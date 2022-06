Aquagem InverPro redéfinit la pompe de piscine à économie d'énergie

InverSilence® Tech : Régulation progressive de la vitesse, efficacité énergétique illimitée

De la vitesse unique à la vitesse variable, l'évolution des pompes de piscine montre une tendance indéniable : les options de vitesse multiple. Pourquoi ?

Derrière la vitesse multiple de la pompe de piscine se cachent les multiples demandes d'utilisation et d'entretien de la piscine, comme le filtre, le chauffage, l'assainissement et le contre-lavage. Chaque scénario d'utilisation nécessitant un débit d'eau différent, une pompe de piscine à vitesse définie entraînera inévitablement un gaspillage d'énergie.

Sans être limitée par la régulation de la vitesse à certains niveaux seulement, la pompe de piscine à inverseur est capable de réguler la vitesse en continu de 30 à 100 %, offrant ainsi des options de vitesse diversifiées pour différents scénarios, et réalisant l'équilibre parfait entre les demandes multi-scènes et l'efficacité énergétique.

InverPro : Pas de coût énergétique excessif, pas de fonctionnement excessif pour l'utilisateur.

Grâce à la technologie brevetée InverSilence®, la pompe de piscine inverter Aquagem InverPro permet aux utilisateurs de prérégler le débit, et la pompe ajustera automatiquement la vitesse en temps réel. Par conséquent, les pompes de piscine à inverseur fonctionnent toujours au débit le plus approprié, afin d'économiser au maximum l'énergie. En outre, elles peuvent fournir un apprentissage actif de la pression de fonctionnement réelle de la tuyauterie et des conditions de travail de la piscine.

Grâce à la technologie InverSilence®, InverPro permet d'économiser jusqu'à 15 fois plus d'énergie que les pompes de piscine tout ou rien.

La magie d'InverPro :

15 fois plus économe en énergie, permet d'avoir une eau limpide dans la piscine, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

30 fois plus silencieux - 36 dB (A), assurant des moments de baignade silencieux

Écran tactile complet et intelligent, pour une utilisation facile et pratique

Technologie intelligente, Mode IA offrant un apprentissage automatique et un coût d'entretien réduit

La pompe de piscine à inverseur est une révolution en matière de technologie et d'expérience utilisateur. Dans de nombreux pays, la facture énergétique des ménages a augmenté de 25 % au cours des dernières années. À l'approche de 2030, sous l'impulsion des politiques de réduction des émissions de carbone, les avantages de la technologie des onduleurs pour les pompes de piscine sont évidents.

À propos d'Aquagem

Aquagem est le premier fournisseur fournisseur de pompes de piscine à inverseur complet basé à Guangdong, en Chine. Nous concevons, développons, fabriquons et commercialisons des pompes de piscine à inverseur génératrices de valeur pour les utilisateurs du monde entier. En savoir plus sur Aquagem .

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1826669/image_1.jpg

SOURCE Aquagem Technology Limited