LOS ANGELES, 26 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- O AppSealing, solução líder na proteção completa de aplicativos móveis baseados na nuvem da INKA Entworks, anunciou que foi reconhecida como Sample Vendor no Gartner Hype Cycle para Segurança de Aplicativos de 2022. A empresa foi indicada na categoria de proteção de aplicativos. O reconhecimento surge após uma série de recentes conquistas de clientes, inovações de produtos e prêmios do setor.

AppSealing recognized as a Sample Vendor in the Gartner® Hype Cycle™ for Application Security, 2022

O relatório abrange várias tecnologias como policy-as-code, SaaS security posture management, SBOM, API security testing, API threat protection, entre outros. O documento analisa amplas duas linhas de funcionalidade em proteção de aplicativos, hardening e anti-violação, ao mesmo tempo em que aponta que "a adoção de blindagem de aplicativos está passando por um crescimento para dispositivos móveis voltados para o consumidor em aspectos verticais do setor, como aplicativos de jogos, serviços financeiros, varejo on-line, atendimento a saúde, seguros e automotivo." Também oferece recomendações aos usuários, drivers e obstáculos.

Ao enfatizar a importância da segurança do aplicativo, o Gartner observa: "Os líderes de segurança e gestão de riscos precisam adotar uma visão mista da segurança do aplicativo. Eles devem se concentrar em orquestrar várias inovações em segurança de aplicativos para atuar como uma defesa coerente, em vez de confiar em um conjunto de produtos autônomos."

"Aproteção e a segurança de aplicativos têm sido uma área de foco fundamental para nós do AppSealing. Temos o prazer de ajudar as empresas globais a gerenciar suas necessidades de segurança de aplicativos móveis por meio de uma única plataforma holística. Seja inovando constantemente, aprimorando nossas ofertas ou respondendo às mudanças nas necessidades do mercado, o AppSealing tem estado na vanguarda. Acreditamos que esse reconhecimento do Gartner ajudará a darmos mais um passo mais próximo para alavancar o poder das estratégias robustas de proteção de aplicativos para permitir uma experiência de usuário tranquila, ao mesmo tempo em que ajudamos as empresas a economizar custos e proteger sua reputação", disse James Ahn, CEO da INKA Entworks que oferece AppSealing, uma solução de segurança de aplicativos móveis para marcas globais. "Acreditamos que ser indicado pelo Gartner como Sample Vendor reforça o valor de nossa solução para nossos clientes."

O AppSealing está na vanguarda da inovação ao reforçar os recursos de produto consistentemente em torno de criptografia de dados, segurança de aplicativos móveis e, particularmente, recursos de runtime application self protection (RASP). A solução permite que as equipes de segurança de aplicativos trabalhem para adicionar segurança de aplicativos móvel e escalável a sua tecnologia de forma simples e contínua com as ofertas SaaS e on premise. Com clientes espalhados em diferentes locais e setores como jogos, serviços financeiros, varejo on-line, comércio eletrônico, seguros, aplicativos governamentais e verticais de saúde, o AppSealing oferece um painel de análise de ameaças em tempo real para prevenir e detectar ataques como violação, engenharia reversa, ambientes não confiáveis, roubo de IP e emuladores.

Gartner, "Hype Cycle for Application Security, 2022," Dionisio Zumerle, 11 de julho de 2022.

Isenção de responsabilidade do Gartner:

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com respeito a essa pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para um propósito específico. Gartner® e Hype Cycle™ são marcas registradas e marcas de serviço do Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e são usadas neste documento com autorização. Todos os direitos reservados.

Sobre o AppSealing:

O AppSealing é uma solução robusta de segurança de aplicativos 360 graus que protege Android, iOS, aplicativos móveis híbridos em minutos sem CODIFICAÇÃO.

Para mais informações, acesse AppSealing ou envie um e-mail para [email protected]

Imagem: https://mma.prnewswire.com/media/1885182/AppSealing_Gartner.jpg

FONTE AppSealing

SOURCE AppSealing