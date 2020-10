Approbation de la marque CE accordée aux kits de tests quantitatifs d'anticorps COVID-SeroKlir et COVID-SeroIndex de Kantaro

-Les kits de test quantitatif détectent le niveau d'anticorps COVID-19 qui est en corrélation avec la neutralisation du virus

-Le test Kantaro atteint une sensibilité de 97,8 % et une spécificité de 99,6 % pour la présence d'anticorps COVID-19

-Comme aucun équipement propriétaire n'est nécessaire, les kits Kantaro sont évolutifs dans les laboratoires d'essais mondiaux

NEW YORK, 26 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Kantaro Biosciences, LLC (Kantaro), une entreprise commune entre le système de santé de Mount Sinai et RenalytixAI (LSE :RENX /NASDAQ : RNLX), et son partenaire Bio-Techne Corporation (NASDAQ : TECH) ont reçu le marquage CE pour COVID-SeroKlir et COVID-SeroIndex, les kits de test quantitatif des anticorps IgG du SRAS-CoV-2 de Kantaro. Les deux kits sont disponibles immédiatement et peuvent être utilisés par tout laboratoire d'essais cliniques autorisé dans l'Union européenne sans qu'il soit nécessaire de recourir à des équipements propriétaires. Approuvé comme diagnostic in vitro (DIV), COVID-SeroKlir est configuré pour être le plus utile dans un cadre clinique, tandis que la configuration COVID-SeroIndex devrait être utilisée à des fins de recherche ou de développement de vaccins.

Les tests quantitatifs d'anticorps COVID-SeroKlir et COVID-SeroIndex détectent la présence ou l'absence d'anticorps COVID-19 et mesurent le titre (niveau) d'anticorps qu'une personne a produit. Les tests utilisent non pas un mais deux antigènes de virus : la protéine de pointe pleine longueur et son domaine de liaison au récepteur (RBD), qui sont corrélés avec la neutralisation des anticorps, comme décrit dans un récent article publié dans Nature Medicine. Le kit de test quantitatif d'anticorps COVID-SeroKlir a démontré une sensibilité de 97,8 % et une spécificité de 99,6 %.

La technologie sous-jacente des kits de test de Kantaro a été développée par Mount Sinai au plus fort de la pandémie de COVID-19 à New York. Il a été utilisé récemment dans une étude publiée par des chercheurs de l'école de médecine Icahn de Mount Sinai, qui a constaté que la plupart des personnes atteintes de COVID-19 développent une réponse anticorps robuste et stable pendant au moins trois mois, que des études ultérieures ont étendu à six mois. À ce jour, la technologie de Mount Sinai a été utilisée sur plus de 75 000 patients, représentant une population très diversifiée.

« Confirmer une infection antérieure par la COVID-19 avec des valeurs numériques spécifiques aide les patients à prendre leur santé en main, et fournit des informations vitales au clinicien qui essaie de comprendre l'impact à long terme de la COVID-19 sur d'autres problèmes de santé, tels que la santé cardiaque, pulmonaire et rénale », a déclaré Sara Barrington, directrice commerciale de Kantaro. « De plus, la connaissance des niveaux spécifiques d'anticorps neutralisants qu'une personne a produits est un élément important pour comprendre l'immunité et soutenir les stratégies de santé publique à long terme. »

« Le fait que COVID-SeroKlir et COVID-SeroIndex aient reçu l'approbation du marquage CE est une étape importante dans le plan de commercialisation mondiale de ces kits de tests quantitatifs d'anticorps, les meilleurs de leur catégorie », a déclaré Chuck Kummeth, président et directeur général de Bio-Techne. « Nous sommes prêts à produire jusqu'à 10 millions de tests par mois et à soutenir toute nouvelle expansion rapide. »

À propos de Kantaro Biosciences

Kantaro Biosciences (« Kantaro »), une entreprise du système de santé de Mount Sinai, se consacre à garantir l'accès à des tests de diagnostic de haute qualité pour les problèmes de santé critiques. L'entreprise fournit des diagnostics rigoureux, axés sur les résultats et reproductibles pour faire progresser les soins et le bien-être des personnes, des communautés et de la société. Kantaro se spécialise dans la mise à l'échelle rapide d'innovations révolutionnaires en matière de diagnostic et dans la création de partenariats pour mettre ces technologies cruciales sur le marché. Pour plus d'informations, visitez www.kantarobio.com ou @KantaroBio.

À propos de Bio-Techn e

Bio-Techne Corporation (NASDAQ: TECH) est une entreprise mondiale des sciences de la vie qui fournit des outils innovants et des réactifs bioactifs aux communautés de la recherche et du diagnostic clinique. Les produits de Bio-Techne aident les recherches scientifiques sur les processus biologiques et sur la nature et la progression de maladies spécifiques. Ils contribuent aux efforts de découverte de médicaments et fournissent les moyens d'effectuer des tests cliniques et des diagnostics précis. Avec des milliers de produits dans son portefeuille, Bio-Techne a généré environ 739 millions de dollars de ventes nettes au cours de l'exercice 2020 et compte plus de 2 300 employés dans le monde entier. Pour plus d'informations sur Bio-Techne et ses marques, veuillez consulter le site www.bio-techne.com.

À propos du système de santé de Mount Sinai

Le système de santé de Mount Sinai est le plus grand système médical universitaire de la ville de New York, comprenant huit hôpitaux, une école de médecine de premier plan et un vaste réseau de pratiques ambulatoires dans toute la région du grand New York. Mount-Sinaï est une source nationale et internationale d'éducation, de recherche translationnelle et de découverte inégalée, ainsi que de leadership clinique collaboratif qui garantit que nous offrons des soins de la plus haute qualité, de la prévention au traitement des maladies humaines les plus graves et les plus complexes. Le système de santé comprend plus de 7 200 médecins et dispose d'un réseau solide et en constante expansion de services multispécialités, dont plus de 400 cabinets de consultation ambulatoire répartis dans les cinq arrondissements de New York, Westchester et Long Island. L'hôpital Mount Sinai est classé 14ème au « Honor Roll » de U.S. News & World Report parmi les 20 meilleurs hôpitaux du pays et l'école de médecine Icahn parmi les 20 meilleures écoles de médecine du pays. Les hôpitaux du système de santé du Mount Sinai sont régulièrement classés par spécialité au niveau régional et nos médecins figurent dans le premier 1 % de tous les médecins au niveau national selon le rapport américain News & World.

Pour plus d'informations, visitez le site https://www.mountsinai.org ou retrouvez le Mount Sinaï sur Facebook, Twitter et YouTube.

À propos de Renalytix AI

Renalytix AI développe des solutions de diagnostic clinique in vitro basées sur l'intelligence artificielle pour les maladies rénales, l'une des affections chroniques les plus courantes et les plus coûteuses au monde. Les produits de la société sont conçus pour apporter des améliorations significatives dans le diagnostic des maladies rénales, la gestion des transplantations, les soins cliniques, la stratification des patients pour les essais cliniques de médicaments et la découverte de cibles de médicaments. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site renalytixai.com.

