Aprimorando as experiências cotidianas -- A TCL Europe atende à evolução das necessidades dos consumidores por meio de um design excepcional na Semana de Design de Milão 2023

HONG KONG, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ — TCL, a segunda maior marca de TVs do mundo e a primeira em TVs 98 polegadas, anunciou hoje suas mais recentes inovações em produtos multi-categoria para a Europa, incluindo sua Série 2023 C com TVs Mini LED e QLED, além de novos soundbars e eletrodomésticos. Participando pela primeira vez da Semana de Design de Milão, a marca apresentou seu compromisso com o design excepcional, sustentabilidade e inovação, demonstrando como a TCL tem como objetivo inspirar grandeza para clientes ao redor do mundo.

No centro das atenções, a TCL apresentou sua última geração de tecnologia Mini LED, que oferece imagens ainda melhores graças a mais zonas de escurecimento local, contraste deslumbrante e os níveis mais altos de brilho até o momento.

Com base em sua tecnologia Mini LED e QLED, a empresa lançou sua linha de TVs Europeias de ponta, apoiada pelo processador AiPQ 3.0 para fornecer desempenho excepcional em qualidade de imagem e contraste superior, combinados com som incomparável graças ao Dolby Vision IQ & Dolby Atmos.

Para as TVs QLED, a TCL apresentou sua linha atualizada,, que combina QLED com a tecnologia Full Array Local Dimming, 4K HDR Pro e uma taxa de atualização líder do setor para qualidade de imagem HDR suave, nítida e colorida.

Oferecendo uma verdadeira experiência imersiva, a TCL também lançou sua premiada série 2023 TCLS64 Series Dolby Audio Soundbars, que recebeu o prêmio Red Dot, proporcionando um som surround cristalino para combinar com a excelente qualidade de imagem da TV.

Além de atender às necessidades de entretenimento dos consumidores, a TCL anunciou uma série de produtos para a crescente demanda global por dispositivos que permitem um estilo de vida mais conveniente e saudável. Apresentando sua 3.ª Geração de Ar Condicionados, a mais recente série Gentle Cool e FreshIN permite condições atmosféricas mais agradáveis e controle de temperatura mais preciso, juntamente com benefícios de saúde aprimorados e menor consumo de energia. Em prol da conservação de alimentos, a Coleção de Geladeiras 2023 da TCL também foi anunciada, equipada com múltiplas funções, como o sistema Multi Air Flow e a Automatic Anion Release Technology (AAT, que garantem que os alimentos permaneçam impecavelmente frescos por mais tempo. Quando se trata de lavanderia, a TCL apresentou suas novíssimas máquinas de lavar da AA Class, a P3 Series, que proporciona baixo impacto ambiental, em grande parte graças à tecnologia do Inversor Digital Sem Escova da TCL e ao sistema de peso automático, que consome muito menos energia do que as máquinas de lavar convencionais.

TCL enfatiza seu compromisso com a tecnologia responsável e sustentável.

Conforme destacado em seu Relatório ESG de 2022, a TCL anunciou que, somente em 2022, investiu um total de 1,04 bilhão de dólares em proteção ambiental, economizando 229,53 milhões de toneladas de água e reciclando 81.865 toneladas de resíduos. Até 2025, a TCL se compromete a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 18%, o consumo de água em 27%, o consumo de energia em 13%, o consumo de gás natural em 70% e o consumo de EPS em 10%.

Para ilustrar sua visão de desenvolvimento de tecnologias para um futuro melhor, de 17 a 23 de abril, a TCL exibirá sua exposição exclusiva "ELEMENTS — TCL Green Horizon" na Semana de Design de Milão, apresentando obras de arte sustentáveis e experiências imersivas possibilitadas pela tecnologia, além de uma prévia da linha de produtos 2023 da TCL Europa e impressionantes dispositivos conceituais desenvolvidos pelo seu Centro de Inovação em Design.

