Apresentando Shutterstock Elements, milhares de efeitos de vídeo com qualidade de cinema para produtores de filmes

As taxas de consumo de vídeo continuar a crescer e, consequentemente, a força do conteúdo em vídeo nunca foi tão forte. De acordo com o Relatório de Tendências da Internet de 2019 da Mary Meeker, o vídeo digital agora atinge 28% de tempo médio diário de visualização, e 59% dos usuários da Geração Z citam o YouTube como seu canal de aprendizagem favorito. À medida que os comerciantes respondem a essa tendência tornando o vídeo uma prioridade essencial em seu mix de marketing, o Shutterstock Elements oferece efeitos de vídeo populares e fáceis de usar que qualquer um pode aplicar para fazer seu conteúdo se destacar.

"A demanda por vídeo de alta qualidade está crescendo, enquanto os orçamentos estão cada vez mais diminuindo e os prazos ficando mais curtos. Editores de vídeo, compositores e vloggers são constantemente deparados com o desafio de manter a qualidade e fazer com que o conteúdo se destaque na era de ouro de vídeo em que vivemos hoje", declarou Sylvain Grande, vice-presidente sênior de produtos e experiência do usuário na Shutterstock. "O Elements é uma loja integral para as pessoas criativas que estão produzindo rapidamente projetos numa taxa sem precedentes, proporcionando ativos produzidos com equipamentos com qualidade de cinema que podem fazer com que qualquer projeto pareça uma produção de cifras astronômicas em pouco tempo."

A nova oferta inclui categorias especialmente curadas para gêneros específicos, desde conteúdo para momentos diários até cenas de ação de sucesso. Kits de vídeo como "Yum" são específicos para vloggers de alimentos e Tutoriais com mais de 100 elementos incluindo lower thirds (elementos gráficos posicionados na terça parte inferior da tela), transições, caracteres animados e planos de fundo em loop. Sobreposições de filme como "Illuminate" oferecem 120 elementos diferentes de vazamento de luz e efeitos práticos filmados em resolução 4K. As coleções curadas são voltadas para levar qualquer projeto de vídeo ao próximo nível acrescentando elementos polidos e toques de acabamento como flares e sizzle para um toque mais profissional.

A ampla seleção de elementos varia de ativos digitais, como transições e sobreposições, a efeitos físicos como explosões e estilhaço de vidro. Os ativos físicos foram filmados em locais com especialistas usando equipamentos de ponta — como o pacote Ricochet VFX, que inclui clarões de disparo autênticos filmados em conjunto com especialistas, ou o pacote Detonate VFX, que oferece explosões de até 76 metros de amplitude.

Explore o Shutterstock Elements aqui.

Sobre a Shutterstock, Inc.

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), diretamente e por meio das subsidiárias de seu grupo, é provedora global líder de fotografias licenciadas de alta qualidade, vetores, ilustrações, ví­deos e música para empresas, agências de marketing e organizações de mídia em todo o mundo. Trabalhando com sua comunidade crescente de mais de 750.000 colaboradores, a Shutterstock acrescenta milhões de imagens a cada semana e, atualmente, possui mais de 270 milhões de imagens e mais de 15 milhões de videoclipes disponíveis.

A Shutterstock possui escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. As marcas da empresa também incluem Bigstock, uma oferta de mídia em estoque voltada ao valor; Shutterstock Custom, uma plataforma de criação de conteúdo personalizada; Offset, uma coleção de imagens de ponta; PremiumBeat, uma biblioteca curada de música sem royalties; e Shutterstock Editorial, uma fonte premier de imagens editoriais para a mídia do mundo.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga Shutterstock no Twitter e Facebook.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/947463/Shutterstock_Elements_Blog_Post_Header.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/324455/shutterstock_logo.jpg

FONTE Shutterstock, Inc.

