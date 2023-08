Aproveite o inverno: momento ideal para cuidar da beleza

Rennova apresenta possibilidades para cuidar da pele do rosto e do corpo agora, visando os benefícios desejados para o verão

SÃO PAULO, 18 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- O inverno é o período que muitos especialistas consideram como o ideal para realizar procedimentos estéticos. Isso se deve ao fato de alguns tratamentos exigirem um tempo para que o resultado máximo seja atingido, como é o caso dos bioestimuladores de colágeno, para que apresentem os benefícios desejados no próximo verão.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), durante o mês de julho, a procura por procedimentos estéticos chega a crescer 50%1. De acordo com a dermatologista Gabriella Albuquerque, os produtos mais procurados na busca do rejuvenescimento nesse período são os bioestimuladores de colágeno, a toxina botulínica e os fios de PDO (polidoxanona), que em seu consultório representam 30% de crescimento nessa época.

A médica reforça que o inverno é a época perfeita para os procedimentos estéticos, principalmente aqueles que envolvem os bioestimuladores de colágeno como o Rennova Elleva®, que tem uma demanda maior justamente para que as pessoas possam se preparar para o verão. "Três meses é o tempo previsto para que esse tipo de produto atue no corpo e traga o resultado esperado no próximo verão", afirma a especialista. Ainda de acordo com a médica também existe a possibilidade de procedimentos com resultados mais instantâneos, realizados com toxina botulínica tipo A e preenchedores de ácido hialurônico, como o Rennova Lips®, tendência no inverno, onde muitos desejam ter um efeito de hidratação labial apresentando um aspecto mais saudável.

É importante destacar que o sucesso dos procedimentos realizados depende, primeiramente, da resposta natural do organismo e dos cuidados prévios, que potencializam os resultados, principalmente quando envolve a área do rosto. Isso significa uma rotina de skincare (cuidados da pele), boa alimentação, hidratação e proteção.

Programe-se para o verão e o carnaval 2024

"O inverno é um período recomendado para que as pessoas realizem procedimentos estéticos para garantir uma pele melhor e mais saudável para o verão, incluindo as festividades do carnaval. Ou seja, no inverno, as pessoas já podem iniciar os tratamentos estéticos que vão garantir resultados promissores na avenida", comenta Leonardo Rezende CEO da Rennova.

"Eu me cuido o ano todo e isso não é segredo para ninguém. Realizo procedimentos para dar aquele up e já ir preparando minha pele para o carnaval. Assim, quando chega essa época, em que exponho mais meu corpo e tomo bastante sol, minha pele já está devidamente cuidada e aí basta fazer a manutenção", revela Deborah Secco embaixadora da Rennova.

CUIDADOS COM A PELE NO INVERNO

Hidratação: durante o inverno, é comum que a pele fique mais seca, por isso é importante manter uma boa hidratação. Beba bastante água e utilize produtos hidratantes adequados para o seu tipo de pele. Isso ajudará na recuperação dos procedimentos e manterá a sua pele saudável.

Evite a exposição ao sol: mesmo durante o inverno, é fundamental proteger a pele dos raios solares. Use protetor solar diariamente, mesmo em dias nublados, e evite a exposição direta ao sol, especialmente nas áreas tratadas. O sol pode causar danos à pele sensibilizada pelos procedimentos.

Siga as recomendações: cada procedimento estético é único e possui suas próprias orientações pós-tratamento. Siga rigorosamente as recomendações de um profissional habilitado para a prática de procedimentos estéticos injetáveis para garantir uma recuperação adequada e obter resultados satisfatórios.

Evite banhos muito quentes: apesar das baixas temperaturas nesta época do ano, evite tomar banhos muito quentes. Isso pode ressecar ainda mais a pele. Além disso, a baixa umidade do ar contribui para esse ressecamento e impede a transpiração do corpo.

ATENÇÃO ESPECIAL COM A PELE DO SEU ROSTO

Rennova Elleva®: o bioestimulador de colágeno age profundamente estimulando a produção de colágeno perdida ao longo do tempo, proporcionando uma aparência mais jovem ao tratar a flacidez e rugas. Além disso, sua nova tecnologia melhora a qualidade da pele, tornando-a mais firme, saudável e com mais colágeno. Bem como, proporciona aumento da espessura dérmica e melhora a sustentação2.

Toxina Botulínica Tipo A: Suaviza a pele e reduz as aquelas linhas de expressão que se formam entre as sobrancelhas, na testa e ao redor dos olhos, eliminando o aspecto cansado do rosto.

Croquís®: fios de sustentação de PDO, com prazo de validade de dois anos3, ideais para quem busca um rejuvenescimento. Além da firmeza, os fios de PDO atuam em pequenas mudanças, como a sustentação do contorno natural da face e do pescoço, no reposicionamento de algumas regiões do rosto, como sobrancelhas, bigode chinês e bochechas, além de levantar as maçãs do rosto.

Rennova Lips®: preenchedor a base de ácido hialurônico, que aumenta o volume e a hidratação dos lábios, define os contornos e corrige assimetrias4,5.

Preenchedores à base de ácido hialurônico Rennova®: possui portifólio que oferece a possibilidade de tratamentos diversos e exclusivos para refinamento, preenchimento, volumização, sustentação e estruturação da face.

Rennova Beauté®: linha de dermocosméticos desenvolvida para os cuidados pré e pós procedimentos estéticos injetáveis, composta por mais de vinte produtos que estimulam a renovação celular, hidratam, tonificam e auxiliam na regeneração da camada mais profunda da pele do rosto. Alguns desses produtos são protetor solar, sérum facial, água micelar, sabonete esfoliante facial, volumizador instantâneo de lábios (Lip Plumper), entre outros.

PELE DO CORPO

Rennova Elleva X®: Versão do Rennova Elleva® com sugestão de uso corporal. Atua em regiões como: abdômen, braços, coxas, glúteos, onde pode também reduzir o aspecto da celulite.

Rennova Body Shape®: ácido hialurônico que contribui para o aumento do volume, lifting e contorno do glúteo, além de preencher depressões celulíticas e estrias profundas6,7.

Importante: Consulte um profissional habilitado para realizar qualquer procedimento estético. No caso dos procedimentos injetáveis, somente após uma avaliação é possível determinar o tipo de procedimento indicado. Pois, o tratamento é personalizado de acordo com a necessidade de cada paciente.

Sobre a Rennova

Fundada em 2008, Rennova apresenta produtos para procedimentos estéticos injetáveis para face e corpo. Com atuação no mercado nacional e internacional, possui um portfólio que atende os desejos do consumidor, com itens à base de ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, toxina botulínica, fios de PDO, entre outras soluções. Sua tecnologia é desenvolvida em parceria com países referência em ciência e inovação, como Áustria, Israel e Coreia do Sul.

