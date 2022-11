Apptio renforce la résilience économique de ses clients avec le lancement d'outils d'agilité commerciale

Les améliorations apportées aux outils de visibilité et d'agilité commerciale à l'échelle du portefeuille de produits de la société permettent aux organisations d'investir dans l'avenir et de réaliser des économies dans le présent

BELLEVUE, Washington, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Apptio, le principal fournisseur d'applications de gestion d'entreprise technologique (TBM), a annoncé aujourd'hui plusieurs mises à jour de produits conçues pour aider les organisations qui cherchent à contrôler plus étroitement leurs coûts face à des conditions économiques tendues. Les nouvelles fonctionnalités offrent aux décideurs clés une meilleure visibilité et un meilleur aperçu de leurs dépenses technologiques, ce qui leur permet de mieux comprendre et communiquer les principaux indicateurs commerciaux et de renforcer l'agilité opérationnelle pour répondre à l'évolution des besoins.

L'inflation, les pénuries de main-d'œuvre et la menace d'une récession accentuent la pression sur les entreprises qui doivent déterminer quelles seront les meilleures stratégies. Lorsque le marché est en pleine croissance, les organisations trouvent plus facile d'investir dans de multiples stratégies de croissance ou de continuer à exploiter les produits existants. Toutefois, en période de déclin, il devient essentiel d'évaluer la valeur de chacune de ces options.

Un récent rapport de Gartner ® a révélé que « 78 % des directeurs financiers augmenteront ou maintiendront les investissements numériques des entreprises jusqu'en 2023, même si l'inflation persiste. » [1] Les organisations ne réévaluent pas leur engagement en faveur de la transformation numérique ; au contraire, elles ciblent plus leurs dépenses afin d'accroître l'efficacité et l'innovation à long terme.

Des informations plus approfondies

Pour répondre à cette demande, Apptio introduit de nouvelles mises à jour qui permettront aux organisations d'accélérer leur parcours de transformation tout en fournissant simultanément les réductions de coûts unitaires exigées par les circonstances actuelles. Les projets et investissements technologiques modernes comportent tellement de dépenses différentes, telles que la main-d'œuvre, le matériel et les services, qu'il peut être difficile de comprendre leurs coûts et leur valeur réels en se basant sur des données et des rapports complexes.

Apptio fournit une véritable transparence et une flexibilité en ce qui concerne les dépenses technologiques en donnant aux organisations de multiples façons de voir, comprendre et analyser leurs données, allant de l'accès à des informations de haut niveau sur les projets et les produits jusqu'à l'analyse approfondie des coûts au niveau des ressources. Tout cela permet une prise de décision plus précise ainsi qu'un dépannage plus rapide.

Cloudability : Rightsizing Explorer

Le rightsizing du Cloud est le processus qui consiste à faire correspondre les types et les tailles d'instance aux exigences de performance et de capacité de votre charge de travail, et ce, à moindre coût. La fonctionnalité Rightsizing Explorer d'Apptio ajoute une puissante rampe de lancement interactive pour digérer facilement les recommandations de rightsizing . Non seulement l'implémentation d'un plus grand nombre de recommandations est plus rapide, mais les rendements de diverses approches de rightsizing peuvent également augmenter.

Kubernetes offre aux entreprises une flexibilité et une évolutivité inégalées. Cependant, le coût d'exploitation de Kubernetes est éparpillé et peut être difficile à suivre. Les techniques d'amortissement permettent aux entreprises de planifier le coût d'une ressource sur une période déterminée. En ajoutant la métrique du coût (amorti) à la fonction d'allocation des coûts des conteneurs de Cloudability , Apptio permettra aux utilisateurs d'appliquer le coût total des instances réservées (RI) et des instances Savings Plans ( SP ) consommées aux clusters Kubernetes . Cela permet de résoudre les problèmes liés aux coûts qui apparaissent excessivement réduits (RI) ou gonflés ( SP ).

Kubernetes évolutivité Kubernetes Cloudability Apptio Savings SP clusters Kubernetes SP Apptio BI : storytelling & personnalisations

Apptio Business Intelligence (BI) a amélioré les capacités des utilisateurs à organiser et personnaliser les rapports, ainsi qu'à fournir un contexte à ces rapports. Les entreprises doivent être en mesure de raconter une histoire avec leurs rapports, que ce soit visuellement, sur le plan organisationnel ou avec les bonnes données, afin de garantir que les informations essentielles sont communiquées à l'ensemble de l'organisation et que les principales parties prenantes sont sur la même longueur d'onde.

Apptio organisationnel Apptio BI : amélioration de l'interactivité

Pour améliorer davantage l'interactivité et l'engagement, Apptio BI ajoute une variété de nouvelles fonctionnalités , y compris des capacités d'analyse améliorées, des sélecteurs de métriques alternatives et un filtrage temporel global, élargissant le potentiel d'analyse et créant une expérience de rapport entièrement interactive .

Pour améliorer davantage l'interactivité Apptio fonctionnalités interactive ApptioOne : planification intégrée des investissements

Les clients qui cherchent à comprendre les coûts de leurs projets et de leurs investissements sont confrontés à des problèmes découlant de systèmes de planification et de gestion disparates. La planification intégrée des investissements (PII ) permet aux organisations informatiques de mieux comprendre les coûts des projets/investissements et leur impact sur les budgets actuels et futurs, notamment concernant la main-d'œuvre interne et externe, l'infrastructure, les fournisseurs et d'autres dépenses.

Faire ressortir la valeur commerciale

Les nouvelles fonctionnalités proposées par Apptio aident à relier les investissements du projet à la valeur fournie en brisant les silos de données entre les équipes commerciales, financières et informatiques, en présentant des informations en termes réels, ce qui améliore la collaboration et l'alignement.

Intégration des données d'ApptioOne et de Targetprocess

L'intégration d'ApptioOne et de Targetprocess connecte les directeurs financiers et les équipes financières à chaque niveau des fonctions commerciales Agile, y compris les gestionnaires de portefeuille, les équipes en charge des produits et les équipes de développement Agile. Cela élimine les angles morts financiers fréquemment créés par les pratiques Agile à grande échelle. Cette intégration permet aux équipes en charge des produits Agile d'obtenir une visibilité sur les coûts non liés à la main-d'œuvre, tels que les contrats d'assistance, les investissements dans des actifs capitalisés ou la consommation de services Cloud . En même temps, les directeurs financiers et les équipes financières obtiennent une vision plus précise des coûts du programme Agile en capturant et en capitalisant les coûts réels de la capacité et de la main-d'œuvre.

L'intégration d'ApptioOne Targetprocess Cloud Cloudability : suivi du retour sur investissement pour les recommandations de rightsizing

La fonction de rightsizing du retour sur investissement de Cloudability est désormais disponible pour tous les clients, sans qu'il soit nécessaire de l'intégrer à Jira . Cela signifie que les recommandations individuelles de rightsizing peuvent être suivies automatiquement et intégralement dans Cloudability . Les ingénieurs disposent ainsi d'une liste claire des actions de réduction des coûts à mettre en œuvre en priorité.

La fonction de rightsizing Cloudability Jira rightsizing Cloudability Apptio BI : extension de la bibliothèque de contenus

Une bibliothèque étendue de rapports pré-créés aidera les utilisateurs à créer des rapports significatifs et à gagner du temps : c'est un point de départ simple pour la création de rapports. Cette bibliothèque prête à l'emploi plus vaste répond à une plus grande variété de cas d'utilisation spécifiques dans divers secteurs et signifie que les utilisateurs peuvent passer moins de temps à créer des rapports et plus de temps à les analyser.

Accélérer l'agilité commerciale

Les innovations d'Apptio aident les entreprises à développer leur agilité opérationnelle et à répondre plus rapidement aux conditions changeantes du marché. Dans un contexte d'incertitude économique, Apptio aide les entreprises à accélérer le délai de rentabilisation et le processus de planification, à diriger les financements vers les projets les plus importants et à fournir des orientations concrètes aux équipes, quel que soit le modèle opérationnel choisi.

Targetprocess : amélioration de la bibliothèque de solutions

Grâce aux améliorations continues apportées à la bibliothèque de solutions Targetprocess , les clients peuvent déployer rapidement un ensemble de solutions Agile, ce qui signifie que les entreprises peuvent augmenter leur agilité et réaliser de la valeur plus rapidement avec le déploiement accéléré d'un ensemble de normes, de cadres et de méthodologies.

Grâce aux améliorations continues apportées à la bibliothèque de solutions Targetprocess Targetprocess : solution de budgétisation allégée

La bibliothèque comporte un nouvel ensemble de solutions qui prend en charge les capacités de gestion de portefeuille. Ces solutions comprennent un ensemble complet de mécanismes de budgétisation allégée, notamment la budgétisation participative, la désignation de garde-fous et l'horizon de planification. Cela répond au besoin des entreprises d'adapter leurs stratégies et de planifier plus rapidement et plus fréquemment qu'auparavant, tout en contrôlant les niveaux d'allocation de ressources et de budgets non optimisés qui peuvent continuer à augmenter dans le portefeuille au fur et à mesure que les pratiques Agile sont adoptées dans l'entreprise.

Apptio fournit une solution d'intégration native pour Targetprocess et Azure DevOps , l'un des outils d'équipe Agile les plus utilisés dans le secteur. Par le biais de l'investissement dans des intégrations natives, Targetprocess permet aux équipes de conserver leurs méthodologies préférées et de rester alignées sur les programmes, les portefeuilles et les priorités de l'entreprise, qui évoluent rapidement.

« Les entreprises doivent faire face à une pression accrue sur leurs budgets du fait des défis posés par les conditions économiques difficiles. Il est crucial que les décideurs clés soient équipés des meilleurs outils pour s'assurer que leurs investissements technologiques génèrent de la valeur commerciale », a déclaré Jeremy Ung, directeur de la technologie chez Apptio. « Les outils de gestion financière traditionnels ne peuvent pas rivaliser avec les exigences de l'environnement technologique actuel, qui évolue rapidement, et comme l'a souligné Gartner, ceux qui ressortiront gagnants de ce cycle auront continué à favoriser les bonnes initiatives numériques dans toute leur organisation, même en étant confrontés à des pressions croissantes sur leurs bénéfices. »

Les organisations qui travaillent sur le renforcement de l'agilité et de la visibilité opérationnelles seront les mieux placées pour relever ce défi. « En améliorant la visibilité et la responsabilité au sein de notre organisation grâce à Apptio, nous avons été en mesure d'accroître notre agilité, de réduire les coûts dans les domaines qui ne génèrent pas de valeur commerciale et de mesurer précisément notre retour sur les investissements stratégiques », témoigne Ronan Hughes, architecte principal, Core Banking et Group Manufacturing, Bank of Ireland. « Après avoir entrepris un programme de transformation de base vaste et complexe en 2020, la Bank of Ireland a continué à faire des progrès significatifs grâce à son partenariat avec Apptio. Nous sommes récemment passés d'une preuve de concept initiale de quatre semaines à la livraison de notre premier modèle de coût total de possession à grande échelle pour l'ensemble de la banque en seulement cinq mois grâce à la puissance de TBM. »

