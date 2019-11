Aproveite a Templestay para a passagem de final de ano e experimente a vida simples de Thoreau às margens do Lago Walden

SEUL, Coréia do Sul, 15 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Em "Walden", seu livro sobre o valor da vida simples às margens do Lago Walden, o escritor americano Henry David Thoreau disse: "Mais do que amor, do que dinheiro, do que fama, dê-me a Verdade".

Teste o comunicado de notícias interativo de múltiplos canais aqui: https://www.multivu.com/players/English/8643251-enjoy-simple-life-year-end-getaway-templestay/

O ano de 2019 está chegando ao fim. O encerramento do ano é uma boa época para se despedir daquilo que não funcionou este ano e de fazer novas resoluções para o próximo. Nesta época do ano, podemos nos identificar com Thoreau, que buscou o valor da vida simples e a verdade imutável da vida. Então, por que não tentarmos viver como ele por alguns dias? Templestay, na Coréia, é uma boa solução.

Templestay pode soar estranho para você. Esta expressão, combinando um templo e uma estada, é um programa que os templos budistas da Coréia oferecem. Um participante do programa fica em um templo por dois dias e experimenta "Yebul" (cerimônia budista), "108 bae" (108 prostrações), "Chamseon" (meditação Seon) e uma conversa com um monge – durante o chá.

Caso você deseje atividades como "Yebul" e meditação, você poderá escolher uma Templestay voltada à experiência. Se você precisa de silêncio e de uma pausa do estresse da vida diária, você pode experimentar uma Templestay focando em programas voltados ao relaxamento. Na Coréia, mais de 130 templos oferecem programas Templestay, sendo 27 deles operados em inglês.

Se o seu interesse é em história e cultura, você poderá ficar num dos templos de montanha da Coréia, indicados em 2018 pela UNESCO, entre eles, Tongdosa, Beopjusa e Magoksa. Estes templos foram apontados como sítios do patrimônio mundial, uma vez que o budismo coreano esteve profundamente enraizado na vida das pessoas em 1.700 anos de sua história.

No templo, você se levanta às quatro horas da manhã. O tempo passa de modo diferente aqui. Você pode focar totalmente em seu lado interior e naquilo que é realmente valioso em sua vida. Acima de tudo, uma noite num templo tradicional de madeira da Coréia é semelhante à vida simples numa cabana no Lago Walden.

Para informações detalhadas e reservas, visite o site em inglês da Templestay (eng.templestay.com). Para outras consultas, contate o Centro de Informações para Templestay (Templestay Information Center) por e-mail. (support@templestay.com). Portanto, no final de 2019, vamos embarcar nesta jornada para encontrar a verdadeira felicidade: Templestay.

FONTE Cultural Corps of Korean Buddhism

