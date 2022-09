Aquark présente sa nouvelle inverter pompe à chaleur pour piscine, la meilleure solution de chauffage pour votre piscine

FOSHAN, Chine, 29 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Depuis l'invention de la première pompe à chaleur pour piscine il y a 50 ans, celle-ci est devenue l'arme secrète pour prolonger la saison des baignades. Mais en 2022, quel type de pompe à chaleur pour piscine séduit les propriétaires de piscines ?

Aquark Inverter Pool Heat Pump Mr. Perfect

Aquark, principal fournisseur de l'inverter pompes à chaleur pour piscine qui tient toujours compte de l'expérience des utilisateurs, a constaté que les équipements de chauffage pour piscine à faible consommation d'énergie, silencieux, intelligents et à faible taux de défaillance sont les vedettes du marché.

Plus d'économies d'énergie

Cette année, les prix de l'électricité et du gaz en Europe sont montés en flèche et sont beaucoup plus élevés que l'an dernier. L'enquête menée par Sapio Research a révélé que 54 % des entreprises investissent dans des mesures destinées à réduire leur consommation d'énergie cette année.

Le coefficient de performance (COP) est une mesure significative pour évaluer la performance énergétique du chauffage des piscines. Le COP des pompes à chaleur traditionnelles n'est que de 5 environ.

Mr. Perfect, la pompe à chaleur pour piscine d'Aquark, utilise la technologie InverPad® Turbo pour atteindre un COP 16 certifié par le TÜV, permettant aux utilisateurs de se baigner en toute saison sans se soucier des coûts de l'électricité.

Plus silencieuse

Un fonctionnement silencieux est l'objectif de tous les appareils domestiques.

Le bruit d'une pompe à chaleur normale est d'environ 55 à 70 décibels, ce qui est comparable à une conversation bruyante. Cependant, certaines inverter pompes à chaleur sont aussi silencieuses que des réfrigérateurs.

La pompe à chaleur Mr. Perfect d'Aquark est dotée d'une structure turbosoufflante sans pales qui permet d'éliminer tout bruit mécanique et de réduire le volume sonore à 38,4 dB(A). Les utilisateurs peuvent placer la pompe à chaleur près de leur jardin sans se soucier du bruit.

Plus intelligente

Avec le progrès de la maison intelligente, le contrôle intelligent est devenu incontournable. Dans l'industrie de la piscine, les produits intelligents sont également devenus une tendance inévitable.

Aquark fournit un système de contrôle avancé, grâce auquel les utilisateurs peuvent régler à distance la température de leur piscine depuis leur téléphone portable, à tout moment et en tout lieu, et obtenir une eau à température parfaite dès leur retour chez eux.

La pompe à chaleur Mr. Perfect a été conçue pour assurer la meilleure expérience utilisateur possible. Les concepts liés à l'« expérience utilisateur » sont devenus de plus en plus courants dans les entreprises. Des géants comme Apple et Amazon ont toujours créé des produits innovants axés sur l'expérience utilisateur.

Aquark estime qu'une expérience utilisateur de qualité augmentera l'attrait des produits et les profits des entreprises. Aquark insistera sur la création d'une expérience utilisateur nouvelle et plus riche pour bâtir le meilleur style de vie pour les piscines, les jardins et l'extérieur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1906399/Aquark_Inverter_Pool_Heat_Pump_Mr_Perfect.jpg

