Aptilo lanza nuevo servicio de control de conectividad IoT celular

- Porque Usted Ya No Necesita Otro Core de Red Móvil -

ESTOCOLMO, 30 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Aptilo Networks presenta Aptilo IoT Connectivity Control Service™ (IoT CCS), que se ofrece como un servicio para operadores móviles que desea innovar en la era IoT. Aptilo IoT CCS trabaja con el core de la red móvil existente, así como la próxima arquitectura de red 5G basada en servicio (5GC). También permite a los operadores móviles ofrecer creación de servicio IoT instantánea, con un servicio que permite a las empresas definir su propia conectividad granular y políticas de servicio, a una fracción del costo.

"El servicio Aptilo IoT CCS provee la escalabilidad y la flexibilidad necesarias para que los operadores innoven rápidamente en la era IoT, haciendo posibles modelos de negocios que antes se consideraban impensables", dijo Paul Mikkelsen, director general de Aptilo Networks.

"Hemos estado trabajando con soluciones para control de políticas desde 2001 y recientemente hemos recibido solicitudes de nuestros más de 100 clientes operadores para extender esto a fin de incluir también la gestión de conectividad IoT".

Los operadores han diseñado el core de la red móvil para gran cantidad de tipos de suscripción diferentes que derivan en unas pocas políticas predefinidas. Sin embargo, los clientes de IoT a menudo necesitan sus propias suscripciones únicas con políticas de seguridad y conectividad dinámicas y complejas. La capacidad para ofrecer estos tipos de servicios IoT personalizados e instantáneos es casi imposible de lograr en el core de la red móvil actual.

Un pionero en IoT celular

Normalmente los operadores deben elegir entre usar la core da la red móvil existente y ofrecer un puñado de servicios de conectividad IoT uniformes, o bien agregar un core dedicado para IoT, una red capaz de manejar las complejas y dinámicas políticas únicas para cada cliente.

Aptilo IoT CCS ofrece una tercera alternativa pionera al agregar un control de seguridad y una capa de conectividad para servicios IoT además del core de la red móvil existente. Nuevos servicios de conectividad IoT se pueden producir en cuestión de días en vez de meses.

Control de la empresa, perspectiva y seguridad

Los operadores pueden darles el control a sus clientes gracias a un portal de autoservicio web para controles de políticas habilitado por las API de Aptilo IoT CCS. Las empresas reciben informes históricos y en tiempo real de la conectividad de dispositivo IoT. Aptilo IoT CCS brinda seguridad a través de túneles VPN, así como cumplimiento de políticas, junto con filtrado de tráfico de dispositivos, protección DDos y otras funciones de seguridad.

Hace posible la conectividad global inteligente

Los operadores pueden agregar otros operadores móviles a su servicio Aptilo IoT CCS. En combinación con su capacidad de localizar instantáneamente tarjetas eSIM (eUICC) en el aire, los operadores pueden ofrecer una conectividad verdaderamente global sin cargos de roaming.

Mediante el APN virtual multi-titulares de Aptilo CCS, los operadores pueden ofrecer una conectividad internacional segura con desglose local opcional para tráfico seleccionado. El cliente comercial puede ahorrar significativamente en costos de logística y administración manejando solo una tarjeta eSIM unificada y una conexión VPN en vez de múltiples y tarjetas SIM y conexiones VPN para cada operador móvil.

Para más información:

Inscríbase para el webinario de Aptilo Is Your Mobile Core Ready for IoT? (¿Su Núcleo Móvil Está Listo para IoT?) del miércoles 5 de febrero.

Agende una reunión con Aptilo en el Mobile World Congress en el Hall 5 Stand 5G66.

Acerca de Aptilo Networks

Aptilo Networks es un proveedor líder de sistemas de nivel de carrier para administrar servicios de datos con funciones avanzadas para autenticación, control de políticas y realización de cargos. La Aptilo Service Management Platform™ (SMP) se ha transformado en sinónimo de gestión de servicio Wi-Fi y descarga Wi-Fi en despliegue de gran escala con más de 100 operadores en más de 75 países, y es un componente crítico de las llamadas Wi-Fi e IoT. Para más información, visite www.aptilo.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/782085/Aptilo_Networks_Logo.jpg

Contactos para Medios de Comunicación:

Hillary Call

Aptilo Networks AB

+1-917-414-9262

hillary.call@aptilo.com

Johan Terve

Vice Presidente de Marketing

+46-70-202-53-00

johan.terve@aptilo.com

FUENTE Aptilo Networks

