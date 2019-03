Apresentadora de TV Carla Cavalcante está com um novo projeto comercial, junto com a Farmax está implantando a venda direta no Brasil dos produtos LG

SÃO PAULO, 12 de março de 2019 /PRNewswire/ -- Carla Cavalcante apresentadora de TV, com um quadro no programa Temperado o Papo na NGT, é uma mulher empreendedora, recentemente se desligou do grupo Silvio Santos, onde atuou por mais de 10 anos como Gerente Comercial.

Em fevereiro de 2019 começou em um novo projeto comercial, assumiu o cargo de Executiva de Vendas na Farmax, juntos estão implantando a venda direta no Brasil dos produtos LG, Farmax é distribuidora da marca no Brasil. A implantação começa por SP e futuramente Brasil.

Carla diz na matéria os diferencias que essa nova empresa terá para seus futuros consultores, tecnologia, inovação e muita lucratividade. Com time escolhido a dedo, Marcelo Whiter, Bruno Amaral, Victor Amaral, Isabel Andrade, Rosi Borges e Carla Cavalcante, esse novo projeto será sucesso.

No próximo dia 22/03 terá o evento oficial de lançamento em SP na Rua Cincinato Braga 540 – Bela Vista. O evento é gratuito e direcionado aos consultores que atuam na venda direta.

Apresentadora Carla Cavalcante é movida por desafios, apaixonada por gente, e muito empreendedora, sempre fala: " A vida é feita de oportunidade ".

A venda direta no Brasil é um dos segmentos que mais crescem! Oferecendo oportunidade para muitas pessoas! Veja a matéria no blog www.carlacavalcante.com.br

