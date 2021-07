Aqua Capital sichert sich Investitionen von GIC, um das Wachstum von Biotrop zu beschleunigen

- GIC erwirbt eine maßgebliche Minderheitsbeteiligung an Biotrop Soluções Biológicas, einer Portfoliogesellschaft des Aqua Capital's Fund II, der Mehrheitseigentümer bleibt

- Biotrop ist ein führendes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von biologischen High-Tech-Agrar-Produktionsmitteln konzentriert, einem entscheidenden Vertikalbereich zur Förderung der Nachhaltigkeit im Agrarsektor

- Die Transaktion unterstreicht die Wachstumspläne des Unternehmens in den USA und Lateinamerika auf der Grundlage seiner technischen Expertise und seines kommerziellen Rückgrats

SÃO PAULO, 19. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Der Private-Equity-Manager Aqua Capital und GIC, der Staatsfonds von Singapur, gaben heute bekannt, dass sie eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb einer maßgeblichen Minderheitsbeteiligung an Biotrop Soluções Biológicas (Biotrop) durch GIC getroffen haben. Biotrop ist ein führendes brasilianisches Unternehmen für biologische landwirtschaftliche Produktionsmittel, das sich mehrheitlich im Besitz des Fonds II von Aqua Capital befindet.

Der endgültige Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der brasilianischen Kartellbehörde (CADE) und wird voraussichtlich innerhalb von 60 Tagen erfolgen.

Biotrop ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von biologischen High-Tech-Agrar-Produktionsmitteln konzentriert, einem entscheidenden Vertikalbereich zur Förderung der Nachhaltigkeit in der Agrarwirtschaft. Das Unternehmen wurde 2018 von Aqua Capital gegründet, um seine Vision auf dem Markt für biologische landwirtschaftliche Produktionsmittel zu verwirklichen. Später führte Biotrop eine transformative Akquisition von Total Biotecnologia durch, um seine Entwicklung zu beschleunigen und sich als wachstumsstarker Marktführer in Brasilien zu konsolidieren. Das Unternehmen hat den Umsatz in den letzten zwei Jahren nahezu verdoppelt und die Brutto- und EBITDA-Margen trotz Investitionen zur Förderung des zukünftigen Wachstums verbessert.

Seit der Akquisition von Total Biotecnologia ist Biotrop organisch um mehr als 35 % p.a. gewachsen, sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA, trotz der anhaltenden wirtschaftlichen Volatilität, die den brasilianischen Markt beeinträchtigt, und trotz der Lockdown-Maßnahmen, die aggressive Umsatzwachstumspläne einschränken. Im Jahr 2020 machte das Unternehmen große Fortschritte bei der Strukturierung der Basis für langfristiges Wachstum, beschleunigte sein F&E-Programm und optimierte weiter seine industrielle Produktion, S&OP und die kommerzielle Struktur.

„Biotrops Expansionsplan in ganz Nord- und Südamerika verläuft weiterhin planmäßig. Wir festigen unsere Führungsposition in Brasilien, verstärken gleichzeitig unsere Präsenz in anderen Schlüsselmärkten wie Argentinien und Paraguay und bereiten den Eintritt in andere südamerikanische Märkte und die USA vor. Die Einbindung eines gut vernetzten, globalen Investors wie einer GIC ist ein wichtiger Schritt zur Beschleunigung dieser Wachstumsagenda", erläuterte Tomás Romero, Partner bei Aqua Capital.

„Auf einen Investor vom Kaliber der GIC setzen zu können, unterstreicht den Wert und das Wachstumspotenzial von Biotrop und ist eine Anerkennung für die kontinuierliche harte Arbeit und das Engagement unseres Teams", erklärte Antonio Carlos Zem, CEO von Biotrop. „Unseren Kunden mit innovativen und nachhaltigen Lösungen zu dienen, bleibt unsere oberste Priorität."

Informationen zu Biotrop

BIOTROP ist ein führendes Agtech-Unternehmen, das sich auf Biologika und natürliche, nachhaltige Lösungen für die Landwirtschaft konzentriert. Als Ergebnis des Engagements einer ausgewählten Gruppe von Fachleuten, die sich für das Agrobusiness begeistern, bietet das Unternehmen den Landwirten die modernsten biologischen Produktionsmittel an.

Informationen zu Aqua Capital

Aqua Capital wurde 2009 gegründet und ist ein unabhängiger Private-Equity-Manager, dessen Philosophie es ist, Unternehmen mit Potenzial für Führung und Wachstum in der Agrar- und Lebensmittelkette zu erweitern, mit einer Erfolgsbilanz und einer starken Führung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [email protected] .

Informationen zu GIC

GIC ist eine führende globale Investmentgesellschaft, die 1981 gegründet wurde, um Singapurs Währungsreserven zu verwalten. Als disziplinierter, langfristiger Value-Investor ist GIC einzigartig positioniert für Investitionen über eine breite Palette von Anlageklassen, einschließlich Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Private Equity, Immobilien und Infrastruktur. Mit Hauptsitz in Singapur hat GIC Investitionen in über 40 Ländern und beschäftigt über 1.700 Mitarbeiter in 10 Niederlassungen in den wichtigsten Finanzmetropolen weltweit. Für weitere Informationen über GIC, besuchen Sie bitte http://www.gic.com.sg/ oder folgen Sie uns auf LinkedIn .

SOURCE Aqua Capital