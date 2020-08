Apstra revela integração avançada de redes baseadas em internet com Juniper Networks e SONiC, além de funcionalidade operacional aprimorada, para satisfazer demanda dos clientes

De acordo com um recente relatório da Global Market Insights , o crescimento do mercado de redes baseadas em intenção excedeu US$ 900 milhões em 2019, e estima-se que ele tenha uma taxa de crescimento anual composta de mais de 30% entre 2020 e 2026. A adoção acelerada das soluções de IBN ocorre em um momento em que os data centers devem simultaneamente satisfazer os cronogramas comprimidos da empresa e oferecer uma simplicidade operacional que atenda ou ultrapasse a nuvem, mas com confiabilidade. A implantação de uma solução de IBN é fundamental para as empresas duplicarem os esforços de transformação digital, o que exige agilidade na rede do data center, maior disponibilidade e melhor retorno sobre o investimento. As empresas têm três vezes mais probabilidades de fracassar em seus esforços de transformação digital quando não transformam primeiro as suas redes.

"O monitoramento e o gerenciamento das operações de data centers estão cada vez mais complexos e são cada vez mais essenciais para a missão à medida que as empresas aceleram a sua transformação digital", disse Mansour Karam, fundador e presidente da Apstra. "Muitos arquitetos e operadores de rede estão contando com IBN como solução para ajudar as empresas a se manterem atualizadas. Com foco na ascensão de IBN, a ampliação dos nossos recursos exclusivos e avançados de IBN à Juniper Networks, juntamente com os aprimoramentos operacionais, nos permite oferecer a solução líder do setor em uma maior variedade de opções de hardware."

O AOS da Apstra é uma peça essencial do quebra-cabeça rumo à automatização e à validação em circuito fechado. A tecnologia exclusiva busca resolver a enorme complexidade de rede enfrentada por arquitetos e operadores, aplicando análise e validação de dia 0, ao mesmo tempo em que utiliza uma única fonte de verdade na rede. A Apstra capacita as empresas a realizarem as eficiências e os benefícios significativos das operações de dia 0 resultantes da IBN.

"O renomado setor de serviços financeiros da Suíça tem exigências extremas que abrangem uma infraestrutura que garanta os menores tempos de latência e resposta, com alta eficiência de custos e altos níveis de confiabilidade", explica Hanspeter Tinner, diretor de atendimento e um dos fundadores da Beelastic. "Isso só é possível se as tecnologias mais modernas forem utilizadas em todo o processo. A automação de ponta a ponta e o modelo operacional simples da Apstra nos ajudam a oferecer os menores tempos de resposta com os melhores custo-benefício e confiabilidade. E com a grande velocidade de atualização dos seus recursos, estamos confiantes de que continuarão satisfazendo as nossas exigências e as dos nossos clientes no futuro."

O Apstra AOS capacita as empresas a automatizarem todos os aspectos das fases de design, construção, implantação e operação de redes. A solução líder em IBN utiliza análise avançada baseada em intenção para validar continuamente a rede, eliminando assim complexidade, vulnerabilidades e interrupções, resultando em uma rede segura e resiliente. Para saber mais sobre como transformar a sua empresa com a Apstra, visite https://apstra.com/.

Sobre a Apstra, Inc

A Apstra® é uma empresa multinacional de software que oferece uma solução unificada para automatizar a arquitetura e as operações da rede de data centers. O principal produto da Apstra, o AOS, capacita as empresas a automatizarem todos os aspectos do design, construção, implantação e operação de suas redes, permitindo que façam mudanças nas redes de forma rápida e confiável, enquanto fazem uso eficiente do capital humano e deixam de ficar presas a fornecedores de hardware. As empresas que utilizam o AOS reduziram as despesas operacionais em mais de 80%, aumentaram a agilidade em 99% e melhoraram a confiabilidade em mais de 70%. O AOS utiliza a análise avançada baseada em intenção da Apstra para validar continuamente a rede, eliminando assim complexidade, vulnerabilidades e interrupções, resultando em uma rede segura e resiliente.

A Apstra, fundada em 2014 por David Cheriton, Mansour Karam e Sasha Ratkovic, líderes estabelecidos e comprovados do setor de redes, está sediada em Menlo Park, na Califórnia, com escritórios em todo o mundo.

