Aquark -Créateur de pompe à chaleur Pad Inverter

En 2017, Aquark a tenté de rompre tous les stéréotypes de la forme d'une PAC piscine, en enrichir l'expérience de nager de l'utilisateur. Avec les efforts du R&D et les commercial, Aquark a développé avec succès le InverPad®, a nouvelle technologie née pour le silence. Par donner un niveau de bruit plus faible et la forme de mode, InverPad ® PAC piscine a fait une vraie innovation orientée par le client.

InverPad® technologie a a été mis sur le marché de la piscine avec 7 patents, et a gagné la bonne réputation par les utilisateurs globals pour son extrêmement silence. Elle combine parfaitement le Pad design unique, le stepless DC inverter et le bruit-éliminé technologie pour offre une expérience de nager le plus confortable.

Pompe à chaleur InverPad d' Aquark

DreamingSilence : En appliquant le stepless DC inverter système et le bruit-éliminé technologie développée par Aquark. Le niveau de bruit de Mr. Silence descend jusqu'à 40 dB(A) @ 1m.

Hauteefficacité : Grâce à InverPad® technologie de Aquark, Mr. Silence fonctionne avec le principe d'économiser l'énergie et le COP jusqu'à 16.



Conception Pad en alliage d'aluminium :M. Silence applique la conception unique de Pad avec un flux d'air vers l'arrière, qui renverse le stéréotype de l'apparence de la pompe à chaleur de piscine, faisant du chauffe-piscine une œuvre d'art dans votre jardin.

« L'équipe dynamique d'Aquark essaiera toujours de découvrir les besoins réels des utilisateurs finaux et d'améliorer leur expérience avec des innovations technologiques. Grâce à nos partenariats mondiaux, la pompe à chaleur inverter Mr. Silence pour piscine a été bien distribuée par 50 partenaires dans le monde en 3 ans et atteint 99% de satisfaction des utilisateurs. a déclaré Angella Lee, directrice des ventes d'Aquark.

En tant que premier fabricant de pompes à chaleur pour piscines de conception Pad, Aquark a l'intention de créer une nouvelle référence en matière de chauffage de piscine grâce à l'innovation technologique et de fournir le produit le plus intéressant et le plus confortable aux utilisateurs mondiaux.

https://www.aquark.com.cn/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1373035/Aquark.jpg

Related Links

https://www.aquark.com.cn/



SOURCE Aquark