nous sommes passés du statut d'éditeur de logiciels parmi d'autres à celui de partenaire technologique important pour la société. Nous avons désormais la confirmation objective que cette association de compétences informatiques et d'analyses commerciales fonctionne ! À titre personnel, ce classement est d'autant plus important qu'il inclut des entreprises qui ont enregistré une forte croissance au cours d'une période très difficile pour l'ensemble de l' Europe et du monde », a ajouté avec enthousiasme Jan Kamiński, directeur scientifique et cofondateur de la société.

Il est intéressant de noter que le leader du classement FT 1000, la société britannique Tripledot Studio, se consacre, comme Applover, aux applications mobiles. Cependant, la société basée à Wrocław vise plus haut, et ne se limite pas au développement de logiciels. Elle propose également des services de conseil numérique aux entreprises, et se spécialise dans les solutions informatiques pour les soins de santé, bien connues de tous.

« Voilà qui confirme une fois de plus qu'il est judicieux de viser haut dès le départ. Nous travaillons avec des entreprises d'envergure et aux aspirations mondiales et nous leur apportons de la valeur ajoutée. Les logiciels peuvent être écrits par presque n'importe qui, et nous avons suffisamment mûri pour fournir des solutions de conseil numérique. Nous avons pour objectif de devenir un conseiller et un "guide dans la jungle numérique" pour la plupart des entreprises reconnues », a résumé Piotr Sobusiak , directeur technique et cofondateur d'Applover.

