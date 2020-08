Apps mais atentos às fraudes de instalações: exposição global cai 30% e taxa de fraude na América Latina é de 10%

SÃO PAULO, 5 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A AppsFlyer , líder global de atribuição, divulgou seu relatório anual de fraude e mostra que a maioria dos anunciantes de publicidade móvel está mais ciente dos perigos das fraudes de instalação com redução de 30% na exposição global.

"O declínio na taxa geral de fraude representa a maior conscientização do mercado. A vigilância é crucial, pois os métodos de fraude estão em constante evolução", diz Michel Hayet, especialista em fraudes da AppsFlyer.

A exposição financeira global a fraudes na instalação de apps no primeiro semestre de 2020 foi de US$1,6 bilhão - uma redução de 30% em relação ao ano anterior. América Latina enfrenta baixas taxas de fraude na instalação de aplicativos: 10,2% é a média.

A taxa de fraude em apps de finanças no Brasil é de 46%. Apps de compras apesar de bastante atingidos, já vinham buscando fontes de distribuição mais confiáveis. Em março, porém, chegaram a 36% de taxa média de fraudes, caindo em maio para 16%.

O "sequestro de instalação" (highjacking) é o método de fraude mais popular em apps de jogos casuais e representa 54% das fraudes desses apps no Brasil.

O Android é a plataforma preferida dos fraudadores com taxa de fraude 4,5 vezes maior que no iOS. Afinal, têm maior participação de mercado e menos restrições aos apps, tornando-os alvos mais prováveis.

A fraude pós-atribuição - instalações que não podem ser bloqueadas em tempo real - subiu para 24% em todo o mundo em janeiro e fevereiro e no Brasil chegou a 56%.

"Embora a indústria de anúncios para celular tenha crescido exponencialmente para se defender contra fraudes, a quantidade potencial de dano ainda é alta e os fraudadores sempre querem um pedaço do bolo", diz Doug McMillen, vice-presidente de estratégia corporativa da AppsFlyer. "Com as empresas e os consumidores continuando a usar apps para tarefas diárias e entretenimento, os anunciantes devem permanecer vigilantes".

A única exceção à tendência de queda nas fraudes ocorreu em março, com o isolamento social. A demanda por apps aumentou, levando a atividades agressivas para aquisição de usuários. Como resultado, a taxa de fraude em março aumentou quase 25% em relação a fevereiro.

O estudo está disponível em:

https://www.appsflyer.com/resources/mobile-ad-fraud-report/

