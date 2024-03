Aptoide lance une campagne pour un marché numérique vraiment ouvert avec le nouveau site Web du DMA

LISBONNE, Portugal, 5 mars 2024 /PRNewswire/ -- Aptoide, le pionnier de la distribution mondiale alternative d'applications Android, a lancé un nouveau site Web de campagne, Leveling the game (Uniformiser les règles du jeu), qui comprend une lettre ouverte des fondateurs d'Aptoide exigeant que les contrôleurs respectent pleinement le règlement sur les marchés numériques (DMA) de l'UE et exhortant les régulateurs à prendre des mesures supplémentaires contre les pratiques anticoncurrentielles des contrôleurs numériques. Depuis 2011, Aptoide est un ardent défenseur de la concurrence loyale sur le marché des applications mobiles, remettant constamment en question la position dominante des géants de la technologie comme Google.

Aptoide considère que l'échéance de mars 2024 pour la mise en conformité totale des contrôleurs avec la DMA est fixée à cette semaine et qu'il s'agit d'un moment critique pour parvenir à une véritable équité sur les marchés numériques. Cependant, la société souligne également que des obstacles importants subsistent, en particulier avec les récentes propositions d'Apple liées au DMA, qui incluent l'introduction d'une taxe sur les technologies de base (CTF) et des conditions restrictives qui limitent l'accès des développeurs aux plateformes alternatives.

« Aptoide a toujours plaidé en faveur d'un marché numérique où l'innovation prospère et où l'équité règne, a déclaré Paulo Trezentos, directeur général et co-fondateur d'Aptoide. Le DMA constitue un pas décisif dans cette direction, mais il est clair que certains contrôleurs technologiques sont réticents à abandonner leur emprise sur l'industrie mobile. Nous devons continuer à faire pression pour des réformes qui uniformiseront vraiment les règles du jeu ».

Aptoide soutient que les changements proposés par Apple servent principalement à préserver sa position dominante sur le marché plutôt qu'à favoriser une véritable concurrence, en maintenant le contrôle par l'imposition de frais disproportionnés aux magasins d'applications alternatifs et à décourager les utilisateurs d'explorer des écosystèmes autres que celui d'Apple par des processus d'installation complexes et des avertissements trompeurs.

Álvaro Pinto, co-fondateur et directeur de l'exploitation d'Aptoide, a ajouté : « Nous sommes à un moment crucial où les actions des régulateurs détermineront l'avenir des marchés numériques. Les réformes timides d'Apple dans le cadre du DMA ne suffisent tout simplement pas. Nous devons veiller à ce que l'esprit du DMA ne se perde pas dans les angles morts et les demi-mesures ».

En réponse à ces défis, Aptoide appelle les autorités de l'UE à tenir Apple pour responsable et à exiger qu'ils :

Éliminent ou réduisent considérablement le CTF pour tenir compte des coûts réels.

Offrent aux développeurs la liberté de choisir entre les modèles de distribution sans restrictions.

Simplifient le processus d'installation de l'application pour une meilleure expérience utilisateur.

Appliquent le CFT équitablement à tous les acteurs du marché.

Suppriment les avertissements trompeurs concernant les systèmes de paiement alternatifs.

Garantissent la confidentialité des données provenant de marchés concurrents.

Aptoide estime qu'une véritable concurrence ne peut émerger que si l'UE prend des mesures décisives pour appliquer les principes du marché ouvert, conduisant à un marché numérique qui valorise l'équité et l'innovation. Et que la lutte pour un marché numérique ouvert est loin d'être terminée et nécessite un front uni. C'est pourquoi la société encourage les développeurs, les consommateurs et les régulateurs à se joindre à elle pour exiger davantage d'Apple et de Google.

Aptoide invite toutes les parties prenantes à consulter la nouvelle page d'accueil de son plaidoyer pour le DMA, Leveling the game , pour en savoir plus sur la lutte en cours pour un monde numérique ouvert et pour rejoindre le mouvement contre les tactiques monopolistiques obsolètes des contrôleurs dominants.

Lisez la lettre ouverte des fondateurs d'Aptoide sur le DMA et ce dont nous avons besoin pour une véritable liberté numérique ici :

Lettre ouverte des fondateurs d'Aptoid

À propos d'Aptoide

Aptoide est une plateforme de distribution d'applications et de traitement des paiements qui change la donne, avec plus de 430 millions d'utilisateurs, 10 milliards de téléchargements et 1 million d'applications. Disponible sur de multiples canaux, notamment Android, le Web, la télévision et l'automobile, Aptoide offre aux développeurs un partenariat de confiance et d'expérience, avec une compréhension approfondie de tous les écosystèmes.

Veuillez contacter : press@aptoide.com