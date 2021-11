Aquafin et Dockwater signent un protocole d'accord pour étudier l'utilisation des eaux usées traitées dans l'usine de dessalement de Dockwater

ANVERS, Belgique, 15 novembre 2021 /PRNewswire/ -- AQUAFIN NV (« Aquafin ») et DOCKWATER BV (« Dockwater ») ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont conclu un protocole d'accord (« MOU ») pour explorer l'utilisation des eaux usées traitées dans l'usine de dessalement de Dockwater dans le port d'Anvers.

Les installations industrielles du port d'Anvers utilisent actuellement l'eau potable à des fins industrielles, car c'est la seule source d'eau actuellement disponible. Contrairement à d'autres projets hydrauliques qui continueront à utiliser de l'eau douce à des fins industrielles, l'installation de Dockwater est conçue pour utiliser à la fois les eaux usées et l'eau salée des docks, réduisant ainsi la consommation industrielle d'eau douce de plus de 95 % sur les sites industriels du port, ce qui atténue la pression sur les réserves d'eau potable de la région d'Anvers.

La station d'épuration des eaux usées Antwerpen Noord d'Aquafin est située à proximité du site de Dockwater dans le port d'Anvers. La possibilité d'utiliser les eaux usées permettra à Dockwater et à ses clients de parvenir à une circularité complète dans leur utilisation de l'eau et donnera à Dockwater une deuxième source d'approvisionnement en eau redondante.

Jan Goossens, PDG d'Aquafin, a déclaré : « Aquafin s'engage à travailler avec les entités privées et publiques qui souhaitent explorer les possibilités de réutilisation lorsque cela a un sens écologique, social et économique. Notre protocole d'accord avec Dockwater démontre notre engagement à faire progresser le programme Blue Deal et les initiatives d'économie circulaire en Flandre. Les eaux usées traitées constituent une ressource précieuse qui, sinon, est rejetée dans les cours d'eau locaux et finit par se mélanger à l'eau de mer. »

Mark McComiskey, un représentant de Dockwater, a déclaré : « Dès le départ, le projet Dockwater a été conçu comme une nouvelle source d'eau entièrement durable et écologique pour la région flamande, qui contribuera à réduire la consommation industrielle de ressources limitées en eau douce. Si, dans un premier temps, l'usine utilisera l'eau salée des quais, notre objectif est de parvenir à une circularité totale et de puiser toute notre eau dans les eaux usées. Cet engagement avec Aquafin marque un pas important dans cette direction. En parallèle, nous sommes en discussion avec les entreprises industrielles du port pour utiliser également leurs eaux usées dans notre usine. Notre usine de Dockwater est particulièrement bien placée pour tirer parti de ces possibilités de réutilisation, car c'est la seule installation du port située à proximité des clients. »

À propos d'Aquafin

Aquafin est une société belge appartenant à la Participatiemaatschappij Vlaanderen, spécialisée dans le traitement des eaux usées et dont les principales activités se déroulent en Flandre. Aquafin gère plus de 300 stations d'épuration, plus de 6 000 kilomètres de collecteurs d'eaux usées municipales et environ 2 000 stations de pompage et bassins de rétention. Aquafin utilise également ses connaissances du cycle de l'eau pour œuvrer à un environnement vivant en harmonie avec l'eau.

À propos de DOCKWATER

DOCKWATER BV développe une usine de dessalement pour fournir de l'eau de traitement aux entreprises industrielles opérant dans le port d'Anvers. Le projet permettra au secteur de réduire considérablement sa consommation d'eau potable et sa consommation globale d'eau, et rendra l'approvisionnement en eau plus résilient dans l'ensemble de la Région flamande. Le développement du projet DOCKWATER est dirigé par AVAIO Capital, et DOCKWATER BV est détenue conjointement par AVAIO Capital et Macquarie Capital.

AVAIO Capital est une société d'investissement en infrastructure axée sur le développement et la construction de nouvelles infrastructures durables en Amérique du Nord et en Europe dans quatre secteurs : le numérique, l'eau, la transition énergétique et le transport. Macquarie Capital est la branche conseil, marchés financiers et investissement principal de Macquarie Group. Elle est spécialisée dans le développement des infrastructures avec plus de 20 milliards de dollars américains de projets d'infrastructure en cours de construction ou de développement.

