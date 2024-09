Apprivoiser la nature et connecter les communautés éloignées, la nouvelle série Discovery met en lumière des solutions technologiques innovantes

DÜSSELDORF, Allemagne, 27 septembre 2024 26 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Les technologies virtuelles aident les humains à vivre en meilleure harmonie avec la Nature, qu'il s'agisse de lutter contre l'impact du changement climatique ou de fournir du haut débit aux communautés éloignées, comme le montre le dernier épisode de la série « Being Digi-Sapiens » de Discovery. Le troisième épisode, « Connecting with Nature », suit l'inventeur suédois, roboticien et YouTuber Simone Giertz lors de son voyage à travers l'Europe.

Finlande : un haut débit de qualité dans un pays de forêts et de lacs

In remote areas of Finland, 5G provides residents with high-speed home broadband

Fournir un accès Internet de haute qualité à des zones peu peuplées peut être un énorme défi. La fibre optique, l'étalon-or des réseaux domestiques rapides, est généralement trop coûteuse pour être déployée dans les endroits les plus reculés. Cette inégalité d'accès au haut débit séparant les grandes villes et les zones rurales crée une forme de « fracture virtuelle » et un casse-tête politique.

Lorsqu'elle se rend dans les zones rurales de Finlande, Simone découvre que Huawei surclasse les équipements 4G pour les faire passer à la 5G. Contrairement à la 2G, à la 3G ou à la 4G, la 5G fonctionne sur plusieurs fréquences, y compris dans la gamme des sous-gigahertz. L'une des fréquences 5G utilisées en Finlande, 700 MHz, permet aux tours d'antenne de fournir un signal sur de vastes zones. Les maisons rurales équipées d'un CPE (équipement à l'abonné, également appelé routeur 5G) convertissent le signal 5G pour obtenir un Wi-Fi de qualité suffisamment puissant pour prendre en charge simultanément le cloud gaming, les appels vidéo et les autres applications utilisées par les familles typiques. Avec la 5G, la Finlande est sortie du bois en ce qui concerne le haut débit en milieu rural.

Avec l'un des meilleurs taux de couverture 5G en Europe, la Finlande est un exemple des privilèges du virtuel. Parmi les réalisations récentes, citons le test réussi de vitesse du réseau mobile à 10 Gbit de l'opérateur DNA, le lancement commercial du PON 50G de l'opérateur local Lounea, ainsi que la solution de batterie virtuelle de l'opérateur Elisa, où les batteries de secours des stations de base sont utilisées pour équilibrer le réseau électrique.

Athènes, Grèce : Des technologies qui préviennent les phénomènes météorologiques extrêmes et protègent les forêts

Les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents. En Grèce, les vagues de chaleur plus fréquentes augmentent le risque d'incendies de forêt incontrôlables. Mais lorsque l'hôte Digi-Sapiens se rend à Athènes, elle découvre deux technologies qui contribuent à atténuer les effets néfastes des conditions météorologiques extrêmes.

La prévision précoce des phénomènes météorologiques potentiellement dangereux donne aux gens le temps de se préparer avant que la catastrophe ne se produise. Une IA de Huawei appelée Pangu Weather s'est révélée capable de prédire les phénomènes météorologiques extrêmes. « Nous avons créé un système hybride qui intègre les avantages de l'IA et des méthodes conventionnelles », explique à Simone le Dr Lingxi Xie, chercheur principal chez Huawei qui a travaillé au développement de Pangu Weather. « Les algorithmes d'IA de Pangu permettront de mieux prévoir les phénomènes météorologiques extrêmes », ajoute M. Xie.

Bien qu'il soit utile d'être averti d'une vague de chaleur, cela ne suffit pas à protéger les forêts grecques contre les incendies. Au domaine de Syggrou, un espace public boisé près d'Athènes, Huawei a travaillé avec des partenaires pour déployer une solution d'IA afin de détecter les incendies à un stade très précoce, avant qu'ils ne commencent à brûler de manière incontrôlée. Plus de 500 capteurs surveillent le domaine jour et nuit pour détecter la fumée, les particules d'air, la sécheresse ou les températures anormales.

À Syggrou, Giertz a l'occasion de tester une version surclassée de ce système de détection des incendies. Développé avec les partenaires de l'Université nationale et kapodistrienne d'Athènes (NKUA) et la start-up PROBOTEK dans le cadre du projet TECH4ALL, ce système ne se contente pas de détecter les incendies, il permet également d'analyser leur propagation, de prévoir l'évacuation et de planifier les itinéraires pour les premiers intervenants. Il peut également estimer combien de personnes dans la zone seront touchées par l'incendie, et envoyer des notifications personnalisées via une application sur les téléphones des résidents, suggérant des itinéraires d'évacuation basés sur les plans de protection civile de la municipalité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2516326/Huawei_Technologies.jpg