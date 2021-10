Appy Pie AppMakr oferece plataforma no-code para desenvolver aplicativos móveis sem programação

SAO PAULO, 28 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Appy Pie AppMakr, plataforma líder globalmente em construção simples de aplicativos, permite qualquer pessoa construir aplicativos móveis interativos para Android e iOS. Oferece uma excelente interface de usuário para ajudar pessoas sem conhecimento em programação a desenvolver aplicativos móveis altamente funcionais rapidamente. Para criar um aplicativo com Appy Pie AppMakr é preciso seguir três passos fáceis. Primeiro, digite o nome do aplicativo, adicione os recursos com a ajuda da interface de seleção e finalmente publique o aplicativo na play store.

"Nosso software de construção de aplicativos foi feito para todas as empresas e indústrias — independentemente do tamanho e escala. É o sonho de muitas empresas ter seus aplicativos. Infelizmente, a maioria das empresas que poderiam se beneficiar muito com as aplicações não têm recursos ou habilidades para fazê-las. Com a Appy Pie, encontramos uma maneira de facilitar essa hipótese. Agora, podem criar aplicativo em poucos minutos e sem absolutamente nenhum conhecimento técnico", disse Abhinav Girdhar, fundador e CEO da Appy Pie.

A Appy Pie AppMakr é uma maneira conveniente de desenvolver um aplicativo para pequenas e grandes empresas. AppMakr vale o investimento para aqueles que acreditam em expandir seus negócios com tecnologias de marketing móvel. Em suma, a Appy Pie AppMakr é uma plataforma de construção portátil perfeita para criar um aplicativo móvel com vários recursos. Ela também oferece guias abrangentes sobre como desenvolver apps móveis em apenas alguns passos.

Sobre a Appy Pie

Appy Pie, marca registrada da Appy Pie LLP, é a líder incomparável no mercado de aplicativos de no-code. A Appy Pie ajuda pequenas e médias empresas e organizações a transformarem suas ideias em realidade sem conhecimento técnico ou de programação. Com produtos como Criadores de Aplicativo, de Website, de Chatbot, de Suporte e para Fluxo de Trabalho, qualquer empresa ou organização de qualquer tamanho pode criar, conectar e implantar apps e tecnologias para mudar a forma como eles trabalham fundamentalmente e aumentar a produtividade com soluções de negócios fáceis de usar.

