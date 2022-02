Aproveite dicas para obter descontos nas compras em Amazon.com.br

SÃO PAULO, 8 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Amazon.com.br preparou uma série de dicas para oferecer a melhor experiência de compra para todos os clientes, com programas exclusivos e lojas especiais - oportunidades que dão ao consumidor a chance de aproveitar ao máximo toda a praticidade e economia que a Amazon Brasil tem para oferecer.

Os benefícios disponíveis oferecem descontos nas mais variadas categorias de produtos, com opções de entrega rápida e gratuita para todo Brasil, desde programas para compras de supermercado ou de produtos recorrentes até lojas exclusivas para cupons de desconto e produtos próximos do vencimento - além de uma loja outlet com itens até 60% mais em conta.

Conheça os programas:

Programe e Poupe é um programa global da Amazon de entregas recorrentes que oferece praticidade e economia na reposição de produtos essenciais da rotina. Com ele, o consumidor escolhe a quantidade e a frequência com que deseja receber seu produto (com intervalos de entrega de duas semanas até seis meses) e a Amazon.com.br realiza as entregas de forma recorrente. O programa também oferece 10% de desconto e frete gratuito em todas as recorrências.

O programa é uma excelente alternativa para que o cliente não precise mais se preocupar em lembrar de comprar aqueles produtos que estão sempre na lista de compras, como alimentos e bebidas, produtos de higiene pessoal, limpeza da casa, lavanderia, higiene do bebê, rações para animais de estimação, beleza e muito mais. O cancelamento é gratuito e o cliente consegue gerenciar as suas entregas, alterando a quantidade e a frequência, escolhendo produtos substitutos em caso de falta de estoque e antecipando a entrega caso o produto acabe antes do previsto.

Amazon Super é um programa de descontos para itens de supermercado, que reúne em um só lugar produtos de diversas categorias. Ao adicionar ao carrinho de compras 10 ou mais produtos, iguais ou diferentes, o cliente recebe 10% de desconto na finalização do pedido. Para membros Prime, o desconto é de 15%, além do frete grátis sem valor mínimo de compra. São milhares de produtos, incluindo alimentos, bebidas, limpeza da casa, cuidados pessoais e beleza, pet shop entre outros.

Lista do Bebê é um programa criado para que famílias que estejam esperando a chegada de um bebê possam criar gratuitamente uma lista online e personalizada para o enxoval. Após se registrar no programa, o cliente pode adicionar em sua lista qualquer produto do site da Amazon.com.br além de gerenciar o que já foi comprado. Para auxiliar na montagem da lista, o programa contempla uma sessão de Ideias e inspirações e um 'Guia de Compras' com sugestões de produtos das categorias: passeio, quarto do bebê, hora do banho, alimentação, troca de fraldas, segurança e muito mais. Além disso, como uma alternativa para um chá de bebê online, é possível compartilhar o link da lista montada com amigos e familiares. Trinta dias antes da data prevista para a chegada do bebê, o dono(a) da lista passa a ter direito ao desconto final que oferece 10% de desconto nos produtos da lista que ainda não foram comprados (para membros Prime o desconto é de 15%). O desconto final pode ser usado em até dois pedidos cujo valor combinado não ultrapasse R$ 5 mil.

Lojas especiais

A Loja de Cupons é uma loja que oferece cupons de descontos de diversas categorias incluindo livros, eletrônicos, casa, cozinha, beleza e muito mais. Os cupons têm descontos a partir de 5% e, uma vez destacados, são aplicados na finalização da compra.

Está Valendo é uma loja atualizada diariamente que reúne produtos próximos ao vencimento com desconto de 40%. Nela, é possível filtrar os produtos de acordo com a proximidade da data de validade: vencimento entre "3 a 4 meses", "2 a 3 meses" e "1 a 2 meses", permitindo que o cliente decida se conseguirá utilizar o produto no prazo indicado. O desconto é aplicado na finalização do pedido e os produtos participantes estão sinalizados na página de detalhes do produto.

Outlet é uma loja lançada em 2020 onde os clientes da Amazon.com.br podem encontrar milhares de produtos com preço reduzido. Os descontos vão de 20% a 60% e o catálogo de produtos possui diversas categorias, incluindo beleza, casa, eletrônicos, moda e muito mais. Além disso, às quintas-feiras acontece a "Quinta Relâmpago" na loja, um evento em que vários produtos do Outlet entram em oferta trazendo preços ainda mais atrativos para os clientes.

Meios de Pagamento disponíveis em Amazon.com.br

A Amazon é empenhada em proporcionar uma boa experiência de compra, e uma parte importante disso é permitir que os clientes paguem por suas compras da maneira que for mais conveniente para eles.

Na Amazon.com.br, os consumidores podem realizar o pagamento de suas compras com cartões de crédito (todas as bandeiras que operam no Brasil - nacionais ou internacionais), cartões pré-pagos, Pix e boletos bancários. Cartões de débito (nas bandeiras Visa e Elo) podem ser usados apenas para assinaturas de Amazon Prime, Kindle Unlimited, Amazon Music Unlimited e Prime Channel. Neste link é possível encontrar mais informações sobre Meios de Pagamento.

O Pix é uma forma de pagamento que oferece o benefício do processamento em tempo real. Para pagar com Pix, o cliente precisará escanear o QR Code do Pix ou copiar e colar o código Pix em um aplicativo de uma instituição financeira em até 30 minutos após a finalização do pedido.

Como pagar com o Pix (no computador ou no celular)

QR Code

Acesse o aplicativo da sua instituição financeira e acesse o ambiente Pix; Escolha a opção para Ler o QR Code; Escaneie o QR Code disponibilizado ao efetuar o pedido; e Confirme as informações e o pagamento.

Código PIX

Acesse o aplicativo da sua instituição financeira e acesse o ambiente Pix; Escolha a opção Copiar e colar código Pix; Cole o código Pix; Confirme as informações e o pagamento.

O Pix está disponível para produtos físicos em Amazon.com.br e não está disponível para pedidos com 1-Clique/Comprar agora, para pagar assinaturas como o Amazon Prime, programar entregas do Programe e Poupe, pagar por produtos na pré-venda. Para mais informações, consulte Pagamentos com Pix.

Frete Grátis e Rápido

Consumidores que realizarem a primeira compra no site ou no app contam com frete grátis para produtos enviados pela Amazon. Membros Prime contam com frete grátis e rápido para todo o Brasil em compras sem valor mínimo para milhões de itens elegíveis. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de R$ 99 em livros e acima de R$ 149 nos produtos enviados pela Amazon.

Os clientes da Amazon podem escolher entre uma variedade de opções de envio mais adequadas às suas necessidades. Entregas em um dia são realizadas em mais de 50 cidades em quatro estados e Distrito Federal (SP, MG, DF, PE e RS). Entregas em dois dias estão disponíveis para mais de 700 cidades, incluindo: Rio de Janeiro, Goiânia, Curitiba, Florianópolis, Vitória, assim como as principais cidades das regiões Sul e Sudeste. Para todas as outras regiões, a Amazon oferece frete expresso, que começa em apenas três dias. O cliente pode acessar amazon.com.br/entregaprime para ver a velocidade de entrega disponível para o seu CEP.

Além disso, a entrega no mesmo dia está disponível no centro expandido da cidade de São Paulo para produtos vendidos pela Amazon. O valor cobrado será a partir de R$ 18,90 por remessa - membros Prime têm desconto e pagam R$ 14,90.

Sobre os benefícios de Amazon Prime

Mais de 200 milhões de membros em todo o mundo aproveitam muitos dos benefícios do Amazon Prime, um programa que combina compras e entretenimento. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos, sem valor mínimo de compras, e também acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. Além disso, oferece filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 2 milhões de músicas e podcasts no Prime Music, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 9,90 ao mês, ou R$ 89 ao ano, podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: www.amazon.com.br/prime.

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente ao invés de foco na concorrência, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon.

