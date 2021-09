Appy Pie AppMakr permite às empresas desenvolver aplicações móveis leves e seguras sem programação

BRASILIA, Brasil, 17 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Appy Pie, plataforma de desenvolvimento sem programação, ajuda empresas a construírem aplicativos Android e iOS sem qualquer código. Com a Appy Pie AppMakr, as empresas podem criar aplicações móveis seguras, confiáveis, fáceis de usar, com SEO, acessíveis offline, oferecendo atualizações em tempo real e uma experiência de aplicativo nativo. O criador de aplicativos da Appy Pie fornece aos usuários uma diversidade de funcionalidades como notificações push, mapas, redes sociais, fotos, vídeo e muito mais.

Appy Pie fornece soluções intuitivas, acessíveis e fáceis de usar em seu criador de aplicativo sem programação. Desde testes à publicação de apps móveis na Apple App Store e no Google Play Store, sua equipe ajuda as pequenas empresas durante cada fase do processo, garantindo satisfação total do cliente. Também, oferece tutoriais de vídeo e FAQ para ajudar as empresas a desenvolverem aplicativos móveis de forma fácil e eficiente.

"Como pequena empresa, os seus orçamentos são limitados, e o seu tempo também, e é por isso que a Appy Pie lhe dá uma solução rápida, acessível e fácil de usar no seu construtor de aplicativos sem programação", diz Abhinav Girdhar, fundador e CEO Appy Pie.

Appy Pie AppMakr ajuda empresas de todos os tipos para a criar app android , iPhone e PWA sem complicações. Com o criador de aplicativos da Appy Pie, vários setores podem se beneficiar a longo prazo, como imobiliário, rádio & música, igrejas, restaurantes, e-commerce, e muitos mais.

Sobre a Appy Pie

Appy Pie, marca registada da Appy Pie LLP, é líder inigualável no mercado de aplicações no-code. Ela ajuda pequenas e médias empresas e organizações a transformar as suas ideias em realidade, sem qualquer conhecimento técnico ou de programação. Com produtos como Criador de Aplicativos, de Website, de Chatbot, Live Chat, Design e Connect para Fluxo de Trabalho, organizações de qualquer tamanho podem criar, conectar e implementar aplicativos e tecnologias aprimorando seu trabalho e aumentando a produtividade com soluções de negócio fáceis de usar.

Para mais informações, visite: https://pt.appypie.com/

